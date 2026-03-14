Sports on TV for Sunday, March 15

The Associated Press

March 14, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

AUTO RACING

10 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of Arlington, Arlington, Texas

11 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, Texas

1 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Java House Grand Prix of Arlington, Streets of Arlington, Arlington, Texas

4 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

BASEBALL

8 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic: U.S. vs. Dominican Republic, Semifinal, Miami

BASKETBALL (WOMEN’S)

1:45 p.m.

TRUTV — FIBA World Cup Qualifying: New Zealand vs. U.S., San Juan, Puerto Rico

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Illinois Classic, Decatur, Ill.

COLLEGE BASEBALL

3 p.m.

ACCN — Florida St. at Wake Forest

SECN — Mississippi St. at Arkansas

3:30 p.m.

BTN — Indiana at Oregon

4 p.m.

ESPN2 — LSU at Vanderbilt

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN2 — Ivy League Tournament: TBD, Championship, Ithaca, N.Y.

1 p.m.

CBS — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Pittsburgh

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Nashville, Tenn.

3:15 p.m.

ESPN — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

CBS — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Chicago

6 p.m.

CBS — NCAA Men’s Basketball Championship Selection Show

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

CBSSN — Patriot League Tournament: Lehigh at Holy Cross, Championship

ESPNU — Northeast Tournament: LIU Post at Fairleigh Dickinson, Championship

2 p.m.

CBSSN — Coastal Athletic Tournament: TBD, Championship, Washington

ESPN2 — Missouri Valley Tournament: TBD, Championship, Coralville, Iowa

8 p.m.

ESPN — NCAA Women’s Selection Special

COLLEGE SOFTBALL

12:30 p.m.

BTN — Michigan at Nebraska

1 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Virginia

SECN — Auburn at Oklahoma

6 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Duke

7 p.m.

SECN — Texas A&M at LSU

FISHING

3 p.m.

FOX — Bassmaster Classic: 2026 Bass Pro Shops Bassmaster Classic presented by Under Armour, Tennessee River, Knoxville, Tenn. (Taped)

GOLF

1 p.m.

NBC — PGA Tour: The PLAYERS Championship, Final Round, TPC Sawgrass (The PLAYERS Stadium Course), Ponte Vedra Beach, Fla.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

Noon

FS1 — EYBL Scholastic Conference Tournament: TBD, Championship, North Augusta, S.C.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Atlanta vs. Philadelphia, Clearwater, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: San Diego vs. Arizona, Scottsdale, Ariz.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Minnesota at Oklahoma City

3:30 p.m.

NBATV — Dallas at Cleveland

8 p.m.

NBC — Golden State at New York

PEAOCK — Golden State at New York

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

1 p.m.

NBATV — Delaware at Motor City

NHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — St. Louis at Winnipeg

7:30 p.m.

TNT — Toronto at Minnesota

TRUTV — Toronto at Minnesota

PARALYMPICS

4 a.m.

CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Sitting)

5:15 a.m.

CNBC — Alpine Skiing: Men’s Slalom: Run 1

5:40 a.m.

CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Standing)

6:45 a.m.

CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Vision Impaired)

8:15 a.m.

CNBC — Sled Hockey: Bronze Medal Final

9 a.m.

CNBC — Alpine Skiing: Men’s Slalom: Run 2

10 a.m.

CNBC — Cross-Country Skiing: Men’s & Women’s 20km Free (Sitting)

11 a.m.

NBC — Sled Hockey: Gold Medal Final

3:30 p.m.

CNBC — 2026 Winter Paralympics Closing Ceremony

SOCCER (MEN’S)

7:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at St. Mirren

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premiership: Dundee United at Dundee FC

10 a.m.

NBCSN — English Premier League: Fulham at Nottingham Forest

USA — English Premier League: Aston Villa at Manchester United

12:30 p.m.

NBCSN — English Premier League: Tottenham Hotspur at Liverpool

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; WTA Singles Final

5 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP Singles Final

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Atlanta at Dallas

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

