Gator Bowl Winners

Dec. 27, 2025 — Virginia 19, Missouri 7
Jan. 2, 2024 — Mississippi 52, Duke 20
Dec. 29, 2023 — Clemson 38, Kentucky 35
Dec. 30, 2022 — Notre Dame 45, South Carolina 38
Dec. 31, 2021 — Wake Forest 38, Rutgers 10
Jan. 2, 2020 — Tennessee 23, Indiana 22
Dec. 31, 2018 — Texas A&M 52, NC State 13
Dec. 30, 2017 — Mississippi St. 31, Louisville 27
Dec. 31, 2016 — Georgia Tech 33, Kentucky 18
Jan. 2, 2016 — Georgia 24, Penn St. 17
Jan. 1, 2014 — Nebraska 24, Georgia 19
Jan. 1, 2013 — Northwestern 34, Mississippi St. 20
Jan. 2, 2012 — Florida 24, Ohio St. 17
Jan. 1, 2011 — Mississippi St. 52, Michigan 14
Jan. 1, 2010 — Florida St. 33, West Virginia 21
Jan. 1, 2009 — Nebraska 26, Clemson 21
Jan. 1, 2008 — Texas Tech 31, Virginia 28
Jan. 1, 2007 — West Virginia 38, Georgia Tech 35
Jan. 2, 2006 — Virginia Tech 35, Louisville 24
Jan. 1, 2005 — Florida St. 30, West Virginia 18
Jan. 1, 2004 — Maryland 41, West Virginia 7
Jan. 1, 2003 — N.C. State 28, Notre Dame 6
Jan. 1, 2002 — Florida St. 30, Virginia Tech 17
Jan. 1, 2001 — Virginia Tech 41, Clemson 20
Jan. 1, 2000 — Miami 28, Georgia Tech 13
Jan. 1, 1999 — Georgia Tech 35, Notre Dame 28
Jan. 1, 1998 — North Carolina 42, Virginia Tech 3
Jan. 1, 1997 — North Carolina 20, West Virginia 13
Jan. 1, 1996 — Syracuse 41, Clemson 0
Dec. 30, 1994 — Tennessee 45, Virginia Tech 23
Dec. 31, 1993 — Alabama 24, North Carolina 10
Dec. 31, 1992 — Florida 27, North Carolina St. 10
Dec. 29, 1991 — Oklahoma 48, Virginia 14
Jan. 1, 1991 — Michigan 35, Mississippi 3
Dec. 30, 1989 — Clemson 27, West Virginia 7
Jan. 1, 1989 — Georgia 34, Michigan St. 27
Dec. 31, 1987 — Louisiana St. 30, South Carolina 13
Dec. 27, 1986 — Clemson 27, Stanford 21
Dec. 30, 1985 — Florida St. 34, Oklahoma St. 23
Dec. 28, 1984 — Oklahoma St. 21, South Carolina 14
Dec. 30, 1983 — Florida 14, Iowa 6
Dec. 30, 1982 — Florida St. 31, West Virginia 12
Dec. 28, 1981 — North Carolina 31, Arkansas 27
Dec. 29, 1980 — Pittsburgh 37, South Carolina 9
Dec. 28, 1979 — North Carolina 17, Michigan 15
Dec. 29, 1978 — Clemson 17, Ohio St. 15
Dec. 30, 1977 — Pittsburgh 34, Clemson 3
Dec. 27, 1976 — Notre Dame 20, Penn St. 9
Dec. 29, 1975 — Maryland 13, Florida 0
Dec. 30, 1974 — Auburn 27, Texas 3
Dec. 29, 1973 — Texas Tech 28, Tennessee 19
Dec. 30, 1972 — Auburn 24, Colorado 3
Dec. 31, 1971 — Georgia 7, North Carolina 3
Jan. 2, 1971 — Auburn 35, Mississippi 28
Dec. 27, 1969 — Florida 14, Tennessee 13
Dec. 28, 1968 — Missouri 35, Alabama 10
Dec. 30, 1967 — Penn St. 17, Florida St. 17
Dec. 31, 1966 — Tennessee 18, Syracuse 12
Dec. 31, 1965 — Georgia Tech 31, Texas Tech 21
Jan. 2, 1965 — Florida St. 36, Oklahoma 19
Dec. 28, 1963 — North Carolina 35, Air Force 0
Dec. 29, 1962 — Florida 17, Penn St. 7
Dec. 30, 1961 — Penn St. 30, Georgia Tech 15
Dec. 31, 1960 — Florida 13, Baylor 12
Jan. 2, 1960 — Arkansas 14, Georgia Tech 7
Dec. 27, 1958 — Mississippi 7, Florida 3
Dec. 28, 1957 — Tennessee 3, Texas A&M 0
Dec. 29, 1956 — Georgia Tech 21, Pittsburgh 14
Dec. 31, 1955 — Vanderbilt 25, Auburn 13
Dec. 31, 1954 — Texas Tech 35, Auburn 13
Jan. 1, 1954 — Auburn 33, Baylor 13
Jan. 1, 1953 — Florida 14, Tulsa 13
Jan. 1, 1952 — Miami 14, Clemson 0
Jan. 1, 1951 — Wyoming 20, Washington & Lee 7
Jan. 2, 1950 — Maryland 20, Missouri 7
Jan. 1, 1949 — Clemson 24, Missouri 23
Jan. 1, 1948 — Maryland 20, Georgia 20
Jan. 1, 1947 — Oklahoma 34, N.C. State 13
Jan. 1, 1946 — Wake Forest 26, South Carolina 14
Note: Gator Bowl (1946-2014); Taxslayer (2015-17).
