Live Radio
Home » College Football » Birmingham Bowl Winners

Birmingham Bowl Winners

The Associated Press

December 29, 2025, 5:25 PM

Dec. 29, 2025 — Georgia Southern 29, Appalachian State 10

Dec. 27, 2024 — Vanderbilt 35, Georgia Tech 27

Dec. 23, 2023 — Duke 17, Troy 10

Dec. 27, 2022 — East Carolina 53, Coastal Carolina 29

Dec. 28, 2021 — No. 21 Houston 17, Auburn 13

Jan. 1, 2021 — Canceled

Jan. 2, 2020 — No. 23 Cincinnati 38, Boston College 6

Dec. 22, 2018 — Wake Forest 37, Memphis 34

Dec. 23, 2017 — No. 23 South Florida 38, Texas Tech 34

Dec. 29, 2016 — No. 25 South Florida 46, South Carolina 39, OT

Dec. 30, 2015 — Auburn 31, Memphis 10

Jan. 3, 2015 — Florida 28, East Carolina 20

Jan. 4, 2014 — Vanderbilt 41, Houston 24

Jan. 5, 2013 — Ole Miss 38, Pittsburgh 17

Jan. 7, 2012 — SMU 28, Pittsburgh 6

Jan. 8, 2011 — Pittsburgh 27, Kentucky 10

Jan. 2, 2010 — Connecticut 20, South Carolina 7

Dec. 29, 2008 — Rutgers 29, NC State 23

Dec. 22, 2007 — No. 20 Cincinnati 31, Southern Miss 21

Dec. 23, 2006 — South Florida 24, East Carolina 7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

College Football | Other Sports News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up