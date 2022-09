NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg J.Lang, Arkansas St. 1 124 23 19 61…

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg J.Lang, Arkansas St. 1 124 23 19 61 0 18 227 227.00 C.Jones, Purdue 1 0 153 0 43 0 16 196 196.00 A.Smith, Texas A&M 1 11 164 19 0 0 13 194 194.00 E.Hull, Northwestern 1 119 55 0 18 0 28 192 192.00 C.Brown, Illinois 2 350 22 0 0 0 59 372 186.00 K.Smith, Miami 1 0 0 0 184 0 3 184 184.00 K.Stokes, Tulsa 1 0 169 14 0 0 12 183 183.00 S.Tucker, Syracuse 1 98 85 0 0 0 27 183 183.00 R.White, UNLV 1 0 182 0 0 0 8 182 182.00 F.Gore, Southern Miss. 1 178 2 0 0 0 33 180 180.00 K.Thornton, James Madison 1 0 155 0 20 0 14 175 175.00 B.Battie, South Florida 1 14 10 0 150 0 12 174 174.00 R.Rice, SMU 1 8 166 0 0 0 9 174 174.00 N.Carter, Uconn 2 313 28 0 0 0 45 341 170.50 N.Remigio, Fresno St. 1 26 100 7 35 0 14 168 168.00 E.Smith, Stanford 1 118 37 0 13 0 17 168 168.00 B.Brown, Kentucky 1 0 45 0 121 0 5 166 166.00 K.King, Virginia Tech 1 111 18 0 36 0 25 165 165.00 T.Robinson, Kentucky 1 0 136 25 0 0 8 161 161.00 D.Kinamon, Air Force 1 77 80 0 0 0 3 157 157.00 A.Grant, Nebraska 2 290 16 0 7 0 45 313 156.50 C.Camper, Indiana 1 0 156 0 0 0 11 156 156.00 T.Robinson, Army 1 135 0 0 21 0 11 156 156.00 R.White, Coastal Carolina 1 133 20 0 0 0 23 153 153.00 J.Cowing, Arizona 1 0 152 0 0 0 8 152 152.00 Z.Evans, Mississippi 1 130 22 0 0 0 22 152 152.00 T.Bigsby, Auburn 1 147 2 0 0 0 17 149 149.00 B.Allen, Wisconsin 1 148 0 0 0 0 14 148 148.00 Z.Charbonnet, UCLA 1 111 36 0 0 0 26 147 147.00 G.Rogers, Memphis 1 -4 33 0 117 0 8 146 146.00 E.Payne, Marshall 1 113 28 0 0 0 14 141 141.00 M.Ibrahim, Minnesota 1 132 8 0 0 0 22 140 140.00 B.Presley, Oklahoma St. 1 0 83 11 46 0 9 140 140.00 T.Tucker, Cincinnati 1 8 66 37 29 0 8 140 140.00 C. Brooks, BYU 1 135 2 0 0 0 14 137 137.00 J.Johnson, Auburn 1 9 117 11 0 0 8 137 137.00 J.Bostic, Ohio 1 0 136 0 0 0 6 136 136.00 J.Brown, UAB 1 114 12 0 9 0 12 135 135.00 E.Gray, Oklahoma 1 102 33 0 0 0 18 135 135.00 K.McIntosh, Georgia 1 18 117 0 0 0 14 135 135.00 N.Watson, Washington St. 1 117 17 0 0 0 20 134 134.00 Z.Flowers, Boston College 1 16 117 0 0 0 13 133 133.00 B.Johnson, Oklahoma St. 1 0 133 0 0 0 6 133 133.00 J.Jordan, Louisville 1 11 11 0 111 0 10 133 133.00 N.Noel, Appalachian St. 1 116 17 0 0 0 16 133 133.00 H.Parrish, Miami 