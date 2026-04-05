Live Radio
Home » College Basketball » Women's NCAA Championship Scores

Women’s NCAA Championship Scores

The Associated Press

April 5, 2026, 5:58 PM

2026 — UCLA 79, South Carolina 51

2025 — UConn 82, South Carolina 59

2024 — South Carolina 87, Iowa 75

2023 — LSU 102, Iowa 85

2022 — South Carolina 64, UConn 49

2021 — Stanford 54, Arizona 53

2020 — Not played

2019 — Baylor 82, Notre Dame 81

2018 — Notre Dame 61, Mississippi State 58

2017 — South Carolina 67, Mississippi State 55

2016 — UConn 82, Syracuse 51

2015 — UConn 63, Notre Dame 53

2014 — UConn 79, Notre Dame 58

2013 — UConn 93, Louisville 60

2012 — Baylor 80, Notre Dame 61

2011 — Texas A&M 76, Notre Dame 70

2010 — UConn 53, Stanford 47

2009 — UConn 76, Louisville 54

2008 — Tennessee 64, Stanford 48

2007 — Tennessee 59, Rutgers 46

2006 — Maryland 78, Duke 75, OT

2005 — Baylor 84, Michigan State 62

2004 — UConn 70, Tennessee 61

2003 — UConn 73, Tennessee 68

2002 — UConn 82, Oklahoma 70

2001 — Notre Dame 68, Purdue 66

2000 — UConn 71, Tennessee 52

1999 — Purdue 62, Duke 45

1998 — Tennessee 93, Louisiana Tech 75

1997 — Tennessee 68, Old Dominion 59

1996 — Tennessee 83, Georgia 65

1995 — UConn 70, Tennessee 64

1994 — North Carolina 60, Louisiana Tech 59

1993 — Texas Tech 84, Ohio State 82

1992 — Stanford 78, Western Kentucky 62

1991 — Tennessee 70, Virginia 67, OT

1990 — Stanford 88, Auburn 81

1989 — Tennessee 76, Auburn 60

1988 — Louisiana Tech 56, Auburn 54

1987 — Tennessee 67, Louisiana Tech 44

1986 — Texas 97, Southern Cal 81

1985 — Old Dominion 70, Georgia 65

1984 — Southern Cal 72, Tennessee 61

1983 — Southern Cal 69, Louisiana Tech 67

1982 — Louisiana Tech 76, Cheyney 62

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

College Basketball | Other Sports News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up