Alamo Bowl Winners

Dec. 30, 2025 — TCU 30, Southern Cal 27, OT
Dec. 28, 2024 — BYU 36, COLORADO 14
Dec. 28, 2023 — Arizona 38, Oklahoma 24
Dec. 29, 2022 — Washington 27, Texas 20
Dec. 29, 2021 — Oklahoma 47, Oregon 32
Dec. 29, 2020 — Texas 55, Colorado 23
Dec. 31, 2019 — Texas 38, Utah 10
Dec. 28, 2018 — Washington State 28, Iowa State 26
Dec. 28, 2017 — TCU 39, Stanford 37
Dec. 29, 2016 — Oklahoma State 38, Colorado 8
Jan. 2, 2016 — TCU 47, Oregon 41, 3OT
Jan. 2, 2015 — UCLA 40, Kansas St. 35
Dec. 30, 2013 — Oregon 30, Texas 7
Dec. 29, 2012 — Texas 31, Oregon St. 27
Dec. 29, 2011 — Baylor 67, Washington 56
Dec. 29, 2010 — Oklahoma St. 36, Arizona 10
Jan. 2, 2010 — Texas Tech 41, Michigan St. 31
Dec. 29, 2008 — Missouri 30, Northwestern 23, OT
Dec. 29, 2007 — Penn St. 24, Texas A&M 17
Dec. 30, 2006 — Texas 26, Iowa 24
Dec. 28, 2005 — Nebraska 32, Michigan 28
Dec. 29, 2004 — Ohio St. 33, Oklahoma St. 7
Dec. 29, 2003 — Nebraska 17, Michigan St. 3
Dec. 29, 2002 — Wisconsin 31, Colorado 28
Dec. 29, 2001 — Iowa 19, Texas Tech 16
Dec. 30, 2000 — Nebraska 66, Northwestern 17
Dec. 28, 1999 — Penn St. 24, Texas A&M 0
Dec. 29, 1998 — Purdue 37, Kansas St. 34
Dec. 30, 1997 — Purdue 33, Oklahoma St. 20
Dec. 29, 1996 — Iowa 27, Texas Tech 0
Dec. 28, 1995 — Texas A&M 22, Michigan 20
Dec. 31, 1994 — Washington St. 10, Baylor 3
Dec. 31, 1993 — California 37, Iowa 3
