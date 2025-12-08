Live Radio
College Football Bowl Glance

The Associated Press

December 8, 2025, 12:00 PM

All Times Eastern

Dec. 13

Celebration Bowl

Atlanta

South Carolina State vs. Prairie View A&M, noon (ABC)

LA Bowl

Inglewood, Calif.

Boise State vs. Washington, 8 p.m. (ABC)

Dec. 16

Salute to Veterans Bowl

Montgomery, Ala.

Troy vs. Jacksonville State, 9 p.m. (ESPN)

Dec. 17

Cure Bowl

Orlando, Fla.

Old Dominion vs. South Florida, 5 p.m. (ESPN)

68 Ventures Bowl

Mobile, Ala.

Louisiana vs. Delaware, 8:30 p.m. (ESPN)

Dec. 18

Xbox Bowl

Frisco, Texas

Arkansas State vs. Missouri State, 9 p.m. (ESPN2)

Dec. 19

Myrtle Beach Bowl

Conway, S.C.

Kennesaw State vs. Western Michigan, 11 a.m. (ESPN)

Gasparilla Bowl

Tampa, Fla.

Memphis vs N.C. State, 2:30 p.m. (ESPN)

College Football Playoff

First Round

No. 11 Alabama (10-3) at No. 8 Oklahoma (10-2), 8 p.m. (ESPN/ABC)

Dec. 20

College Football Playoff

First Round

No. 10 Miami (Fla.) (10-2) at No. 7 Texas A&M (11-1), noon (ESPN/ABC)

No. 17 Tulane (11-2) at No. 6 Mississippi (11-1), 3:30 p.m. (TNT/HBO Max)

No. 19 James Madison (12-1) at No. 5 Oregon (11-1), 7:30 p.m. (TNT/HBO Max)

Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl

Boise, Idaho

Utah St. vs. Washington St., 2 p.m. (ESPN)

Dec. 23

Boca Raton Bowl

Boca Raton, Fla.

Louisville vs. Toledo, 2 p.m. (ESPN)

New Orleans Bowl

New Orleans

Western Kentucky vs. Southern Miss, 5:30 p.m. (ESPN)

Frisco Bowl

Frisco, Texas

Ohio vs. UNLV, 9 p.m. (ESPN)

Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

Cal vs. Hawaii, 8 p.m. (ESPN)

Dec. 26

GameAbove Sports Bowl

Detroit, Mich.

Central Michigan vs. Northwestern, 1 p.m. (ESPN)

Rate Bowl

Phoenix

New Mexico vs. Minnesota, 4:30 p.m. (ESPN)

First Responder Bowl

Dallas, Texas

FIU vs. UTSA, 8 p.m. (ESPN)

Dec. 27

Military Bowl

Annapolis, Md.

Pittsburgh vs. East Carolina, 11 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl

Bronx, N.Y.

Clemson vs. Penn St., noon (ABC)

Fenway Bowl

Boston

UConn vs. Army, 2:15 p.m. (ESPN)

Pop-Tarts Bowl

Orlando, Fla.

No. 12 BYU vs. No. 24 Georgia Tech, 3:30 p.m. (ABC)

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

Fresno St. vs. Miami (OH), 4:30 p.m. (CW Network)

New Mexico Bowl

Albuquerque

No. 23 North Texas vs. San Diego St., 5:45 p.m. (ESPN)

Gator Bowl

Jacksonville, Fla.

No. 25 Missouri vs. NO. 20 Virginia, 7:30 p.m. (ABC)

Texas Bowl

Houston

LSU vs. No. 21 Houston, 9:15 p.m. (ESPN)

Dec. 29

Birmingham Bowl

Birmingham, Ala.

Georgia Southern vs. Appalachian State, 2 p.m. (ESPN)

Dec. 30

Independence Bowl

Shreveport, La.

Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, 2 p.m. (ESPN)

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

Tennessee vs. Illinois, 5:30 p.m. (ESPN)

Alamo Bowl

San Antonio, Texas

No. 16 Southern Cal vs. TCU, 9 p.m. (ESPN)

Dec. 31

ReliaQuest Bowl

Tampa, Fla.

No. 13 Vanderbilt vs. No. 23 Iowa, noon (ESPN)

Sun Bowl

El Paso, Texas

Arizona St. vs. Duke, 2 p.m. (CBS)

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

No. 14 Texas vs. No. 18 Michigan, 3 p.m. (ABC)

Las Vegas Bowl

Las Vegas

No. 15 Utah vs. Nebraska, 3:30 p.m. (ESPN)

College Football Playoff

Quarterfinals

At Cotton Bowl, Arlington, Texas

Miami/Texas A&M winner at No. 3 Ohio St., 7:30 p.m. (ESPN)

Jan. 1

College Football Playoff

Quarterfinals

At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.

James Madison/Oregon winner at No. 4 Texas Tech, noon (ESPN)

At Rose Bowl, Pasadena, Calif.

Alabama/Oklahoma winner at No. 1 Indiana, 4 p.m. (ESPN)

At Sugar Bowl, New Orleans

Tulane/Mississippi winner at No. 2 Georgia, 8 p.m. (ESPN)

Jan. 2

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

Texas State vs. Rice, 1 p.m. (ESPN)

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

No. 22 Navy vs. Cincinnati, 4:30 p.m. (ESPN)

Duke’s Mayo Bowl

Charlotte, N.C.

Mississippi St. vs. Wake Forest, 8 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

San Diego, Calif.

No. 21 Arizona vs. SMU, 8 p.m. (FOX)

Jan. 8

College Football Playoff

Semifinals

At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.

TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Jan. 9

College Football Playoff

Semifinals

At Peach Bowl, Atlanta

TBD, 7:30 p.m. (ESPN)

Jan. 19

College Football Playoff

National Championship

At Miami

Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)

