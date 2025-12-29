Birmingham Bowl Winners

Dec. 29, 2025 — Georgia Southern 29, Appalachian State 10
Dec. 27, 2024 — Vanderbilt 35, Georgia Tech 27
Dec. 23, 2023 — Duke 17, Troy 10
Dec. 27, 2022 — East Carolina 53, Coastal Carolina 29
Dec. 28, 2021 — No. 21 Houston 17, Auburn 13
Jan. 1, 2021 — Canceled
Jan. 2, 2020 — No. 23 Cincinnati 38, Boston College 6
Dec. 22, 2018 — Wake Forest 37, Memphis 34
Dec. 23, 2017 — No. 23 South Florida 38, Texas Tech 34
Dec. 29, 2016 — No. 25 South Florida 46, South Carolina 39, OT
Dec. 30, 2015 — Auburn 31, Memphis 10
Jan. 3, 2015 — Florida 28, East Carolina 20
Jan. 4, 2014 — Vanderbilt 41, Houston 24
Jan. 5, 2013 — Ole Miss 38, Pittsburgh 17
Jan. 7, 2012 — SMU 28, Pittsburgh 6
Jan. 8, 2011 — Pittsburgh 27, Kentucky 10
Jan. 2, 2010 — Connecticut 20, South Carolina 7
Dec. 29, 2008 — Rutgers 29, NC State 23
Dec. 22, 2007 — No. 20 Cincinnati 31, Southern Miss 21
Dec. 23, 2006 — South Florida 24, East Carolina 7
