Sports on TV for Sunday, March 15

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, March 15
AUTO RACING
10 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Arlington, Arlington, Texas
11 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, Texas
1 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Java House Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, Texas
4 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas
BASEBALL
8 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic: U.S. vs. Dominican Republic, Semifinal, Miami
BASKETBALL (WOMEN’S)
1:45 p.m.
TRUTV — FIBA World Cup Qualifying: New Zealand vs. U.S., San Juan, Puerto Rico
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: Illinois Classic, Decatur, Ill.
COLLEGE BASEBALL
3 p.m.
ACCN — Florida St. at Wake Forest
SECN — Mississippi St. at Arkansas
3:30 p.m.
BTN — Indiana at Oregon
4 p.m.
ESPN2 — LSU at Vanderbilt
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN2 — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.
1 p.m.
CBS — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Pittsburgh
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Nashville, Tenn.
3:15 p.m.
ESPN — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Birmingham, Ala.
3:30 p.m.
CBS — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Chicago
6 p.m.
CBS — NCAA Men’s Basketball Championship Selection Show
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
CBSSN — Patriot League Tournament: Lehigh at Holy Cross, Championship
ESPNU — Northeast Tournament: LIU Post at Fairleigh Dickinson, Championship
2 p.m.
CBSSN — Coastal Athletic Tournament: TBD, Championship, Washington
ESPN2 — Missouri Valley Tournament: TBD, Championship, Coralville, Iowa
8 p.m.
ESPN — NCAA Women’s Selection Special
COLLEGE SOFTBALL
12:30 p.m.
BTN — Michigan at Nebraska
1 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Virginia
SECN — Auburn at Oklahoma
6 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Duke
7 p.m.
SECN — Texas A&M at LSU
FISHING
3 p.m.
FOX — Bassmaster Classic: 2026 Bass Pro Shops Bassmaster Classic presented by Under Armour, Tennessee River, Knoxville, Tenn. (Taped)
GOLF
1 p.m.
NBC — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Final Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
Noon
FS1 — EYBL Scholastic Conference Tournament: TBD, Championship, North Augusta, S.C.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Atlanta vs. Philadelphia, Clearwater, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: San Diego vs. Arizona, Scottsdale, Ariz.
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Minnesota at Oklahoma City
3:30 p.m.
NBATV — Dallas at Cleveland
8 p.m.
NBC — Golden State at New York
PEAOCK — Golden State at New York
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
1 p.m.
NBATV — Delaware at Motor City
NHL HOCKEY
3 p.m.
NHLN — St. Louis at Winnipeg
7:30 p.m.
TNT — Toronto at Minnesota
TRUTV — Toronto at Minnesota
PARALYMPICS
4 a.m.
CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Sitting)
5:15 a.m.
CNBC — Alpine Skiing: Men’s Slalom: Run 1
5:40 a.m.
CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Standing)
6:45 a.m.
CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Vision Impaired)
8:15 a.m.
CNBC — Sled Hockey: Bronze Medal Final
9 a.m.
CNBC — Alpine Skiing: Men’s Slalom: Run 2
10 a.m.
CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Sitting)
11 a.m.
NBC — Sled Hockey: Gold Medal Final
3:30 p.m.
CNBC — 2026 Winter Paralympics Closing Ceremony
SOCCER (MEN’S)
7:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at St. Mirren
9:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premiership: Dundee United at Dundee FC
10 a.m.
NBCSN — English Premier League: Fulham at Nottingham Forest
USA — English Premier League: Aston Villa at Manchester United
12:30 p.m.
NBCSN — English Premier League: Tottenham Hotspur at Liverpool
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; WTA Singles Final
5 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP Singles Final
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Atlanta at Dallas
