Alamo Bowl Winners

The Associated Press

December 31, 2025, 12:42 AM

Dec. 30, 2025 — TCU 30, Southern Cal 27, OT

Dec. 28, 2024 — BYU 36, COLORADO 14

Dec. 28, 2023 — Arizona 38, Oklahoma 24

Dec. 29, 2022 — Washington 27, Texas 20

Dec. 29, 2021 — Oklahoma 47, Oregon 32

Dec. 29, 2020 — Texas 55, Colorado 23

Dec. 31, 2019 — Texas 38, Utah 10

Dec. 28, 2018 — Washington State 28, Iowa State 26

Dec. 28, 2017 — TCU 39, Stanford 37

Dec. 29, 2016 — Oklahoma State 38, Colorado 8

Jan. 2, 2016 — TCU 47, Oregon 41, 3OT

Jan. 2, 2015 — UCLA 40, Kansas St. 35

Dec. 30, 2013 — Oregon 30, Texas 7

Dec. 29, 2012 — Texas 31, Oregon St. 27

Dec. 29, 2011 — Baylor 67, Washington 56

Dec. 29, 2010 — Oklahoma St. 36, Arizona 10

Jan. 2, 2010 — Texas Tech 41, Michigan St. 31

Dec. 29, 2008 — Missouri 30, Northwestern 23, OT

Dec. 29, 2007 — Penn St. 24, Texas A&M 17

Dec. 30, 2006 — Texas 26, Iowa 24

Dec. 28, 2005 — Nebraska 32, Michigan 28

Dec. 29, 2004 — Ohio St. 33, Oklahoma St. 7

Dec. 29, 2003 — Nebraska 17, Michigan St. 3

Dec. 29, 2002 — Wisconsin 31, Colorado 28

Dec. 29, 2001 — Iowa 19, Texas Tech 16

Dec. 30, 2000 — Nebraska 66, Northwestern 17

Dec. 28, 1999 — Penn St. 24, Texas A&M 0

Dec. 29, 1998 — Purdue 37, Kansas St. 34

Dec. 30, 1997 — Purdue 33, Oklahoma St. 20

Dec. 29, 1996 — Iowa 27, Texas Tech 0

Dec. 28, 1995 — Texas A&M 22, Michigan 20

Dec. 31, 1994 — Washington St. 10, Baylor 3

Dec. 31, 1993 — California 37, Iowa 3

