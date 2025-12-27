Live Radio
First Responder Bowl Winners

The Associated Press

December 27, 2025, 12:18 AM

Dec. 26, 2025 — UTSA 57, FIU 20

Jan. 3, 2025 — Texas St. 30, North Texas 28

Dec. 26, 2023 — Texas St. 45, Rice 21

Dec. 27, 2022 — Memphis 38, Utah St. 10

Dec. 28, 2021 — Air Force 31, Louisville 28

Dec. 26, 2020 — No. 16 Louisiana 31, UTSA 24

Dec. 30, 2019 — Western Kentucky 23, Western Michigan 20

Dec. 26, 2018 — Boston College vs. Boise State, ccd., weather

Dec. 26, 2017 — Utah 30, West Virginia 14

Dec. 27, 2016 — Army 38, North Texas 31, OT

Dec. 26, 2015 — Washington 44, Southern Miss. 31

Dec. 26, 2014 — Louisiana Tech 35, Illinois 18

Jan. 1, 2014 — North Texas 36, UNLV 14

Jan. 1, 2013 — Oklahoma State 58, Purdue 14

Jan. 2, 2012 — Houston 30, Penn State 14

Jan. 1, 2011 — Texas Tech 45, Northwestern 38

Note: TicketCity Bowl (2011-12); Heart of Dallas Bowl (2013-17).

