Apple Podcasts – Top New Shows

Top New Shows (US)
1. Five Miles From Home, NBCUniversal
2. World War II with Tom Hanks, Cadence13
3. Hey Jonas!, iheart
4. Mystery Boys w/ Kurt Metzger & Duncan Trussell, YMH Studios
5. This Was SportsCenter, ESPN
6. Founding Fathers: An American Dream, Noiser
7. The Kinzinger Report, Adam Kinzinger
8. It’s Just Soccer, Barstool Sports
9. Joy 101 with Hoda Kotb, iheart
10. Ajenda by Dr Jen Ashton, Dr Jen Ashton
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