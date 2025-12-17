College Football Bowl Glance

All Times Eastern
Dec. 13
Celebration Bowl
Atlanta
SC State 40, Prairie View A&M 38, 4 OT
LA Bowl
Inglewood, Calif.
Washington 38, Boise State 10
Dec. 16
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
Jacksonville State 17, Troy 13
Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
Old Dominion 24, South Florida 10
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
Delaware 20, Louisiana-Lafayette 13
Dec. 18
Xbox Bowl
Frisco, Texas
Arkansas State vs. Missouri State, 9 p.m. (ESPN2)
Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
Kennesaw State vs. Western Michigan, 11 a.m. (ESPN)
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
Memphis vs N.C. State, 2:30 p.m. (ESPN)
College Football Playoff
First Round
No. 11 Alabama (10-3) at No. 8 Oklahoma (10-2), 8 p.m. (ESPN/ABC)
Dec. 20
College Football Playoff
First Round
No. 10 Miami (Fla.) (10-2) at No. 7 Texas A&M (11-1), noon (ESPN/ABC)
No. 17 Tulane (11-2) at No. 6 Mississippi (11-1), 3:30 p.m. (TNT/HBO Max)
No. 19 James Madison (12-1) at No. 5 Oregon (11-1), 7:30 p.m. (TNT/HBO Max)
Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
Utah St. vs. Washington St., 2 p.m. (ESPN)
Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
Louisville vs. Toledo, 2 p.m. (ESPN)
New Orleans Bowl
New Orleans
Western Kentucky vs. Southern Miss, 5:30 p.m. (ESPN)
Frisco Bowl
Frisco, Texas
Ohio vs. UNLV, 9 p.m. (ESPN)
Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
Cal vs. Hawaii, 8 p.m. (ESPN)
Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit, Mich.
Central Michigan vs. Northwestern, 1 p.m. (ESPN)
Rate Bowl
Phoenix
New Mexico vs. Minnesota, 4:30 p.m. (ESPN)
First Responder Bowl
Dallas, Texas
FIU vs. UTSA, 8 p.m. (ESPN)
Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
Pittsburgh vs. East Carolina, 11 a.m. (ESPN)
Pinstripe Bowl
Bronx, N.Y.
Clemson vs. Penn St., noon (ABC)
Fenway Bowl
Boston
UConn vs. Army, 2:15 p.m. (ESPN)
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
No. 12 BYU vs. No. 24 Georgia Tech, 3:30 p.m. (ABC)
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
Fresno St. vs. Miami (OH), 4:30 p.m. (CW Network)
New Mexico Bowl
Albuquerque
No. 23 North Texas vs. San Diego St., 5:45 p.m. (ESPN)
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
No. 25 Missouri vs. NO. 20 Virginia, 7:30 p.m. (ABC)
Texas Bowl
Houston
LSU vs. No. 21 Houston, 9:15 p.m. (ESPN)
Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
Georgia Southern vs. Appalachian State, 2 p.m. (ESPN)
Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, 2 p.m. (ESPN)
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
Tennessee vs. Illinois, 5:30 p.m. (ESPN)
Alamo Bowl
San Antonio, Texas
No. 16 Southern Cal vs. TCU, 9 p.m. (ESPN)
Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
No. 13 Vanderbilt vs. No. 23 Iowa, noon (ESPN)
Sun Bowl
El Paso, Texas
Arizona St. vs. Duke, 2 p.m. (CBS)
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
No. 14 Texas vs. No. 18 Michigan, 3 p.m. (ABC)
Las Vegas Bowl
Las Vegas
No. 15 Utah vs. Nebraska, 3:30 p.m. (ESPN)
College Football Playoff
Quarterfinals
At Cotton Bowl, Arlington, Texas
Miami/Texas A&M winner at No. 3 Ohio St., 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 1
College Football Playoff
Quarterfinals
At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.
James Madison/Oregon winner at No. 4 Texas Tech, noon (ESPN)
At Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Alabama/Oklahoma winner at No. 1 Indiana, 4 p.m. (ESPN)
At Sugar Bowl, New Orleans
Tulane/Mississippi winner at No. 2 Georgia, 8 p.m. (ESPN)
Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
Texas State vs. Rice, 1 p.m. (ESPN)
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
No. 22 Navy vs. Cincinnati, 4:30 p.m. (ESPN)
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
Mississippi St. vs. Wake Forest, 8 p.m. (ESPN)
Holiday Bowl
San Diego, Calif.
No. 21 Arizona vs. SMU, 8 p.m. (FOX)
Jan. 8
College Football Playoff
Semifinals
At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 9
College Football Playoff
Semifinals
At Peach Bowl, Atlanta
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 19
College Football Playoff
National Championship
At Miami
Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)
