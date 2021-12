College Football National Signings

Alabama Jeremiah Alexander, edge, 6-2, 235, Thompson, Alabaster, Ala. Aaron Anderson, wr, 5-9, 185, Edna Karr, New Orleans, La. Isaiah…

Alabama

Jeremiah Alexander, edge, 6-2, 235, Thompson, Alabaster, Ala.

Aaron Anderson, wr, 5-9, 185, Edna Karr, New Orleans, La.

Isaiah Bond, ath, 5-10½, 175, Buford, Buford, Ga.

Tyler Booker, ot, 6-5, 325, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Elijah Brown, te, 6-5, 230, Wayne, Dayton, Ohio

Trequon Fegans, cb, 6-2, 181, Thompson, Alabaster, Ala.

Isaiah Hastings, dl, 6-4, 290, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Emmanuel Henderson, rb, 6-1, 185, Geneva County, Hartford, Ala.

Antonio Kite, ath, 6-1, 180, Anniston, Anniston, Ala.

Jamarion Miller, rb, 5-10, 195, Tyler Legacy, Tyler, Texas

Shawn Murphy, lb, 6-2, 215, Unity Reed, Manassas, Va.

Amari Niblack, ath, 6-4, 220, Lakewood, Clearwater, Fla.

Jake Pope, s, 6-1, 190, Buford, Buford, Ga.

Elijah Pritchett, ot, 6-6, 280, Carver, Columbus, Ga.

Dayne Shor, ot, 6-6, 295, Denmark, Alpharetta, Ga.

Appalachian St.

Ryan Burger, qb, 6-3, 185, Myrtle Beach, Myrtle Beach, S.C.

DJ Burks, ath, 6-0, 185, Maryville, Maryville, Tenn.

Markus Clark, dl, 6-0, 284, Hoover, Hoover, Ala.

James Edwards, cb, 5-10, 175, Clewiston, Clewiston, Fla.

Derrell Farrar, lb, 6-1, 205, Grayson, Loganville, Ga.

Brodrick Gooch, ath, 6-1, 205, William Amos Hough, Cornelius, N.C.

Kanen Hamlett, ath, 6-4, 230, Madison Academy, Madison, Ala.

Santana Hopper, dl, 6-1, 280, Shelby, Shelby, N.C.

Ethan Johnson, cb, 5-11, 188, William Amos Hough, Cornelius, N.C.

Omari Philyaw, cb, 5-10, 180, William Amos Hough, Cornelius, N.C.

Kanye Roberts, rb, 5-11, 190, Wallace-Rose Hill, Teachey, N.C.

Donovan Spellman, edge, 6-3, 210, Clayton, Clayton, N.C.

Chase Tillman, ot, 6-5, 275, North Augusta, North Augusta, S.C.

Josiah Wyatt, dl, 6-4, 220, Buford, Buford, Ga.

Arizona

Keyan Burnett, te, 6-4, 225, Servite, Anaheim, Calif.

Jai-Ayviauynn Celestine, db, 5-9, 175, Miami Palmetto, Miami, Fla.

Jonah Coleman, rb, 5-9, 205, Lincoln, Stockton, Calif.

Brandon Craddock, lb, 6-0, 210, Sandra Day O’Connor, Phoenix, Ariz.

Tacario Davis, cb, 6-2, 185, Millikan, Long Beach, Calif.

Noah Fifita, qb, 5-10, 170, Servite, Anaheim, Calif.

Kevin Green, wr, 5-11, 165, Bishop Alemany, Mission Hills, Calif.

Russell Davis II, dl, 6-3, 215, Hamilton, Chandler, Ariz.

Isaiah Johnson, dl, 6-2, 275, Chandler, Chandler, Ariz.

AJ Jones, wr, 6-4, 195, Colony, Ontario, Calif.

Jermaine Wiggins Jr, dl, 6-4, 230, Bridgton Academy, Bridgton, Maine

Sterling Lane, dl, 6-4, 235, Oaks Christian, Westlake Village, Calif.

Jacob Manu, lb, 5-11, 210, Servite, Anaheim, Calif.

Tyler Martin, lb, 6-3, 238, Buckingham Browne & Nichols School, Acton, Mass.

Tyler Powell, te, 6-7, 240, Brophy College Preparatory, Phoenix, Ariz.

Ephesians Prysock, cb, 6-3, 170, Bishop Alemany, Mission Hills, Calif.

Jacob Reece, ol, 6-5, 295, Brighton, Salt Lake City, Utah

Jonah Savaiinaea, ol, 6-3, 330, St Louis School, Honolulu, Hawaii

Grayson Stovall, ol, 6-4, 281, Hamilton, Chandler, Ariz.

Taitai Uiagalelei, dl, 6-4, 255, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Isaiah Ward, dl, 6-6, 230, Colony, Ontario, Calif.

