Cotton Bowl Winners

The Associated Press

December 31, 2025, 11:06 PM

Dec. 31, 2025 — Miami 24, Ohio St. 14

Jan. 10, 2025 — Ohio St. 28, Texas 14

Dec. 29, 2023 — Missouri 14, Ohio St. 3

Jan. 2, 2023 — Tulane 46, Southern Cal 45

Dec. 31, 2021 — CFP: No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6

Dec. 30, 2020 — Oklahoma 55, Florida 20

Dec. 28, 2019 — Penn State 53, Memphis 39

Dec. 29, 2018 — Clemson 30, Notre Dame 3 (CFC SF)

Dec. 29, 2017 — Ohio State 24, Southern Cal 7

Jan. 2, 2017 — Wisconsin 24, Western Michigan 16

Dec. 31, 2015 — Alabama 38, Michigan State 0 (CFC SF)

Jan. 1, 2015 — Michigan State 42, Baylor 41

Jan. 3, 2014 — Missouri 41, Oklahoma State 31

Jan. 4, 2013 — Texas A&M 41, Oklahoma 13

Jan. 6, 2012 — Arkansas 29, Kansas State 16

Jan. 7, 2011 — LSU 41, Texas A&M 24

Jan. 2, 2010 — Mississippi 21, Oklahoma State 7

Jan. 2, 2009 — Mississippi 47, Texas Tech 34

Jan. 1, 2008 — Missouri 38, Arkansas 7

Jan. 1, 2007 — Auburn 17, Nebraska 14

Jan. 2, 2006 — Alabama 13, Texas Tech 10

Jan. 1, 2005 — Tennessee 38, Texas A&M 7

Jan. 2, 2004 — Mississippi 31, Oklahoma State 28

Jan. 1, 2003 — Texas 35, LSU 20

Jan. 1, 2002 — Oklahoma 10, Arkansas 3

Jan. 1, 2001 — Kansas State 35, Tennessee 21

Jan. 1, 2000 — Arkansas 27, Texas 6

Jan. 1, 1999 — Texas 38, Mississippi State 11

Jan. 1, 1998 — UCLA 29, Texas A&M 23

Jan. 1, 1997 — BYU 19, Kansas State 15

Jan. 1, 1996 — Colorado 38, Oregon 6

Jan. 2, 1995 — Southern Cal 55, Texas Tech 14

Jan. 1, 1994 — Notre Dame 24, Texas A&M 21

Jan. 1, 1993 — Notre Dame 28, Texas A&M 3

Jan. 1, 1992 — Florida State 10, Texas A&M 2

Jan. 1, 1991 — Miami 46, Texas 3

Jan. 1, 1990 — Tennessee 31, Arkansas 27

Jan. 2, 1989 — UCLA 17, Arkansas 3

Jan. 1, 1988 — Texas A&M 35, Notre Dame 10

Jan. 1, 1987 — Ohio State 28, Texas A&M 12

Jan. 1, 1986 — Texas A&M 36, Auburn 16

Jan. 1, 1985 — Boston College 45, Houston 28

Jan. 2, 1984 — Georgia 10, Texas 9

Jan. 1, 1983 — SMU 7, Pittsburgh 3

Jan. 1, 1982 — Texas 14, Alabama 12

Jan. 1, 1981 — Alabama 30, Baylor 2

Jan. 1, 1980 — Houston 17, Nebraska 14

Jan. 1, 1979 — Notre Dame 35, Houston 34

Jan. 2, 1978 — Notre Dame 38, Texas 10

Jan. 1, 1977 — Houston 30, Maryland 21

Jan. 1, 1976 — Arkansas 31, Georgia 10

Jan. 1, 1975 — Penn State 41, Baylor 20

Jan. 1, 1974 — Nebraska 19, Texas 3

Jan. 1, 1973 — Texas 17, Alabama 13

Jan. 1, 1972 — Penn State 30, Texas 6

Jan. 1, 1971 — Notre Dame 24, Texas 11

Jan. 1, 1970 — Texas 21, Notre Dame 17

Jan. 1, 1969 — Texas 36, Tennessee 13

Jan. 1, 1968 — Texas A&M 20, Alabama 16

Jan. 2, 1967 — Georgia 24, SMU 9

Dec. 31, 1966 — LSU 14, Arkansas 7

Jan. 1, 1966 — Arkansas 10, Nebraska 7

Jan. 1, 1964 — Texas 28, Navy 6

Jan. 1, 1963 — LSU 13, Texas 0

Jan. 1, 1962 — Texas 12, Mississippi 7

Jan. 2, 1961 — Duke 7, Arkansas 6

Jan. 1, 1960 — Syracuse 23, Texas 14

Jan. 1, 1959 — Air Force 0, TCU 0

Jan. 1, 1958 — Navy 20, Rice 7

Jan. 1, 1957 — TCU 28, Syracuse 27

Jan. 2, 1956 — Mississippi 14, TCU 13

Jan. 1, 1955 — Georgia Tech 14, Arkansas 6

Jan. 1, 1954 — Rice 28, Alabama 6

Jan. 1, 1953 — Texas 16, Tennessee 0

Jan. 1, 1952 — Kentucky 20, TCU 7

Jan. 1, 1951 — Tennessee 20, Texas 14

Jan. 2, 1950 — Rice 27, North Carolina 13

Jan. 1, 1949 — SMU 21, Oregon 13

Jan. 1, 1948 — Penn State 13, SMU 13

Jan. 1, 1947 — Arkansas 0, LSU 0

Jan. 1, 1946 — Texas 40, Missouri 27

Jan. 1, 1945 — Oklahoma State 34, TCU 0

Jan. 1, 1944 — Randolph Field, Texas 7

Jan. 1, 1943 — Texas 14, Georgia Tech 7

Jan. 1, 1942 — Alabama 29, Texas A&M 21

Jan. 1, 1941 — Texas A&M 13, Fordham 12

Jan. 1, 1940 — Clemson 6, Boston College 3

Jan. 2, 1939 — Saint Mary’s (Cal.) 20, Texas Tech 13

Jan. 1, 1938 — Rice 28, Colorado 14

Jan. 1, 1937 — TCU 16, Marquette 6

