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Apple Podcasts – Top New Shows

The Associated Press

June 16, 2026, 11:45 AM

Top New Shows (US)

1. Five Miles From Home, NBCUniversal

2. World War II with Tom Hanks, Cadence13

3. Hey Jonas!, iheart

4. Mystery Boys w/ Kurt Metzger & Duncan Trussell, YMH Studios

5. This Was SportsCenter, ESPN

6. Founding Fathers: An American Dream, Noiser

7. The Kinzinger Report, Adam Kinzinger

8. It’s Just Soccer, Barstool Sports

9. Joy 101 with Hoda Kotb, iheart

10. Ajenda by Dr Jen Ashton, Dr Jen Ashton

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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