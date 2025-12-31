Citrus Bowl Winners

Dec. 31, 2025 — No. 14 Texas 41, No. 18 Michigan 27
Dec. 31, 2024 — Illinois 21, South Carolina 17
Jan. 1, 2024 — Tennessee 35, Iowa 0
Jan. 2, 2023 — LSU 63, Purdue 7
Jan. 1, 2022 — Kentucky 20, Iowa 17
Jan. 1, 2021 — Northwestern 35, Auburn 19
Jan. 1, 2020 — Alabama 35, Michigan 16
Jan. 1, 2019 — Kentucky 27, Penn St. 24
Jan. 1, 2018 — Notre Dame 21, LSU 17
Dec. 31, 2016 — LSU 29, Louisville 9
Jan. 1, 2016 — Michigan 41, Florida 7
Jan. 1, 2015 — Missouri 33, Minnesota 17
Jan. 1, 2014 — South Carolina 34, Wisconsin 24
Jan. 1, 2013 — Georgia 45, Nebraska 31
Jan. 2, 2012 — South Carolina 30, Nebraska 13
Jan. 1, 2011 — Alabama 49, Michigan St. 7
Jan. 1, 2010 — Penn St. 19, LSU 17
Jan. 1, 2009 — Georgia 24, Michigan St. 12
Jan. 1, 2008 — Michigan 41, Florida 35
Jan. 1, 2007 — Wisconsin 17, Arkansas 14
Jan. 2, 2006 — Wisconsin 24, Auburn 10
Jan. 1, 2005 — Iowa 30, LSU 25
Jan. 1, 2004 — Georgia 34, Purdue 27, OT
Jan. 1, 2003 — Auburn 13, Penn St. 9
Jan. 1, 2002 — Tennessee 45, Michigan 17
Jan. 1, 2001 — Michigan 31, Auburn 28
Jan. 1, 2000 — Michigan St. 37, Florida 34
Jan. 1, 1999 — Michigan 45, Arkansas 31
Jan. 1, 1998 — Florida 21, Penn St. 6
Jan. 1, 1997 — Tennessee 48, Northwestern 28
Jan. 1, 1996 — Tennessee 20, Ohio St. 14
Jan. 2, 1995 — Alabama 24, Ohio St. 17
Jan. 1, 1994 — Penn St. 31, Tennessee 13
Jan. 1, 1993 — Georgia 21, Ohio St. 14
Jan. 1, 1992 — California 37, Clemson 13
Jan. 1, 1991 — Georgia Tech 45, Nebraska 21
Jan. 1, 1990 — Illinois 31, Virginia 21
Jan. 2, 1989 — Clemson 13, Oklahoma 6
Jan. 1, 1988 — Clemson 35, Penn St. 10
Jan. 1, 1987 — Auburn 16, Southern Cal 7
Dec. 28, 1985 — Ohio St. 10, Brigham Young 7
Dec. 22, 1984 — Florida St. 17, Georgia 17
Dec. 17, 1983 — Tennessee 30, Maryland 23
Dec. 18, 1982 — Auburn 33, Boston College 26
Dec. 19, 1981 — Missouri 19, Southern Miss. 17
Dec. 20, 1980 — Florida 35, Maryland 20
Dec. 22, 1979 — LSU 34, Wake Forest 10
Dec. 23, 1978 — N.C. State 30, Pittsburgh 17
Dec. 23, 1977 — Florida St. 40, Texas Tech 17
Dec. 18, 1976 — Oklahoma St. 49, Brigham Young 21
Dec. 20, 1975 — Miami, Ohio 20, South Carolina 7
Dec. 21, 1974 — Miami, Ohio 21, Georgia 10
Dec. 22, 1973 — Miami, Ohio 16, Florida 7
Dec. 29, 1972 — Tampa 21, Kent 18
Dec. 28, 1971 — Toledo 28, Richmond 3
Dec. 28, 1970 — Toledo 40, William & Mary 12
Dec. 26, 1969 — Toledo 56, Davidson 33
Dec. 27, 1968 — Richmond 49, Ohio U. 42
Dec. 16, 1967 — Tennessee-Martin 25, West Chester 8
Dec. 10, 1966 — Morgan St. 14, West Chester 6
Dec. 11, 1965 — East Carolina 31, Maine 0
Dec. 12, 1964 — East Carolina 14, Massachusetts 13
Dec. 28, 1963 — Western Kentucky 27, Coast Guard 0
Dec. 22, 1962 — Houston 49, Miami, Ohio 21
Dec. 29, 1961 — Lamar 21, Middle Tennessee St. 14
Dec. 30, 1960 — Citadel 27, Tennessee Tech 0
Jan. 1, 1960 — Middle Tennessee St. 21, Presbyterian 12
Dec. 27, 1958 — East Texas St. 26, Missouri Valley 7
Jan. 1, 1958 — East Texas St. 10, Southern Miss. 9
Jan. 1, 1957 — West Texas A&M 20, Southern Miss. 13
Jan. 2, 1956 — Juniata 6, Missouri Valley 6
Jan. 1, 1955 — Nebraska-Omaha 7, Eastern Kentucky 6
Jan. 1, 1954 — Arkansas St. 7, East Texas St. 7
Jan. 1, 1953 — East Texas St. 33, Tennessee Tech 0
Jan. 1, 1952 — Stetson 35, Arkansas St. 20
Jan. 1, 1951 — Morris Harvey 35, Emory & Henry 14
Jan. 2, 1950 — St. Vincent 7, Emory & Henry 6
Jan. 1, 1949 — Murray St. 21, Sul Ross St. 21
Jan. 1, 1948 — Catawba 7, Marshall 0
Jan. 1, 1947 — Catawba 31, Maryville (Tenn.) 6
Note: Tangerine Bowl (1947-1982); Citrus Bowl (1983-2002); Capital One Bowl (2003-2014)
