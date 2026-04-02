AP Player of the Year List

Women’s Basketball Player of Year
u-unanimous
2026 — Sarah Strong, UConn
2025 — JuJu Watkins, Southern Cal
2024 — Caitlin Clark, Iowa
2023 — Caitlin Clark, Iowa
2022 — Aliyah Boston, South Carolina
2021 — Paige Bueckers, UConn
2020 — u-Sabrina Ionescu, Oregon
2019 — Megan Gustafson, Iowa
2018 — A’ja Wilson, South Carolina
2017 — Kelsey Plum, Washington
2016 — u-Breanna Stewart, UConn
2015 — Breanna Stewart, UConn
2014 — Breanna Stewart, UConn
2013 — Brittney Griner, Baylor
2012 — Brittney Griner, Baylor
2011 — Maya Moore, UConn
2010 — Tina Charles, UConn
2009 — Maya Moore, UConn
2008 — Candace Parker, Tennessee
2007 — Courtney Paris, Oklahoma
2006 — Seimone Augustus, LSU
2005 — Seimone Augustus, LSU
2004 — Alana Beard, Duke
2003 — Diana Taurasi, UConn
2002 — Sue Bird, UConn
2001 — Ruth Riley, Notre Dame
2000 — Tamika Catchings, Tennessee
1999 — Chamique Holdsclaw, Tennessee
1998 — Chamique Holdsclaw, Tennessee
1997 — Kara Wolters, UConn
1996 — Jennifer Rizzotti, UConn
1995 — Rebecca Lobo, UConn
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.