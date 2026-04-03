Sports on TV for April 4 – 5

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, April 4
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
1 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Gold Coast at Melbourne
5:05 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Essendon at Western
AUTO RACING
2:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: North Carolina Education Lottery 250 Presented by Black’s Tire, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.
7 p.m.
NBCSN — AMA Supercross Championship: Round 12, St. Louis
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — DAR City vs. RSSB Tigers
Noon
NBATV — Al Ahy Ly vs. Johannesburg Giants
BOWLING
2 p.m.
CBS — PBA Tour: U.S. vs. The World, Columbus, Ohio
COLLEGE BASEBALL
6 p.m.
ESPN2 — LSU at Tennessee
7:30 p.m.
SECN — Mississippi at Florida
9 p.m.
ESPN2 — Arizona St. at Arizona
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1:30 p.m.
FOX — College Basketball Crown: Oklahoma vs. Baylor, Semifinal, Las Vegas
4 p.m.
FOX — College Basketball Crown: Creighton vs. West Virginia, Semifinal, Las Vegas
6:09 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Illinois vs. UConn, Final Four, Indianapolis
TNT — NCAA Tournament: Illinois vs. UConn, Final Four, Indianapolis
TRUTV — NCAA Tournament: Illinois vs. UConn, Final Four, Indianapolis
8:49 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Michigan vs. Arizona, Final Four, Indianapolis
TNT — NCAA Tournament: Michigan vs. Arizona, Final Four, Indianapolis
TRUTV — NCAA Tournament: Michigan vs. Arizona, Final Four, Indianapolis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
ESPN2 — Lilly’s Women’s College Basketball All-Star Game: Team Lieberman vs. Team Miller, Phoenix
4 p.m.
ESPN2 — NCAA Women’s Championship Open Practice: From Phoenix
COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)
8 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Individual Event Finals, Lincoln, Neb.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Virginia at Duke
ESPNU — Penn St. at Johns Hopkins
2 p.m.
ESPNU — Syracuse at North Carolina
3 p.m.
CBSSN — Holy Cross at Navy
6 p.m.
BTN — Ohio St. at Maryland
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
3 p.m.
BTN — Southern Cal at Northwestern
4 p.m.
ACCN — Syracuse at Duke
COLLEGE SOFTBALL
11:30 a.m.
SECN — Mississippi St. at Florida
1:30 p.m.
SECN — Georgia at Texas A&M
2 p.m.
ACCN — Notre Dame at Florida St.
3:30 p.m.
SECN — LSU at Missouri
4 p.m.
ESPNU — Gardner-Webb at SC-Upstate
5:30 p.m.
SECN — South Carolina at Tennessee
6 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia Tech
ESPN — Texas at Alabama
GOLF
Noon
NBC — Augusta National Women’s Amateur: Final Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Third Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
3:30 p.m.
NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Third Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
5 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Third Round, Shadow Creek, Las Vegas
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
Noon
ESPN — Chipotle Nationals: TBD, Final, Fishers, Ind.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
10 a.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Final, Fishers, Ind.
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
4 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Toronto at Chicago White Sox (2:10 p.m.)
4 p.m.
FS1 — Milwaukee at Kansas City (4:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Atlanta at Arizona OR Chicago Cubs at Cleveland (7:15 p.m.)
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — San Antonio at Denver
7 p.m.
NBATV — Detroit at Philadelphia
NBL BASKETBALL
12:30 a.m. (Sunday)
NBATV — NBL Finals: Adelaide 36ers at Sydney Kings, Game 5
NHL HOCKEY
12:25 p.m.
ABC — Detroit at N.Y. Rangers
3 p.m.
ABC — Colorado at Dallas
7 p.m.
NHLN — Montreal at New Jersey
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
ESPN — English FA Cup: Liverpool at Manchester City, Quarterfinal
Noon
FS2 — Canadian Premier League: Atletico Ottawa at Forge FC
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Taawoun at Al Hilal
7 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: HFX Wanderers FC at Vancouver FC
9 p.m.
CBSSN — Liga MX: Pachuca at Cruz Azul
SOCCER (WOMEN’S)
6:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Juventus at Fiorentina
9 a.m.
CBSSN — Serie A: Lazio at Inter Milan
4 p.m.
CBS — NWSL: Gotham FC at Kansas City
6:30 p.m.
ION — NWSL: Portland at North Carolina
8:45 p.m.
ION — NWSL: Seattle vs. Denver, Spokane, Wash.
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP & Marrakech-ATP Semifinals
1 p.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA; Singles Semifinals
UFL FOOTBALL
8 p.m.
ESPN — Louisville at Orlando
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Orlando at Atlanta
_____
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, April 5
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:05 a.m.
FS2 — AFL: Essendon at Western
1 a.m. (Monday)
FS1 — AFL: Geelong at Hawthorn
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
9 a.m.
NBATV — RSSB Tigers vs. Nairobi City Thunder
Noon
NBATV — Petro de Luanda vs. Johannesburg Giants
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: Ohio Classic, Columbus, Ohio
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
SECN — Missouri at Kentucky
6 p.m.
BTN — Southern Cal at UCLA
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
CBS — NCAA Division II Tournament: Lander vs. Gannon, Championship, Indianapolis
5:30 p.m.
FOX — College Basketball Crown: TBD, Championship, Las Vegas
8 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Tulsa vs. Auburn, Championship, Indianapolis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
3:30 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Virginia at Duke
BTN — Rutgers at Michigan
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
2 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
2:30 p.m.
BTN — Michigan at Northwestern
3 p.m.
BTN — Michigan at Northwestern
4 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia Tech
SECN — Auburn at Arkansas
6 p.m.
ACCN — Notre Dame at Florida St.
GOLF
8 a.m.
GOLF — Drive Chip & Putt National Finals: From Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
2:30 p.m.
NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
5 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Final Round, Shadow Creek, Las Vegas
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Chicago Cubs at Cleveland (1:40 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — N.Y. Mets at San Francisco (joined in progress) (4:05 p.m.)
7 p.m.
NBCSN — St. Louis at Detroit (7:20 p.m.)
PEACOCK — St. Louis at Detroit (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBATV — Toronto at Boston
7:30 p.m.
NBC — L.A. Lakers at Dallas
PEACOCK — L.A. Lakers at Dallas
10 p.m.
NBC — Houston at Golden State
PEACOCK — Houston at Golden State
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
7 p.m.
ESPNU — Eastern Conference Playoffs: TBD, Final
10 p.m.
ESPNU — Western Conference Playoffs: TBD, Final
NHL HOCKEY
1 p.m.
TNT — Minnesota at Detroit
TRUTV — Minnesota at Detroit
3:30 p.m.
TNT — Boston at Philadelphia
TRUTV — Boston at Philadelphia
7 p.m.
ESPN — Washington at N.Y. Rangers
9:30 p.m.
ESPN — St. Louis at Colorado
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Heart of Midlothian at Livingston
11 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at West Ham United
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Qadsiah at Al Ettifaq
6 p.m.
FS2 — Canadian Premier League: Cavalry FC at Pacific FC
SOCCER (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPN2 — NWSL: Washington at Bay FC
TENNIS
7 a.m.
TENNIS CHANNEL — Bucharest-ATP Singles Final
10 a.m.
TENNIS CHANNEL — Marrakech-ATP Singles Final
12:30 p.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston- WTA; Doubles Final
3 p.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston-WTA; Singles Final
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds
UFL FOOTBALL
6 p.m.
NFLN — Birmingham at Houston
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.