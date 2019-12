Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Altavista 62, Prince Edward County 36 Battlefield 75, C.D. Hylton 58 Benedictine 81, Amelia Academy 63 Blacksburg…

BOYS PREP BASKETBALL=

Altavista 62, Prince Edward County 36

Battlefield 75, C.D. Hylton 58

Benedictine 81, Amelia Academy 63

Blacksburg 62, Giles 38

Blessed Sacrament-Huguenot 78, Grove Avenue Baptist 45

Blue Ridge School 79, Carlisle 35

Boy’s Home of Virgina 42, Bath County 28

Broadway 59, Page County 46

Brookville 52, Liberty-Bedford 47

Buffalo Gap 79, Luray 75

Castlewood 69, Council 46

Cave Spring 92, Glenvar 63

Charlottesville 68, Nelson County 54

Churchland 77, Warhill 49

Colgan 55, Riverbend 46

Courtland 79, Colonial Beach 63

Deep Run 48, Manchester 39

Dominion 46, Briar Woods 42

E.C. Glass 68, Rustburg 49

Eastern Mennonite 97, Fishburne Military 42

Fauquier 59, Rappahannock County 36

Floyd County 85, Auburn 81

Fork Union Prep 67, Christchurch 54

Fort Chiswell 60, Carroll County 50

George Wythe-Richmond 55, James River-Midlothian 51

Greensville County 80, Appomattox Regional GS 39

Grundy 62, Tazewell 42

Hargrave Military 79, Bethany, N.C. 32

Heritage-Lynchburg 69, Amherst County 56

Hermitage 56, Highland Springs 45

Hidden Valley 46, Franklin County 41

Honaker 52, Holston 40

Independence 77, Brentsville 45

Isle of Wight Academy 84, Gateway Christian 60

J.I. Burton 75, Lebanon 41

Jefferson Forest 59, Liberty Christian 50

Lakeland 66, Grassfield 43

Lord Botetourt 68, Alleghany 54

Loudoun County 67, Stone Bridge 59

Manassas Park 62, James Monroe 61

Mathews 71, Northumberland 48

Mayodan McMichael, N.C. 67, Bassett 60

Monticello 51, Turner Ashby 47

Mountain View 86, Spotsylvania 54

Nansemond-Suffolk 96, Hampton Christian 48

Norfolk Christian School 51, TEACH Homeschool 41

North Cross 80, Southwest Virginia Home School 37

Northside 72, Salem 66

Ocean Lakes 57, Poquoson 49

Park View-South Hill 68, Surry County 50

Parry McCluer 55, Timberlake Christian 34

Potomac 54, Osbourn 46

Randolph-Macon Academy 60, Fresta Valley Christian School 33

Richlands 81, Twin Valley 32

Ridgeview 62, Hurley 37

Riverside 85, Heritage (Leesburg) 56

Skyline 54, James Wood 53

South County 82, Osbourn Park 58

Southampton Academy 43, StoneBridge School 25

Western Albemarle 85, Wilson Memorial 42

Windsor 67, Franklin 37

Woodstock Central 71, Stonewall Jackson – Quicksburg 44

GIRLS PREP BASKETBALL=

Alleghany 66, Covington 36

Amherst County 56, Heritage-Lynchburg 20

Atlantic Shores Christian 40, Cape Henry Collegiate 39

Battlefield 52, C.D. Hylton 18

Bland County 54, Eastern Montgomery 48

Blessed Sacrament-Huguenot 56, Grove Avenue Baptist 14

Brentsville 73, Independence 50

Briar Woods 68, Dominion 42

Charlottesville 48, Nelson County 39

Chatham 36, Bassett 4

Christ Chapel Academy 41, Trinity at Meadowview 35

Courtland 39, Colonial Beach 23

Deep Run 47, Varina 24

Dinwiddie 40, J.R. Tucker 34

E.C. Glass 63, Rustburg 37

Faith Christian-Roanoke 58, Roanoke Catholic 40

Fauquier 45, Rappahannock County 39

Floyd County 52, Patrick County 48

Franklin 44, Windsor 22

Franklin County 59, Hidden Valley 32

Fresta Valley Christian School 32, Randolph-Macon Academy 26

Grafton 58, Gloucester 43

Greensville County 56, Appomattox Regional GS 3

Grundy 93, Tazewell 62

Hedgesville, W.Va. 48, Clarke County 44

Honaker 67, Grayson County 41

James Monroe 46, Manassas Park 36

James River-Buchanan 44, Craig County 24

Kempsville 94, Granby 15

King George 49, Stafford 33

Luray 47, Buffalo Gap 24

Millbrook 63, Jefferson, W.Va. 62

Mountain View 53, Spotsylvania 34

Nansemond River 67, Phoebus 24

Osbourn Park 60, South County 46

Page County 47, Broadway 28

Pikeville, Ky. 74, Ridgeview 58

Prince Edward County 28, Altavista 23

Radford 45, Blacksburg 36

Rappahannock 54, K&Q Central 29

Richlands 55, Twin Valley 35

Salem 54, Northside 52

Skyline 51, James Wood 44

Southampton Academy 40, StoneBridge School 26

St. Gertrude 61, Veritas Classic Christian School 22

Stone Bridge 56, Loudoun County 46

Stonewall Jackson – Quicksburg 57, Woodstock Central 47

Surry County 48, Park View-South Hill 28

Sussex Central 39, Southampton 33

Thomas Walker 61, Lynn Camp, Ky. 32

W.T. Woodson 44, Lee High 25

W.T. Woodson 44, Lee-Springfield 25

Walsingham Academy 51, Portsmouth Christian 22

West Springfield 57, St. Stephens-St. Agnes 46