Arizona St.

Carter Brown, k, 6-1, 185, Dawson, Pearland, Texas

Bennett Meredith, qb, 6-3, 190, Hoover, Birmingham, Ala.

Jacob Newell, te, 6-5, 220, Thurston, Springfield, Ore.

Bryce Pierre, te, 6-5, 240, Caffey CC, Rancho Cucamonga, Calif.

Tevin White, rb, 6-1, 200, North Stafford, Stafford, Va.

Arkansas

Anthony Brown, s, 6-0, 185, Milan, Milan, Tenn.

Andrew Chamblee, ot, 6-6, 285, Maumelle, Maumelle, Ark.

Dax Courtney, te, 6-6, 210, Clarendon, Clarendon, Ark.

Jordan Crook, lb, 6-0, 225, Duncanville, Duncanville, Texas

Nico Davillier, dl, 6-4, 275, Maumelle, Maumelle, Ark.

Rashod Dubinion, ath, 5-10, 185, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

Max Fletcher, p, 6-5, 190, ProKick Australia

E’Marion Harris, ot, 6-7, 370, Joe T. Robinson, Little Rock, Ark.

Jason Haselwood, wr, 6-3, 200, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

Eli Henderson, iol, 6-4, 290, Byrnes, Duncan, S.C.

Kaden Henley, lb, 6-2, 225, Shiloh Christian, Springdale, Ark.

JJ Hollingsworth, dl, 6-4, 250, Greenland, Greenland, Ark.

Landon Jackson, dl, 6-7, 273, Pleasant Grove, Texarkana, Texas

James Jointer, rb, 6-0, 210, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.

Patrick Kutas, iol, 6-6, 303, Christian Brothers, Memphis, Tenn.

Jaylen Lewis, cb, 6-0, 175, Haywood, Brownsville, Tenn.

Samuel Mbake, wr, 6-3, 205, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Quincey McAdoo, wr, 6-2, 175, Clarendon, Clarendon, Ark.

Mani Powell, lb, 6-3, 225, Fayetteville, Fayetteville, Ark.

Isaiah Sategna, wr, 5-11, 170, Fayetteville, Fayetteville, Ark.

Eli Stein, ls, 6-3, 215, Cambridge, Cambridge, Wis.

Tyrus Washington, te, 6-4, 230, Lee County, Leesburg, Ga.

Auburn

Damari Alston, rb, 5-10, 205, Woodward Academy, Atlanta, Ga.

Camden Brown, wr, 6-3, 190, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Jay Fair, wr, 5-10, 175, Rockwall-Heath, Rockwall, Texas

Holden Geriner, qb, 6-3, 210, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Marquise Gilbert, s, 6-2, 180, Hutchinson CC, Hutchinson, Kan.

Powell Gordon, lb, 6-3, 215, Auburn, Auburn, Ala.

EJ Harris, ol, 6-5, 285, Auburn, Auburn, Ala.

Omari Kelly, ath, 6-2, 180, Hewitt-Trussville, Trussville, Ala.

Alex McPherson, k, 5-10, 155, Fort Payne, Fort Payne, Ala.

Micah Riley-Ducker, te, 6-6, 235, Bellevue West, Bellevue, Neb.

Enyce Sledge, dl, 6-3½, 315, Neville, Monroe, La.

Caleb Wooden, s, 6-2, 185, Archer, Lawrenceville, Ga.

Robert Woodyard, lb, 6-1, 210, Williamson, Mobile, Ala.

Baylor

Devyn Bobby, cb, 5-10, 175, DeSoto, DeSoto, Texas

Reggie Bush, s, 6-0, 180, Independence, Frisco, Texas

Timothy Dawn, iol, 6-5, 280, Camden Fairview, Camden, Ark.

Alvin Ebosele, ot, 6-6, 290, Coppell, Coppell, Texas

Tre Emory, dl, 6-3, 290, Mount Pleasant, Mount Pleasant, Texas

Kelsey Johnson, te, 6-2, 220, Red Oak, Red Oak, Texas

Carmello Jones, edge, 6-2, 210, West Orange-Stark, Orange, Texas

Kyler Jordan, edge, 6-2, 240, Lubbock-Cooper, Lubbock, Texas

George Maile, iol, 6-4, 290, Bingham, South Jordan, Utah

Cody Mladenka, te, 6-4, 235, College Park, The Woodlands, Texas

Jordan Nabors, wr, 5-11, 180, Rockwall-Heath, Rockwall, Texas

Jeremy Patton, lb, 6-1, 210, Tenaha, Tenaha, Texas

Coleton Price, iol, 6-3, 280, Bowie, Bowie, Texas

Richard Reese, rb, 5-10, 175, Bellville, Bellville, Texas

Kaian Roberts-Day, ath, 6-3, 240, Festus, Festus, Mo.

