Cure Bowl Winners

Dec. 17, 2025 — Old Dominion 24, South Florida 10
Dec. 20, 2024 — Ohio 30, Jacksonville St. 27
Dec. 16, 2023 — Appalachian St. 13, Miami (Ohio) 9
Dec. 16, 2022 — No. 23 Troy 18, No. 22 UTSA 12
Dec. 17, 2021 — Coastal Carolina 47, Northern Illinois 41
Dec. 26, 2020 — No. 23 Liberty 37, No. 9 Coastal Carolina 34, OT
Dec. 21, 2019 — Liberty 23, Georgia Southern 16
Dec. 15, 2018 — Tulane 41, Louisiana-Lafayette 24
Dec. 16, 2017 — Georgia State 27, Western Kentucky 17
Dec. 17, 2016 — Arkansas State 31, Central Florida 13
Dec. 19, 2015 — San Jose St. 27, Georgia St. 16