1 108 25 0 0 0 17 133 133.00 M.Baldwin, Baylor 1 46 84 0 0 0 6 130 130.00 J.Ott, California 1 104 26 0 0 0 19 130 130.00 R.Hammond, Pittsburgh 1 74 55 0 0 0 18 129 129.00 R.Sanders, Arkansas 1 117 12 0 0 0 23 129 129.00 X.Hutchinson, Iowa St. 1 0 128 0 0 0 8 128 128.00 C.Lacy, South Alabama 1 0 72 56 0 0 10 128 128.00 D.Vaughn, Kansas St. 1 126 2 0 0 0 19 128 128.00 L.Wysong, New Mexico 1 43 51 34 0 0 12 128 128.00 S.Louis, Liberty 1 55 0 0 72 0 16 127 127.00 M.Haywood, Navy 1 28 77 0 21 0 9 126 126.00 J.McGaughy, Cent. Michigan 1 0 126 0 0 0 6 126 126.00 C.Donaldson, West Virginia 1 125 0 0 0 0 8 125 125.00 L.Joseph, FIU 1 15 15 0 95 0 11 125 125.00 D.Davis, TCU 1 27 25 72 0 0 6 124 124.00 M.Wright, Vanderbilt 2 247 0 0 0 0 24 247 123.50 H.Beydoun, E. Michigan 1 0 48 0 75 0 6 123 123.00 E.Cooks, San Jose St. 1 0 123 0 0 0 6 123 123.00 C.Flemings, Arkansas St. 1 0 122 0 0 0 7 122 122.00 A.Jennings, Old Dominion 1 0 122 0 0 0 5 122 122.00 K.Mitchell, East Carolina 1 36 37 0 49 0 16 122 122.00 C.Allen, Louisiana Tech 1 0 121 0 0 0 5 121 121.00 J.Berger, Michigan St. 1 120 0 0 0 0 16 120 120.00 E.Egbuka, Ohio St. 1 0 90 4 25 0 11 119 119.00 P.Jones, Virginia 1 104 14 0 0 0 21 118 118.00 D.Neal, Kansas 1 108 10 0 0 0 5 118 118.00 C.Turner, Wake Forest 1 100 18 0 0 0 15 118 118.00 S.Tyler, W. Michigan 1 68 -4 0 54 0 18 118 118.00 J.Brock, Iowa St. 1 104 13 0 0 0 17 117 117.00 K.Hood, Georgia Southern 1 0 88 29 0 0 8 117 117.00 S.Jacques-Louis, Akron 1 0 102 0 14 0 9 116 116.00 X.Valladay, Arizona St. 1 116 0 0 0 0 15 116 116.00 X.Weaver, South Florida 1 3 113 0 0 0 6 116 116.00 L.Webb, South Alabama 1 98 18 0 0 0 20 116 116.00 L.McCammon, FAU 2 178 52 0 0 0 32 230 115.00 T.Thomas, Utah 1 115 0 0 0 0 23 115 115.00 S.Bangura, Ohio 1 114 0 0 0 0 23 114 114.00 J.Daniels, LSU 1 114 0 0 0 0 17 114 114.00 R.Hemby, Maryland 1 114 0 0 0 0 7 114 114.00 B.Roberts, Air Force 1 114 0 0 0 0 8 114 114.00 X.White, Texas Tech 1 15 15 13 71 0 5 114 114.00 G.Jackson, Washington 1 0 21 0 92 0 6 113 113.00 R.O’Keefe, UCF 1 33 48 1 30 0 7 112 112.00 J.Horn, South Florida 1 12 10 0 89 0 4 111 111.00 B.Robinson, Texas 1 71 40 0 0 0 13 111 111.00 T.Centeio, James Madison 1 110 0 0 0 0 14 110 110.00 L.Fouonji, Texas Tech 1 0 110 0 0 0 5 110 110.00 R.Jarrett, Maryland 1 0 110 0 0 0 6 110 110.00 I.Bowser, UCF 1 83 26 0 0 0 26 109 109.00 K.Laborn, Marshall 1 102 7 0 0 0 13 109 109.00 D.Matthews, Indiana 1 0 109 