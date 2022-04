2022 Baseball Salaries

——— MINNESOTA TWINS Carlos Correa $35,100,000 Sonny Gray 11,825,000 Miguel Sano 10,583,333 Byron Buxton 9,142,857 arb-Gary Sanchez 9,000,000 Max Kepler…

——— MINNESOTA TWINS Carlos Correa $35,100,000 Sonny Gray 11,825,000 Miguel Sano 10,583,333 Byron Buxton 9,142,857 arb-Gary Sanchez 9,000,000 Max Kepler 6,750,000 Gio Urshela 6,550,000 Jorge Polanco 5,000,000 Dylan Bundy 4,000,000 Tyler Duffey 3,800,000 il-Kenta Maeda 3,275,000 Chris Archer 2,750,000 Joe Smith 2,500,000 Emilio Pagan 2,300,000 Chris Paddack 2,250,000 arb-Luis Arraez 2,125,000 Caleb Thielbar 1,300,000 Danny Coulombe 979,500 il-Randy Dobnak 800,000 Jharel Cotton 750,000 il-Cody Stashak 720,400 Jorge Alcala 717,900 Ryan Jeffers 713,050 Alex Kirilloff 708,250 Nick Gordon 706,800 Bailey Ober 706,200 Gilberto Celestino 702,850 Joe Ryan 701,650 Jhon Romero 700,400 Jhoan Duran 700,000 Josh Winder 700,000 ——— NEW YORK YANKEES Gerrit Cole $36,000,000 Giancarlo Stanton 29,000,000 Josh Donaldson 23,750,000 arb-Aaron Judge 19,000,000 Aroldis Chapman 16,000,000 Anthony Rizzo 16,000,000 DJ LeMahieu 15,000,000 il-Zack Britton 14,000,000 Luis Severino 11,500,000 Aaron Hicks 10,785,714 Joey Gallo 10,275,000 Gleyber Torres 6,250,000 Jordan Montgomery 6,000,000 Jameson Taillon 5,800,000 Isiah Kiner-Falefa 4,700,000 Chad Green 4,000,000 Miguel Castro 2,620,000 Wandy Peralta 2,150,000 il-Domingo German 1,750,000 Jonathan Loaisiga 1,650,000 Marwin Gonzalez 1,100,000 Clay Holmes 1,100,000 Kyle Higashioka 935,000 Lucas Luetge 905,000 Nestor Cortes 727,500 Michael King 722,500 Jose Trevino 720,000 Clarke Schmidt 712,500 il-Ben Rortvedt 707,500 il-Stephen Ridings 702,500 Ron Marinaccio 700,000 J.P. Sears 700,000 ——— OAKLAND ATHLETICS Elvis Andrus $14,000,000 Stephen Piscotty 7,583,333 Frankie Montas 5,025,000 Lou Trivino 3,000,000 Chad Pinder 2,725,000 Tony Kemp 2,225,000 rl-Ramon Laureano 2,046,154 Jed Lowrie 850,000 Stephen Vogt 850,000 il-Deolis Guerra 815,000 Justin Grimm 800,000 Billy McKinney 800,000 Sean Murphy 725,000 Paul Blackburn 710,000 Cristian Pache 710,000 Austin Allen 705,000 Seth Brown 705,000 Cole Irvin 705,000 il-James Kaprielian 705,000 A.J. Puk 705,000 Domingo Acevedo 700,000 Skye Bolt 700,000 il-Brent Honeywell 700,000 Zach Jackson 700,000 Daulton Jefferies 700,000 Dany Jimenez 700,000 Jack Lemoine 700,000 Sam Moll 700,000 Sheldon Neuse 700,000 Adam Oller 700,000 Kevin Smith 700,000 Kirby Snead 700,000 ——— SEATTLE MARINERS Robbie Ray $21,000,000 Eugenio Suarez 11,285,714 Mitch Haniger 7,750,000 arb-Adam Frazier 6,700,000 arb-Jesse Winker 6,200,000 J.P. Crawford 6,000,000 Marco Gonzales 5,700,000 il-Ken Giles 5,250,000 Drew Steckenrider 3,100,000 