Kaden Sieracki, ot, 6-7, 325, The Woodlands, The Woodlands, Texas

Bryce Simpson, ot, 6-5, 315, Cy Ranch, Cypress, Texas

Devonte Tezino, dl, 6-5, 265, Ellison, Killeen, Texas

Boise St.

Roger Carreon, ot, 6-5, 295, Jal, Jal, N.M.

Kage Casey, ot, 6-6, 250, Clackamas, Clackamas, Ore.

Braxton Fely, dl, 6-2, 240, Timpview, Provo, Utah

James Ferguson, p, 6-1, 175, ProKick Australia

Gavin Hambrick, lb, 6-2, 220, Apple Valley, Apple Valley, Calif.

Cortez Hogans, dl, 6-4, 270, Snow College, Ephraim, Utah

Ashton Jeanty, rb, 5-9, 195, Lone Star, Frisco, Texas

Maddux Madsen, qb, 6-0, 175, American Fork, American Fork, Utah

Keenan McCaddy, ath, 6-3, 180, Moanalua, Honolulu, Hawaii

Zamondre Merriweather, ath, 6-2, 200, Valencia, Valencia, Calif.

Dishawn Misa, lb, 6-3, 220, Eastside Catholic, Sammamish, Wash.

Tyson Molio’o, ol, 6-2, 295, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Jake Ripp, lb, 6-3, 210, Los Gatos, Los Gatos, Calif.

Hall Schmidt, ot, 6-7, 300, Peninsula, Gig Harbor, Wash.

Prince Strachan, wr, 6-4, 185, John Carroll, Fort Pierce, Fla.

JJ Talo, dl, 6-3, 250, Kearns, Salt Lake City, Utah

Austin Terry, te, 6-5, 230, Tumwater, Olympia, Wash.

Dionte Thornton, s, 6-2, 185, Lawndale, Lawndale, Calif.

Jayden Virgin, lb, 6-3, 220, Mt. Carmel, San Diego, Calif.

Deven Wright, de, 6-6, 230, Mississippi Gulf Coast CC, Perkinston, Miss.

Boston College

Cam Barfield, rb, 5-8, 180, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Jude Bowry, ot, 6-5, 285, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Alex Broome, rb, 5-8, 185, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Sam Candotti, p, 6-1, 180, Niddrie Victoria, Australia/Buckley Park College

Noah Clifford, ol, 6-5, 2880, St. Thomas More, Oakdale, Conn.

CJ Clinkscales, ath, 5-7, 180, Buford, Buford, Ga.

Daveon Crouch, olb, 6-2, 215, Wharton, Tampa, Fla.

Peter Delaportas, qb, 6-4, 200, Jefferson Twp H, Oak Ridge, N.J.

Jeremiah Franklin, te, 6-4, 225, Walkersville, Walkersville, Md.

Jack Funke, ot, 6-6, 290, Xaverian Brothers, Westwood, Mass.

Joseph Griffin Jr., wr, 6-4, 200, Springfield Central, Springfield, Mass.

Sione Hala, s/lb, 6-2, 210, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Joshua Hardy, de, 6-3, 235, Annapolis Area Christian, Severn, Md.

Amari Jackson, cb, 6-0, 180, Eagle’s Landing, McDonough, Ga.

Edwin Kolenge, olb, 6-3, 220, The Loomis Chaffee School, Windsor, Conn.

Matt Ragan, te, 6-5, 230, Lawrence Academy, Groton, Mass.

Gilbert Tongrongou, de, 6-3, 250, Forest Park, Woodbridge, Va.

Kwan Williams, de, 6-1, 290, McDonogh School, Owings Mills, Md.

Clive Wilson, de, 6-5, 245, Chaney, Youngstown, Ohio

Kivon Wright, de, 6-4, 217, Manvel, Manvel, Texas

Ismael Zamor, wr, 6-1, 190, Everett, Everett, Mass.

BYU

Kaden Chidster, te, 6-7, 240, Richfield, Richfield, Utah

Cannon DeVries, ath, 6-0, 165, Weber, Ogden, Utah

Peter Falaniko, iol, 6-3, 305, Pine View, Saint George, Utah

Cody Hagen, wr, 6-1, 175, Corner Canyon, Draper, Utah

Brooks Jones, ath, 6-5, 200, American Leadership, Queen Creek, Ariz.

Jarinn Kalama, ath, 6-3, 200, Wasatch, Heber City, Utah

Maika Kaufusi, s, 6-3, 180, Alta, Sandy, Utah

Parker Kingston, ath, 5-11, 175, Roy, Roy, Utah

Liutai Kinikini, lb, 6-3, 200, West, Salt Lake City, Utah

Dominique McKenzie, wr, 6-0, 170, Pine View, Saint George, Utah

Marcus McKenzie, ath, 6-0, 170, Pine View, Saint George, Utah

Aisea Moa, dl, 6-2, 240, Weber, Ogden, Utah

Noah Moeaki, lb, 6-3, 205, American Fork, American Fork, Utah

Trevin Ostler, ath, 6-5, 240, Bountiful, Bountiful, Utah

Cooper Ross, te, 6-5, 245, Heritage Academy, Mesa, Ariz.