0 0 0 7 109 109.00 D.Davis, W. Kentucky 2 15 202 0 0 0 12 217 108.50 J.Bradley, Texas Tech 1 0 108 0 0 0 6 108 108.00 J.Byrd, San Diego St. 1 22 0 22 64 0 7 108 108.00 T.Morin, Wake Forest 1 0 74 13 21 0 9 108 108.00 H.Daniels, Air Force 1 107 0 0 0 0 12 107 107.00 C.Dike, Wisconsin 1 0 106 0 0 0 3 106 106.00 D.Johnson, Mississippi St. 1 67 39 0 0 0 20 106 106.00 A.Richardson, Florida 1 106 0 0 0 0 11 106 106.00 B.Armstrong, Virginia 1 105 0 0 0 0 10 105 105.00 D.Cephas, Kent St. 1 0 105 0 0 0 6 105 105.00 D.Douglas, Liberty 1 3 97 5 0 0 7 105 105.00 Q.Judkins, Mississippi 1 87 18 0 0 0 15 105 105.00 B.Kuithe, Utah 1 0 105 0 0 0 9 105 105.00 C.Tyler, Utah St. 2 174 35 0 0 0 49 209 104.50 R.Davis, Vanderbilt 2 182 25 0 0 0 33 207 103.50 J.Cephus, UTSA 1 -4 106 1 0 0 9 103 103.00 M.Jones, Tulsa 1 0 103 0 0 0 6 103 103.00 T.Potts, Minnesota 1 89 14 0 0 0 18 103 103.00 T.Green, Boise St. 1 102 0 0 0 0 11 102 102.00 T.Hudson, Louisville 1 0 102 0 0 0 8 102 102.00 J.Santana, Tulsa 1 0 102 0 0 0 7 102 102.00 O.Wilson, Florida St. 1 0 102 0 0 0 7 102 102.00 M.Blakemore, N. Illinois 1 35 0 0 66 0 9 101 101.00 M.Cooper, Kent St. 1 36 0 0 65 0 14 101 101.00 M.Bailey, Cent. Michigan 1 51 28 0 21 0 13 100 100.00 Z.Franklin, UTSA 1 0 100 0 0 0 10 100 100.00 X.Restrepo, Miami 1 0 100 0 0 0 6 100 100.00 J.Torchio, Wisconsin 1 0 0 0 0 100 1 100 100.00 J.Williams, Georgia St. 1 76 24 0 0 0 15 100 100.00 B.Young, Alabama 1 100 0 0 0 0 5 100 100.00 R.Flores, UTEP 2 0 198 0 0 0 15 198 99.00 S.Kenerson, Georgia Southern 1 0 99 0 0 0 7 99 99.00 C.Montgomery, Rice 1 99 0 0 0 0 6 99 99.00 C.Porter, Northwestern 1 94 5 0 0 0 20 99 99.00 T.Smith, UTEP 2 0 198 0 0 0 15 198 99.00 S.Evans, E. Michigan 1 89 9 0 0 0 16 98 98.00 J.Gibbs, Alabama 1 93 5 0 0 0 10 98 98.00 M.Hollins, Virginia 1 24 0 0 74 0 12 98 98.00 K.Jones, UCLA 1 42 56 0 0 0 12 98 98.00 B.McReynolds, South Alabama 1 25 39 11 23 0 9 98 98.00 M.Mims, Oklahoma 1 0 81 17 0 0 5 98 98.00 J.Mims, Fresno St. 1 73 25 0 0 0 19 98 98.00 P.Nacua, BYU 1 76 22 0 0 0 4 98 98.00 L.Nichols, Cent. Michigan 1 72 26 0 0 0 32 98 98.00 J.Wayne, South Alabama 1 0 98 0 0 0 3 98 98.00 B.Ford-Wheaton, West Virginia 1 0 97 0 0 0 9 97 97.00 L.Griffin, Mississippi St. 1 0 60 0 37 0 6 97 97.00 M.Washington, Northwestern 1 0 97 0 0 0 8 97 97.00 D.Williams, Arizona 1 88 9 0 0 0 15 97 97.00 A.Bruce, Iowa 1 11 68 17 0 0 11 96 96.00 G.Garcia, Kent St. 1 30 0 0 66 0 12 96 96.00 