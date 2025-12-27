First Responder Bowl Winners

Dec. 26, 2025 — UTSA 57, FIU 20
Jan. 3, 2025 — Texas St. 30, North Texas 28
Dec. 26, 2023 — Texas St. 45, Rice 21
Dec. 27, 2022 — Memphis 38, Utah St. 10
Dec. 28, 2021 — Air Force 31, Louisville 28
Dec. 26, 2020 — No. 16 Louisiana 31, UTSA 24
Dec. 30, 2019 — Western Kentucky 23, Western Michigan 20
Dec. 26, 2018 — Boston College vs. Boise State, ccd., weather
Dec. 26, 2017 — Utah 30, West Virginia 14
Dec. 27, 2016 — Army 38, North Texas 31, OT
Dec. 26, 2015 — Washington 44, Southern Miss. 31
Dec. 26, 2014 — Louisiana Tech 35, Illinois 18
Jan. 1, 2014 — North Texas 36, UNLV 14
Jan. 1, 2013 — Oklahoma State 58, Purdue 14
Jan. 2, 2012 — Houston 30, Penn State 14
Jan. 1, 2011 — Texas Tech 45, Northwestern 38
Note: TicketCity Bowl (2011-12); Heart of Dallas Bowl (2013-17).