Vae Soifua, iol, 6-4, 285, Orem, Orem, Utah

Kingsley Suamataia, ol, 6-6, 330, Orem, Orem, Utah

Talin Togiai, dl, 6-6, 290, Rigby, Rigby, Idaho

Micah Wilson, lb, 6-2, 195, Corner Canyon, Draper, Utah

California

Jackson Brown, ot, 6-6, 295, San Ramon Valley, Danville, Calif.

Nate Burrell, dl, 6-2, 265, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Jeremiah Earby, db, 6-2, 170, Menlo-Atherton, Menlo Park, Calif.

Ashton Hayes, rb, 5-11, 180, McQueen, Reno, Nev.

Nick Morrow, ol, 6-8, 250, Flagstaff, Flagstaff, Ariz.

Jaydn Ott, rb, 6-0, 196, Norco, Norco, Calif.

Jaiven Plummer, wr, 6-3, 195, Episcopal, Alexandria, Va.

Trent Ramsey, ot, 6-4, 275, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Cameron Sidney, cb, 5-10, 162, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Mason Starling, wr, 6-4, 205, College of San Mateo, San Mateo, Calif.

Curlee Thomas, edge, 6-4, 240, Nolan Catholic, Fort Worth, Texas

Nunie Tuitele, edge, 6-4, 230, Regis Jesuit, Aurora, Colo.

Sioape Vatikani, ol, 6-3, 260, Bishop Manogue, Reno, Nev.

Charlotte

Micah Bell, rb, 5-10, 200, Ola, McDonough, Ga.

Boston Brinkley, ol, 6-3, 283, Fort Mill, Fort Mill, SC

Antonio Gaines, dt, 6-3, 310, Ridge View, Columbia, SC

Reggie Givhan, wr, 5-9, 170, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Cade Goldman, ot, 6-4, 260, Hickory Ridge, Harrisburg, N.C.

Aveon Grose, s, 5-11, 170, Mansfield, Mansfield, Ohio

Braeden McAlister, k, 6-2, 180, Porter Ridge, Indian Trail, N.C.

Jake McTaggart, te, 6-5½, 230, Hayesville, Hayesville, N.C.

Maguire Neal, lb, 6-1, 195, Zephyrhills, Zephyrhills, Fla.

Kendall Stanley, ot, 6-5, 305, Rocky River, Charlotte, CN

Roger Walters, ath, 5-10½, 165, St. Lucie West Centennial, Port Saint Lucie, Fla.

Reid Williford, lb, 6-2, 195, CPA, Nashville, Tenn.

Cincinnati

Jojo Bermudez, wr, 5-10, 165, Cedar Creek, Egg Harbor City, N.J.

Oliver Bridges, cb, 6-2, 180, The Bullis School, Potomac, Md.

Quincy Burroughs, wr, 6-2, 180, Raines, Jacksonville, Fla.

Stephan Byrd, rb, 6-0, 195, Canal Winchester, Canal Winchester, Ohio

Kalen Carroll, cb, 6-1, 170, Center Grove, Greenwood, Ind.

Ryan Coe, k, 6-3, 225, South Fayette, McDonald, Pa.

Luke Dalton, ot, 6-5, 300, Marian Central Catholic, Woodstock, Ill.

CJ Doggette Jr., dl, 6-2, 275, Pickerington Central, Pickerington, Ohio

Mario Eugenio, edge, 6-3, 240, Gaither, Clearwater, Fla.

Tyler Gillison, dl, 6-2, 245, Pickerington Central, Pickerington, Ohio

Ethan Green, ot, 6-7, 255, Fremont Ross, Fremont, Ohio

Jonquis “JQ” Hardaway, s, 6-2, 190, Central, Phenix City, Ala.

Jonathan Harder, ot, 6-5, 280, Olentangy Berlin, Delaware, Ohio

Patrick Body Jr, cb, 6-1, 183, Gateway, Monroeville, Pa.

Cincear Lewis, s, 6-2, 185, Kalamazoo Central, Kalamazoo, Mich.

Marcus Peterson, te, 6-2, 197, Columbia, Lake City, Fla.

Luther Richesson, qb, 6-3, 204, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Derrick Shepard, dl, 6-3, 295, Archbishop Alter, Dayton, Ohio

Jonathan Thompson, lb, 6-2, 215, St. Francis De Sales, Columbus, Ohio

Ken Willis, cb, 5-11, 160, Colerain, Cincinnati, Ohio