A.Hawkins, Texas State 1 0 96 0 0 0 10 96 96.00 G.Holmes, Baylor 1 0 0 96 0 0 3 96 96.00 J.Kerley, SMU 1 0 103 -7 0 0 5 96 96.00 M.Williams, Ohio St. 1 84 12 0 0 0 15 96 96.00 E.Garror, Louisiana-Lafayette 1 0 0 95 0 0 5 95 95.00 J.Hunter, California 1 0 78 17 0 0 9 95 95.00 G.Shrader, Syracuse 1 95 0 0 0 0 16 95 95.00 J.Stuart, Toledo 1 53 12 0 30 0 10 95 95.00 L.Williams, Iowa 1 72 23 0 0 0 26 95 95.00 D.Lovett, Missouri 1 18 76 0 0 0 7 94 94.00 C.Wiley, Akron 1 85 9 0 0 0 24 94 94.00 S.Byrd, Charlotte 2 97 14 0 76 0 35 187 93.50 C.Bullock, Southern Cal 1 0 0 0 0 93 1 93 93.00 G.Hebert, Louisiana Tech 1 0 93 0 0 0 3 93 93.00 T.Chambers, FIU 1 0 86 6 0 0 9 92 92.00 D.Davis, Appalachian St. 1 20 72 0 0 0 7 92 92.00 C.Reese, UNLV 1 73 19 0 0 0 9 92 92.00 T.Palmer, Nebraska 2 8 150 0 25 0 15 183 91.50 C.Beasley, Coastal Carolina 1 91 0 0 0 0 19 91 91.00 J.Cropper, Fresno St. 1 28 63 0 0 0 8 91 91.00 T.Evans, Louisville 1 89 2 0 0 0 16 91 91.00 T.Henderson, Ohio St. 1 91 0 0 0 0 15 91 91.00 C.Rising, Utah 1 91 0 0 0 0 7 91 91.00 T.Ward, Florida St. 2 176 6 0 0 0 31 182 91.00 J.Calhoun, Duke 1 0 90 0 0 0 8 90 90.00 X.Henderson, Florida 1 0 41 0 49 0 9 90 90.00 A.Jeanty, Boise St. 1 16 52 0 22 0 11 90 90.00 C.Johnson, East Carolina 1 0 90 0 0 0 6 90 90.00 T.Lowe, Oregon St. 1 32 46 0 12 0 10 90 90.00 N.Peat, Missouri 1 72 18 0 0 0 10 90 90.00 H.Waylee, N. Illinois 1 83 7 0 0 0 15 90 90.00 L.Davis, Virginia 1 0 89 0 0 0 4 89 89.00 M.Johnson, Florida 1 75 14 0 0 0 13 89 89.00 M.Knowles, Kansas St. 1 75 14 0 0 0 4 89 89.00 L.McConkey, Georgia 1 16 73 0 0 0 7 89 89.00 L.Musgrave, Oregon St. 1 0 89 0 0 0 6 89 89.00 T.Spears, Tulane 1 57 32 0 0 0 14 89 89.00 M.Tucker, Appalachian St. 1 0 0 0 89 0 3 89 89.00 J.Wayne, Pittsburgh 1 0 89 0 0 0 3 89 89.00 J.Brooks, South Carolina 1 0 88 0 0 0 4 88 88.00 J.Humphreys, Stanford 1 0 88 0 0 0 4 88 88.00 R.Odunze, Washington 1 4 84 0 0 0 8 88 88.00 J.Wright, Tennessee 1 88 0 0 0 0 13 88 88.00 J.Downs, North Carolina 1 0 78 9 0 0 10 87 87.00 T.Keaton, Marshall 1 0 71 2 14 0 10 87 87.00 J.McGowan, Vanderbilt 2 29 145 0 0 0 13 174 87.00 J.McMillan, Washington 1 0 87 0 0 0 6 87 87.00 D.Thompson-Robinson, UCLA 1 87 0 0 0 0 7 87 87.00 J.Turner, Toledo 1 0 87 0 0 0 3 87 87.00 I.Williams, Illinois 2 15 138 21 0 0 20 174 87.00 C.McClelland, Cincinnati 1 44 42 0 0 0 9 86 86.00 J.Plumlee, UCF 1 86 0 0 0 0 15 86 86.00 N.Singleton, Penn St. 1 22 0 0 64 0 12 86 86.00

