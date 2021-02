Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Cape Henry Collegiate 65, Norfolk Collegiate 47 VHSL= Class 6= Region A= Final= Landstown 55, Thomas Dale…

BOYS PREP BASKETBALL=

Cape Henry Collegiate 65, Norfolk Collegiate 47

VHSL=

Class 6=

Region A=

Final=

Landstown 55, Thomas Dale 52

Region B=

Semifinal=

Patriot 82, Woodbridge 63

Potomac 70, John Champe 63

Class 5=

Region A=

Semifinal=

Green Run 57, Kempsville 47

Salem-Va. Beach 59, Frank Cox 43

Region B=

Final=

Lloyd Bird 55, Manchester 53

Class 4=

Region B=

Final=

Eastern View 49, Courtland 42

Region D=

Semifinal=

Blacksburg 50, Amherst County 30

Halifax County 75, Pulaski County 69, 5OT

Class 3=

Region A=

Semifinal=

Hopewell 77, New Kent 37

Petersburg 80, York 52

Region C=

Semifinal=

Liberty Christian 67, Fluvanna 53

Class 2=

Region A=

Final=

King William 70, Poquoson 56

Region C=

Semifinal=

Floyd County 73, Fort Chiswell 39

Radford 66, Glenvar 45

Class 1=

Region A=

Semifinal=

Mathews 71, Charles City County High School 50

Region C=

Semifinal=

Narrows 59, George Wythe-Wytheville 57

Parry McCluer 44, Auburn 33

GIRLS PREP BASKETBALL=

VHSL=

Class 6=

Region A=

Final=

Cosby 58, Kellam 45

Region B=

Semifinal=

Colgan 59, Patriot 56

Osbourn Park 51, Forest Park 40

Region D=

Quarterfinal=

James Madison 59, Langley 32

Class 5=

Region B=

Final=

Lloyd Bird 49, Midlothian 41

Class 4=

Region B=

Final=

Louisa 73, Monacan 64

Region C=

Final=

Loudoun Valley 45, Tuscarora 33

Region D=

Semifinal=

Pulaski County 64, Salem 33

Class 3=

Region A=

Semifinal=

Petersburg 45, Hopewell 30

Class 2=

Final=

Region A=

Final=

King William 61, Amelia County 42

Region C=

Semifinal=

Glenvar 52, Giles 42

Radford 64, Fort Chiswell 32

Region D=

Semifinal=

Gate City 47, Virginia High 34

Ridgeview 50, Marion 33

