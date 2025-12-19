Live Radio
College Football Bowl Glance

The Associated Press

December 19, 2025, 6:03 PM

All Times Eastern

Dec. 13

Celebration Bowl

Atlanta

SC State 40, Prairie View A&M 38, 4 OT

LA Bowl

Inglewood, Calif.

Washington 38, Boise State 10

Dec. 16

Salute to Veterans Bowl

Montgomery, Ala.

Jacksonville State 17, Troy 13

Dec. 17

Cure Bowl

Orlando, Fla.

Old Dominion 24, South Florida 10

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

Delaware 20, Louisiana-Lafayette 13

Dec. 18

Xbox Bowl

Frisco, Texas

Arkansas State 34, Missouri State 28

Dec. 19

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

Western Michigan 41, Kennesaw State 6

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

NC State 31, Memphis 7

College Football Playoff

First Round

No. 11 Alabama (10-3) at No. 8 Oklahoma (10-2), 8 p.m. (ESPN/ABC)

Dec. 20

College Football Playoff

First Round

No. 10 Miami (Fla.) (10-2) at No. 7 Texas A&M (11-1), noon (ESPN/ABC)

No. 17 Tulane (11-2) at No. 6 Mississippi (11-1), 3:30 p.m. (TNT/HBO Max)

No. 19 James Madison (12-1) at No. 5 Oregon (11-1), 7:30 p.m. (TNT/HBO Max)

Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

Utah St. vs. Washington St., 2 p.m. (ESPN)

Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

Louisville vs. Toledo, 2 p.m. (ESPN)

New Orleans Bowl

New Orleans

Western Kentucky vs. Southern Miss, 5:30 p.m. (ESPN)

Frisco Bowl

Frisco, Texas

Ohio vs. UNLV, 9 p.m. (ESPN)

Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

Cal vs. Hawaii, 8 p.m. (ESPN)

Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit, Mich.

Central Michigan vs. Northwestern, 1 p.m. (ESPN)

Rate Bowl

Phoenix

New Mexico vs. Minnesota, 4:30 p.m. (ESPN)

First Responder Bowl

Dallas, Texas

FIU vs. UTSA, 8 p.m. (ESPN)

Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

Pittsburgh vs. East Carolina, 11 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl

Bronx, N.Y.

Clemson vs. Penn St., noon (ABC)

Fenway Bowl

Boston

UConn vs. Army, 2:15 p.m. (ESPN)

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

No. 12 BYU vs. No. 24 Georgia Tech, 3:30 p.m. (ABC)

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

Fresno St. vs. Miami (OH), 4:30 p.m. (CW Network)

New Mexico Bowl

Albuquerque

No. 23 North Texas vs. San Diego St., 5:45 p.m. (ESPN)

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

No. 25 Missouri vs. NO. 20 Virginia, 7:30 p.m. (ABC)

Texas Bowl

Houston

LSU vs. No. 21 Houston, 9:15 p.m. (ESPN)

Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

Georgia Southern vs. Appalachian State, 2 p.m. (ESPN)

Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, 2 p.m. (ESPN)

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

Tennessee vs. Illinois, 5:30 p.m. (ESPN)

Alamo Bowl

San Antonio, Texas

No. 16 Southern Cal vs. TCU, 9 p.m. (ESPN)

Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

No. 13 Vanderbilt vs. No. 23 Iowa, noon (ESPN)

Sun Bowl

El Paso, Texas

Arizona St. vs. Duke, 2 p.m. (CBS)

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

No. 14 Texas vs. No. 18 Michigan, 3 p.m. (ABC)

Las Vegas Bowl

Las Vegas

No. 15 Utah vs. Nebraska, 3:30 p.m. (ESPN)

College Football Playoff

Quarterfinals

At Cotton Bowl, Arlington, Texas

Miami/Texas A&M winner at No. 3 Ohio St., 7:30 p.m. (ESPN)

Jan. 1

College Football Playoff

Quarterfinals

At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

James Madison/Oregon winner at No. 4 Texas Tech, noon (ESPN)

At Rose Bowl, Pasadena, Calif.

Alabama/Oklahoma winner at No. 1 Indiana, 4 p.m. (ESPN)

At Sugar Bowl, New Orleans

Tulane/Mississippi winner at No. 2 Georgia, 8 p.m. (ESPN)

Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

Texas State vs. Rice, 1 p.m. (ESPN)

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

No. 22 Navy vs. Cincinnati, 4:30 p.m. (ESPN)

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

Mississippi St. vs. Wake Forest, 8 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

San Diego, Calif.

No. 21 Arizona vs. SMU, 8 p.m. (FOX)

Jan. 8

College Football Playoff

Semifinals

At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.

TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Jan. 9

College Football Playoff

Semifinals

At Peach Bowl, Atlanta

TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Jan. 19

College Football Playoff

National Championship

At Miami

Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

