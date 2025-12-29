College Football Bowl Glance

All Times Eastern
Dec. 13
Celebration Bowl
Atlanta
SC State 40, Prairie View A&M 38, 4 OT
LA Bowl
Inglewood, Calif.
Washington 38, Boise State 10
Dec. 16
Salute to Veterans Bowl
Montgomery, Ala.
Jacksonville State 17, Troy 13
Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
Old Dominion 24, South Florida 10
68 Ventures Bowl
Mobile, Ala.
Delaware 20, Louisiana-Lafayette 13
Dec. 18
Xbox Bowl
Frisco, Texas
Arkansas State 34, Missouri State 28
Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Conway, S.C.
Western Michigan 41, Kennesaw State 6
Gasparilla Bowl
Tampa, Fla.
NC State 31, Memphis 7
College Football Playoff
First Round
No. 11 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24
Dec. 20
College Football Playoff
First Round
No. 10 Miami (Fla.) 10, at No. 7 Texas A&M 3
No. 6 Mississippi 41, No. 17 Tulane 10
No. 5 Oregon 51, No. 19 James Madison 34
Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Boise, Idaho
Washington St. 34, Utah St. 21
Dec. 23
Boca Raton Bowl
Boca Raton, Fla.
Louisville 27, Toledo 22
New Orleans Bowl
New Orleans
Western Kentucky 27, Southern Miss. 16
Frisco Bowl
Frisco, Texas
Ohio 17, UNLV 10
Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
Hawaii 35, Cal 31
Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Detroit, Mich.
Northwestern 34, Cent. Michigan 7
Rate Bowl
Phoenix
Minnesota 20, New Mexico 17, OT
First Responder Bowl
Dallas, Texas
UTSA 57, FIU 20
Dec. 27
Military Bowl
Annapolis, Md.
East Carolina 23, Pittsburgh 17
Pinstripe Bowl
Bronx, N.Y.
Clemson 22, Penn St. 10
Fenway Bowl
Boston
Army 41, UConn 16
Pop-Tarts Bowl
Orlando, Fla.
No. 12 BYU 25, No. 24 Georgia Tech 21
Arizona Bowl
Tucson, Ariz.
Fresno St. 18, Miami (OH) 3
New Mexico Bowl
Albuquerque
No. 23 North Texas 49, San Diego St. 47
Gator Bowl
Jacksonville, Fla.
No. 20 Virginia 13, No. 25 Missouri 7
Texas Bowl
Houston 38, LSU 35
Dec. 29
Birmingham Bowl
Birmingham, Ala.
Georgia Southern 29, Appalachian State 10
Dec. 30
Independence Bowl
Shreveport, La.
Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, 2 p.m. (ESPN)
Music City Bowl
Nashville, Tenn.
Tennessee vs. Illinois, 5:30 p.m. (ESPN)
Alamo Bowl
San Antonio, Texas
No. 16 Southern Cal vs. TCU, 9 p.m. (ESPN)
Dec. 31
ReliaQuest Bowl
Tampa, Fla.
No. 13 Vanderbilt vs. No. 23 Iowa, noon (ESPN)
Sun Bowl
El Paso, Texas
Arizona St. vs. Duke, 2 p.m. (CBS)
Citrus Bowl
Orlando, Fla.
No. 14 Texas vs. No. 18 Michigan, 3 p.m. (ABC)
Las Vegas Bowl
Las Vegas
No. 15 Utah vs. Nebraska, 3:30 p.m. (ESPN)
College Football Playoff
Quarterfinals
At Cotton Bowl, Arlington, Texas
Miami/Texas A&M winner at No. 3 Ohio St., 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 1
College Football Playoff
Quarterfinals
At Orange Bowl, Miami Gardens, Fla.
James Madison/Oregon winner at No. 4 Texas Tech, noon (ESPN)
At Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Alabama/Oklahoma winner at No. 1 Indiana, 4 p.m. (ESPN)
At Sugar Bowl, New Orleans
Tulane/Mississippi winner at No. 2 Georgia, 8 p.m. (ESPN)
Jan. 2
Armed Forces Bowl
Fort Worth, Texas
Texas State vs. Rice, 1 p.m. (ESPN)
Liberty Bowl
Memphis, Tenn.
No. 22 Navy vs. Cincinnati, 4:30 p.m. (ESPN)
Duke’s Mayo Bowl
Charlotte, N.C.
Mississippi St. vs. Wake Forest, 8 p.m. (ESPN)
Holiday Bowl
San Diego, Calif.
No. 21 Arizona vs. SMU, 8 p.m. (FOX)
Jan. 8
College Football Playoff
Semifinals
At Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 9
College Football Playoff
Semifinals
At Peach Bowl, Atlanta
TBD, 7:30 p.m. (ESPN)
Jan. 19
College Football Playoff
National Championship
At Miami
Semifinal winners, 7:30 p.m. (ESPN)
