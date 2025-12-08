College Football Bowl Glance

All Times Eastern
Dec. 13
Celebration Bowl
Atlanta
South Carolina State vs. Prairie View A&M, noon (ABC)
LA Bowl
Inglewood, Calif.
Boise State vs. Washington, 8 p.m. (ABC)
Dec. 16
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
Troy vs. Jacksonville State, 9 p.m. (ESPN)
Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
Old Dominion vs. South Florida, 5 p.m. (ESPN)
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
Louisiana vs. Delaware, 8:30 p.m. (ESPN)
Dec. 18
Xbox Bowl
Frisco, Texas
Arkansas State vs. Missouri State, 9 p.m. (ESPN2)
Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
Kennesaw State vs. Western Michigan, 11 a.m. (ESPN)
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
Memphis vs N.C. State, 2:30 p.m. (ESPN)
College Football Playoff
First Round
No. 11 Alabama (10-3) at No. 8 Oklahoma (10-2), 8 p.m. (ESPN/ABC)
Dec. 20
College Football Playoff
First Round
No. 10 Miami (Fla.) (10-2) at No. 7 Texas A&M (11-1), noon (ESPN/ABC)
No. 17 Tulane (11-2) at No. 6 Mississippi (11-1), 3:30 p.m. (TNT/HBO Max)
No. 19 James Madison (12-1) at No. 5 Oregon (11-1), 7:30 p.m. (TNT/HBO Max)
Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
Utah St. vs. Washington St., 2 p.m. (ESPN)
Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
Louisville vs. Toledo, 2 p.m. (ESPN)
New Orleans Bowl
New Orleans
Western Kentucky vs. Southern Miss, 5:30 p.m. (ESPN)
Frisco Bowl
Frisco, Texas
Ohio vs. UNLV, 9 p.m. (ESPN)
Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
Cal vs. Hawaii, 8 p.m. (ESPN)
Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit, Mich.
Central Michigan vs. Northwestern, 1 p.m. (ESPN)
Rate Bowl
Phoenix
New Mexico vs. Minnesota, 4:30 p.m. (ESPN)
First Responder Bowl
Dallas, Texas
FIU vs. UTSA, 8 p.m. (ESPN)
Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
Pittsburgh vs. East Carolina, 11 a.m. (ESPN)
Pinstripe Bowl
Bronx, N.Y.
Clemson vs. Penn St., noon (ABC)
Fenway Bowl
Boston
UConn vs. Army, 2:15 p.m. (ESPN)
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
No. 12 BYU vs. No. 24 Georgia Tech, 3:30 p.m. (ABC)
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
Fresno St. vs. Miami (OH), 4:30 p.m. (CW Network)
New Mexico Bowl
Albuquerque
No. 23 North Texas vs. San Diego St., 5:45 p.m. (ESPN)
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
No. 25 Missouri vs. NO. 20 Virginia, 7:30 p.m. (ABC)
Texas Bowl
Houston
LSU vs. No. 21 Houston, 9:15 p.m. (ESPN)
Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
Georgia Southern vs. Appalachian State, 2 p.m. (ESPN)
Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, 2 p.m. (ESPN)
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
Tennessee vs. Illinois, 5:30 p.m. (ESPN)
Alamo Bowl
San Antonio, Texas
No. 16 Southern Cal vs. TCU, 9 p.m. (ESPN)
Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
No. 13 Vanderbilt vs. No. 23 Iowa, noon (ESPN)
Sun Bowl
El Paso, Texas
Arizona St. vs. Duke, 2 p.m. (CBS)
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
No. 14 Texas vs. No. 18 Michigan, 3 p.m. (ABC)
Las Vegas Bowl
Las Vegas
No. 15 Utah vs. Nebraska, 3:30 p.m. (ESPN)
College Football Playoff
Quarterfinals
At Cotton Bowl, Arlington, Texas
Miami/Texas A&M winner at No. 3 Ohio St., 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 1
College Football Playoff
Quarterfinals
At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.
James Madison/Oregon winner at No. 4 Texas Tech, noon (ESPN)
At Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Alabama/Oklahoma winner at No. 1 Indiana, 4 p.m. (ESPN)
At Sugar Bowl, New Orleans
Tulane/Mississippi winner at No. 2 Georgia, 8 p.m. (ESPN)
Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
Texas State vs. Rice, 1 p.m. (ESPN)
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
No. 22 Navy vs. Cincinnati, 4:30 p.m. (ESPN)
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
Mississippi St. vs. Wake Forest, 8 p.m. (ESPN)
Holiday Bowl
San Diego, Calif.
No. 21 Arizona vs. SMU, 8 p.m. (FOX)
Jan. 8
College Football Playoff
Semifinals
At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 9
College Football Playoff
Semifinals
At Peach Bowl, Atlanta
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 19
College Football Playoff
National Championship
At Miami
Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)
