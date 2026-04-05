Women’s NCAA Championship Scores

2026 — UCLA 79, South Carolina 51
2025 — UConn 82, South Carolina 59
2024 — South Carolina 87, Iowa 75
2023 — LSU 102, Iowa 85
2022 — South Carolina 64, UConn 49
2021 — Stanford 54, Arizona 53
2020 — Not played
2019 — Baylor 82, Notre Dame 81
2018 — Notre Dame 61, Mississippi State 58
2017 — South Carolina 67, Mississippi State 55
2016 — UConn 82, Syracuse 51
2015 — UConn 63, Notre Dame 53
2014 — UConn 79, Notre Dame 58
2013 — UConn 93, Louisville 60
2012 — Baylor 80, Notre Dame 61
2011 — Texas A&M 76, Notre Dame 70
2010 — UConn 53, Stanford 47
2009 — UConn 76, Louisville 54
2008 — Tennessee 64, Stanford 48
2007 — Tennessee 59, Rutgers 46
2006 — Maryland 78, Duke 75, OT
2005 — Baylor 84, Michigan State 62
2004 — UConn 70, Tennessee 61
2003 — UConn 73, Tennessee 68
2002 — UConn 82, Oklahoma 70
2001 — Notre Dame 68, Purdue 66
2000 — UConn 71, Tennessee 52
1999 — Purdue 62, Duke 45
1998 — Tennessee 93, Louisiana Tech 75
1997 — Tennessee 68, Old Dominion 59
1996 — Tennessee 83, Georgia 65
1995 — UConn 70, Tennessee 64
1994 — North Carolina 60, Louisiana Tech 59
1993 — Texas Tech 84, Ohio State 82
1992 — Stanford 78, Western Kentucky 62
1991 — Tennessee 70, Virginia 67, OT
1990 — Stanford 88, Auburn 81
1989 — Tennessee 76, Auburn 60
1988 — Louisiana Tech 56, Auburn 54
1987 — Tennessee 67, Louisiana Tech 44
1986 — Texas 97, Southern Cal 81
1985 — Old Dominion 70, Georgia 65
1984 — Southern Cal 72, Tennessee 61
1983 — Southern Cal 69, Louisiana Tech 67
1982 — Louisiana Tech 76, Cheyney 62
