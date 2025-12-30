Independence Bowl Winners

Dec. 30, 2025 — Louisiana Tech 23, Coastal Carolina 14
Dec. 28, 2024 — Army 27, Louisiana Tech 6
Dec. 16, 2023 — Texas Tech 34, California 14
Dec. 23, 2022 — Houston 23, Louisiana 16
Dec. 18, 2021 — UAB 31, No. 12 BYU 28
Dec. 26, 2020 — Cancelled due to Covid pandemic
Dec. 26, 2019 — Louisiana Tech 14, Miami (FL) 0
Dec. 27, 2018 — Duke 56, Temple 27
Dec. 27, 2017 — Florida State 42, Southern Mississippi 13
Dec. 26, 2016 — NC State 41, Vanderbilt 17
Dec. 26, 2015 — Virginia Tech 55, Tulsa 52
Dec. 27, 2014 — South Carolina 24, Miami 21
Dec. 31, 2013 — Arizona 42, Boston College 19 (AdvoCare Bowl)
Dec. 28, 2012 — Ohio 45, Louisiana-Monroe 14
Dec. 26, 2011 — Missouri 41, North Carolina 24
Dec. 27, 2010 — Air Force 14, Georgia Tech 7
Dec. 28, 2009 — Georgia 44, Texas A&M 20
Dec. 28, 2008 — Louisiana Tech 17, Northern Illinois 10
Dec. 30, 2007 — Alabama 30, Colorado 24
Dec. 28, 2006 — Oklahoma St. 34, Alabama 31
Dec. 30, 2005 — Missouri 38, South Carolina 31
Dec. 28, 2004 — Iowa St. 17, Miami (Ohio) 13
Dec. 31, 2003 — Arkansas 27, Missouri 14
Dec. 27, 2002 — Mississippi 27, Nebraska 23
Dec. 27, 2001 — Alabama 14, Iowa St. 13
Dec. 31, 2000 — Mississippi St. 43, Texas A&M 41, OT
Dec. 31, 1999 — Mississippi 27, Oklahoma 25
Dec. 31, 1998 — Mississippi 35, Texas Tech 18
Dec. 28, 1997 — LSU 27, Notre Dame 9
Dec. 31, 1996 — Auburn 32, Army 29
Dec. 29, 1995 — LSU 45, Michigan St. 26
Dec. 28, 1994 — Virginia 20, Texas Christian 10
Dec. 31, 1993 — Virginia Tech 45, Indiana 20
Dec. 31, 1992 — Wake Forest 39, Oregon 35
Dec. 29, 1991 — Georgia 24, Arkansas 15
Dec. 15, 1990 — Louisiana Tech 34, Maryland 34
Dec. 16, 1989 — Oregon 27, Tulsa 24
Dec. 23, 1988 — Southern Miss. 38, Texas-El Paso 18
Dec. 19, 1987 — Washington 24, Tulane 12
Dec. 20, 1986 — Mississippi 20, Texas Tech 17
Dec. 21, 1985 — Minnesota 20, Clemson 13
Dec. 15, 1984 — Air Force 23, Virginia Tech 7
Dec. 10, 1983 — Air Force 9, Mississippi 3
Dec. 11, 1982 — Wisconsin 14, Kansas St. 3
Dec. 12, 1981 — Texas A&M 33, Oklahoma St. 16
Dec. 13, 1980 — Southern Miss. 16, McNeese St. 14
Dec. 15, 1979 — Syracuse 31, McNeese St. 7
Dec. 16, 1978 — East Carolina 35, Louisiana Tech 13
Dec. 17, 1977 — Louisiana Tech 24, Louisville 14
Dec. 13, 1976 — McNeese St. 20, Tulsa 16
