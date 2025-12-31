Cotton Bowl Winners

Dec. 31, 2025 — Miami 24, Ohio St. 14
Jan. 10, 2025 — Ohio St. 28, Texas 14
Dec. 29, 2023 — Missouri 14, Ohio St. 3
Jan. 2, 2023 — Tulane 46, Southern Cal 45
Dec. 31, 2021 — CFP: No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6
Dec. 30, 2020 — Oklahoma 55, Florida 20
Dec. 28, 2019 — Penn State 53, Memphis 39
Dec. 29, 2018 — Clemson 30, Notre Dame 3 (CFC SF)
Dec. 29, 2017 — Ohio State 24, Southern Cal 7
Jan. 2, 2017 — Wisconsin 24, Western Michigan 16
Dec. 31, 2015 — Alabama 38, Michigan State 0 (CFC SF)
Jan. 1, 2015 — Michigan State 42, Baylor 41
Jan. 3, 2014 — Missouri 41, Oklahoma State 31
Jan. 4, 2013 — Texas A&M 41, Oklahoma 13
Jan. 6, 2012 — Arkansas 29, Kansas State 16
Jan. 7, 2011 — LSU 41, Texas A&M 24
Jan. 2, 2010 — Mississippi 21, Oklahoma State 7
Jan. 2, 2009 — Mississippi 47, Texas Tech 34
Jan. 1, 2008 — Missouri 38, Arkansas 7
Jan. 1, 2007 — Auburn 17, Nebraska 14
Jan. 2, 2006 — Alabama 13, Texas Tech 10
Jan. 1, 2005 — Tennessee 38, Texas A&M 7
Jan. 2, 2004 — Mississippi 31, Oklahoma State 28
Jan. 1, 2003 — Texas 35, LSU 20
Jan. 1, 2002 — Oklahoma 10, Arkansas 3
Jan. 1, 2001 — Kansas State 35, Tennessee 21
Jan. 1, 2000 — Arkansas 27, Texas 6
Jan. 1, 1999 — Texas 38, Mississippi State 11
Jan. 1, 1998 — UCLA 29, Texas A&M 23
Jan. 1, 1997 — BYU 19, Kansas State 15
Jan. 1, 1996 — Colorado 38, Oregon 6
Jan. 2, 1995 — Southern Cal 55, Texas Tech 14
Jan. 1, 1994 — Notre Dame 24, Texas A&M 21
Jan. 1, 1993 — Notre Dame 28, Texas A&M 3
Jan. 1, 1992 — Florida State 10, Texas A&M 2
Jan. 1, 1991 — Miami 46, Texas 3
Jan. 1, 1990 — Tennessee 31, Arkansas 27
Jan. 2, 1989 — UCLA 17, Arkansas 3
Jan. 1, 1988 — Texas A&M 35, Notre Dame 10
Jan. 1, 1987 — Ohio State 28, Texas A&M 12
Jan. 1, 1986 — Texas A&M 36, Auburn 16
Jan. 1, 1985 — Boston College 45, Houston 28
Jan. 2, 1984 — Georgia 10, Texas 9
Jan. 1, 1983 — SMU 7, Pittsburgh 3
Jan. 1, 1982 — Texas 14, Alabama 12
Jan. 1, 1981 — Alabama 30, Baylor 2
Jan. 1, 1980 — Houston 17, Nebraska 14
Jan. 1, 1979 — Notre Dame 35, Houston 34
Jan. 2, 1978 — Notre Dame 38, Texas 10
Jan. 1, 1977 — Houston 30, Maryland 21
Jan. 1, 1976 — Arkansas 31, Georgia 10
Jan. 1, 1975 — Penn State 41, Baylor 20
Jan. 1, 1974 — Nebraska 19, Texas 3
Jan. 1, 1973 — Texas 17, Alabama 13
Jan. 1, 1972 — Penn State 30, Texas 6
Jan. 1, 1971 — Notre Dame 24, Texas 11
Jan. 1, 1970 — Texas 21, Notre Dame 17
Jan. 1, 1969 — Texas 36, Tennessee 13
Jan. 1, 1968 — Texas A&M 20, Alabama 16
Jan. 2, 1967 — Georgia 24, SMU 9
Dec. 31, 1966 — LSU 14, Arkansas 7
Jan. 1, 1966 — Arkansas 10, Nebraska 7
Jan. 1, 1964 — Texas 28, Navy 6
Jan. 1, 1963 — LSU 13, Texas 0
Jan. 1, 1962 — Texas 12, Mississippi 7
Jan. 2, 1961 — Duke 7, Arkansas 6
Jan. 1, 1960 — Syracuse 23, Texas 14
Jan. 1, 1959 — Air Force 0, TCU 0
Jan. 1, 1958 — Navy 20, Rice 7
Jan. 1, 1957 — TCU 28, Syracuse 27
Jan. 2, 1956 — Mississippi 14, TCU 13
Jan. 1, 1955 — Georgia Tech 14, Arkansas 6
Jan. 1, 1954 — Rice 28, Alabama 6
Jan. 1, 1953 — Texas 16, Tennessee 0
Jan. 1, 1952 — Kentucky 20, TCU 7
Jan. 1, 1951 — Tennessee 20, Texas 14
Jan. 2, 1950 — Rice 27, North Carolina 13
Jan. 1, 1949 — SMU 21, Oregon 13
Jan. 1, 1948 — Penn State 13, SMU 13
Jan. 1, 1947 — Arkansas 0, LSU 0
Jan. 1, 1946 — Texas 40, Missouri 27
Jan. 1, 1945 — Oklahoma State 34, TCU 0
Jan. 1, 1944 — Randolph Field, Texas 7
Jan. 1, 1943 — Texas 14, Georgia Tech 7
Jan. 1, 1942 — Alabama 29, Texas A&M 21
Jan. 1, 1941 — Texas A&M 13, Fordham 12
Jan. 1, 1940 — Clemson 6, Boston College 3
Jan. 2, 1939 — Saint Mary’s (Cal.) 20, Texas Tech 13
Jan. 1, 1938 — Rice 28, Colorado 14
Jan. 1, 1937 — TCU 16, Marquette 6
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.