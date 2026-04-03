Sports on TV for April 4 – 5

The Associated Press

April 3, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, April 4

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

1 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Gold Coast at Melbourne

5:05 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Essendon at Western

AUTO RACING

2:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: North Carolina Education Lottery 250 Presented by Black’s Tire, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.

7 p.m.

NBCSN — AMA Supercross Championship: Round 12, St. Louis

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — DAR City vs. RSSB Tigers

Noon

NBATV — Al Ahy Ly vs. Johannesburg Giants

BOWLING

2 p.m.

CBS — PBA Tour: U.S. vs. The World, Columbus, Ohio

COLLEGE BASEBALL

6 p.m.

ESPN2 — LSU at Tennessee

7:30 p.m.

SECN — Mississippi at Florida

9 p.m.

ESPN2 — Arizona St. at Arizona

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1:30 p.m.

FOX — College Basketball Crown: Oklahoma vs. Baylor, Semifinal, Las Vegas

4 p.m.

FOX — College Basketball Crown: Creighton vs. West Virginia, Semifinal, Las Vegas

6:09 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Illinois vs. UConn, Final Four, Indianapolis

TNT — NCAA Tournament: Illinois vs. UConn, Final Four, Indianapolis

TRUTV — NCAA Tournament: Illinois vs. UConn, Final Four, Indianapolis

8:49 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Michigan vs. Arizona, Final Four, Indianapolis

TNT — NCAA Tournament: Michigan vs. Arizona, Final Four, Indianapolis

TRUTV — NCAA Tournament: Michigan vs. Arizona, Final Four, Indianapolis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

ESPN2 — Lilly’s Women’s College Basketball All-Star Game: Team Lieberman vs. Team Miller, Phoenix

4 p.m.

ESPN2 — NCAA Women’s Championship Open Practice: From Phoenix

COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Individual Event Finals, Lincoln, Neb.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Virginia at Duke

ESPNU — Penn St. at Johns Hopkins

2 p.m.

ESPNU — Syracuse at North Carolina

3 p.m.

CBSSN — Holy Cross at Navy

6 p.m.

BTN — Ohio St. at Maryland

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

3 p.m.

BTN — Southern Cal at Northwestern

4 p.m.

ACCN — Syracuse at Duke

COLLEGE SOFTBALL

11:30 a.m.

SECN — Mississippi St. at Florida

1:30 p.m.

SECN — Georgia at Texas A&M

2 p.m.

ACCN — Notre Dame at Florida St.

3:30 p.m.

SECN — LSU at Missouri

4 p.m.

ESPNU — Gardner-Webb at SC-Upstate

5:30 p.m.

SECN — South Carolina at Tennessee

6 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia Tech

ESPN — Texas at Alabama

GOLF

Noon

NBC — Augusta National Women’s Amateur: Final Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Third Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

3:30 p.m.

NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Third Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

5 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Third Round, Shadow Creek, Las Vegas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

Noon

ESPN — Chipotle Nationals: TBD, Final, Fishers, Ind.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

10 a.m.

ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Final, Fishers, Ind.

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

4 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Toronto at Chicago White Sox (2:10 p.m.)

4 p.m.

FS1 — Milwaukee at Kansas City (4:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: Atlanta at Arizona OR Chicago Cubs at Cleveland (7:15 p.m.)

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — San Antonio at Denver

7 p.m.

NBATV — Detroit at Philadelphia

NBL BASKETBALL

12:30 a.m. (Sunday)

NBATV — NBL Finals: Adelaide 36ers at Sydney Kings, Game 5

NHL HOCKEY

12:25 p.m.

ABC — Detroit at N.Y. Rangers

3 p.m.

ABC — Colorado at Dallas

7 p.m.

NHLN — Montreal at New Jersey

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

ESPN — English FA Cup: Liverpool at Manchester City, Quarterfinal

Noon

FS2 — Canadian Premier League: Atletico Ottawa at Forge FC

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Taawoun at Al Hilal

7 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: HFX Wanderers FC at Vancouver FC

9 p.m.

CBSSN — Liga MX: Pachuca at Cruz Azul

SOCCER (WOMEN’S)

6:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Juventus at Fiorentina

9 a.m.

CBSSN — Serie A: Lazio at Inter Milan

4 p.m.

CBS — NWSL: Gotham FC at Kansas City

6:30 p.m.

ION — NWSL: Portland at North Carolina

8:45 p.m.

ION — NWSL: Seattle vs. Denver, Spokane, Wash.

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech-ATP Semifinals

1 p.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA; Singles Semifinals

UFL FOOTBALL

8 p.m.

ESPN — Louisville at Orlando

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Orlando at Atlanta

_____

Sunday, April 5

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:05 a.m.

FS2 — AFL: Essendon at Western

1 a.m. (Monday)

FS1 — AFL: Geelong at Hawthorn

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

9 a.m.

NBATV — RSSB Tigers vs. Nairobi City Thunder

Noon

NBATV — Petro de Luanda vs. Johannesburg Giants

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Ohio Classic, Columbus, Ohio

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

SECN — Missouri at Kentucky

6 p.m.

BTN — Southern Cal at UCLA

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

CBS — NCAA Division II Tournament: Lander vs. Gannon, Championship, Indianapolis

5:30 p.m.

FOX — College Basketball Crown: TBD, Championship, Las Vegas

8 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Tulsa vs. Auburn, Championship, Indianapolis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

3:30 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ACCN — Virginia at Duke

BTN — Rutgers at Michigan

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

2 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

2:30 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

3 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

4 p.m.

ACCN — Clemson at Virginia Tech

SECN — Auburn at Arkansas

6 p.m.

ACCN — Notre Dame at Florida St.

GOLF

8 a.m.

GOLF — Drive Chip & Putt National Finals: From Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

2:30 p.m.

NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio

5 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Final Round, Shadow Creek, Las Vegas

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Chicago Cubs at Cleveland (1:40 p.m.)

4:30 p.m.

MLBN — N.Y. Mets at San Francisco (joined in progress) (4:05 p.m.)

7 p.m.

NBCSN — St. Louis at Detroit (7:20 p.m.)

PEACOCK — St. Louis at Detroit (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBATV — Toronto at Boston

7:30 p.m.

NBC — L.A. Lakers at Dallas

PEACOCK — L.A. Lakers at Dallas

10 p.m.

NBC — Houston at Golden State

PEACOCK — Houston at Golden State

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

7 p.m.

ESPNU — Eastern Conference Playoffs: TBD, Final

10 p.m.

ESPNU — Western Conference Playoffs: TBD, Final

NHL HOCKEY

1 p.m.

TNT — Minnesota at Detroit

TRUTV — Minnesota at Detroit

3:30 p.m.

TNT — Boston at Philadelphia

TRUTV — Boston at Philadelphia

7 p.m.

ESPN — Washington at N.Y. Rangers

9:30 p.m.

ESPN — St. Louis at Colorado

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Heart of Midlothian at Livingston

11 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at West Ham United

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Qadsiah at Al Ettifaq

6 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: Cavalry FC at Pacific FC

SOCCER (WOMEN’S)

5 p.m.

ESPN2 — NWSL: Washington at Bay FC

TENNIS

7 a.m.

TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP Singles Final

10 a.m.

TENNIS CHANNEL — Marrakech-ATP Singles Final

12:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston- WTA; Doubles Final

3 p.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA; Singles Final

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

UFL FOOTBALL

6 p.m.

NFLN — Birmingham at Houston

_____

Related News

Recommended