Chris Flexen 3,050,000 Diego Castillo 2,150,000 Sergio Romo 2,000,000 Paul Sewald 1,735,000 Tom Murphy 1,575,000 il-Evan White 1,400,000 Dylan Moore 1,350,000 Luis Torrens 1,200,000 il-Casey Sadler 1,025,000 Andres Munoz 937,500 Justus Sheffield 760,800 il-Kyle Lewis 757,900 Ty France 734,500 Abraham Toro 730,300 Anthony Misiewicz 714,900 Logan Gilbert 712,300 Erik Swanson 711,600 Yohan Ramirez 711,400 Jarred Kelenic 706,200 Cal Raleigh 702,900 Matt Brash 700,100 Matt Festa 700,000 Julio Rodriguez 700,000 ——— TAMPA BAY RAYS Kevin Kiermaier $12,166,667 Corey Kluber 8,000,000 Mike Zunino 7,000,000 Manuel Margot 5,600,000 il-Tyler Glasnow 5,100,000 Brooks Raley 4,250,000 Brandon Lowe 4,000,000 Ryan Yarbrough 3,850,000 Ji-Man Choi 3,200,000 Yandy Diaz 2,800,000 Matt Wisler 2,160,000 Andrew Kittredge 1,850,000 Francisco Mejia 1,455,000 Wander Franco 1,454,545 Brett Phillips 1,400,000 il-Yonny Chirinos 1,175,000 Jeffrey Springs 947,500 Jason Adam 900,000 il-Nick Anderson 845,000 Jalen Beeks 750,000 Chris Mazza 730,000 Harold Ramirez 728,000 Randy Arozarena 716,600 il-Peter Fairbanks 714,400 Drew Rasmussen 711,800 Shane McClanahan 711,400 J.T. Chargois 710,500 J.P. Feyereisen 708,600 Josh Fleming 707,400 Luis Patino 707,400 Taylor Walls 704,000 il-Brendan McKay 701,200 il-Shane Baz 701,100 Josh Lowe 701,000 ——— TEXAS RANGERS Corey Seager $33,000,000 Marcus Semien 25,000,000 Jon Gray 15,000,000 Brad Miller 6,000,000 il-Jose Leclerc 5,250,000 Kole Calhoun 5,200,000 il-Garrett Richards 4,500,000 Martin Perez 4,000,000 Mitch Garver 3,335,000 Greg Holland 2,100,000 Charlie Culberson 1,750,000 Willie Calhoun 1,300,000 Taylor Hearn 1,050,000 Brett Martin 1,025,000 Matt Bush 825,000 Kolby Allard 720,000 il-Jonathan Hernandez 720,000 Dennis Santana 720,000 Nick Solak 720,000 Nate Lowe 716,000 Brock Burke 714,000 Dane Dunning 714,000 Adolis Garcia 714,000 Jonah Heim 714,000 Spencer Howard 714,000 John King 714,000 Josh Sborz 714,000 Eli White 714,000 Albert Abreu 707,500 Andy Ibanez 706,000 Joe Barlow 704,000 ——— TORONTO BLUE JAYS George Springer $29,666,667 Kevin Gausman 21,000,000 Hyun Jin Ryu 20,000,000 Yusei Kikuchi 16,000,000 Matt Chapman 12,500,000 Jose Berrios 11,000,000 Teoscar Hernandez 10,650,000 Vladimir Guerrero Jr. 7,900,000 Lourdes Gurriel Jr. 4,928,571 Yimi Garcia 4,500,000 Raimel Tapia 3,950,000 Ross Stripling 3,790,000 Cavan Biggio 2,112,500 Danny Jansen 1,950,000 David Phelps 1,750,000 Adam Cimber 1,575,000 Tim Mayza 1,250,000 Trevor Richards 1,000,000 Trent Thornton 850,000 il-Ryan Borucki 825,000 Gosuke Katoh 730,000 Jordan Romano 728,400 Bo Bichette 723,550 Santiago Espinal 718,000 Zack Collins 714,000 Julian Merryweather 711,200 Alejandro Kirk 710,400 il-Nate Pearson 710,300 Tayler Saucedo 707,500 Alek Manoah 706,200

