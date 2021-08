ROC 9, Australia 8 ROC 4 2 2 1 — 9 Australia 2 2 2 2 — 8 First Quarter_1,…

ROC 9, Australia 8

ROC 4 2 2 1 — 9 Australia 2 2 2 2 — 8

First Quarter_1, Australia, K. Gofers, 5:43. 2, ROC, A. Simanovich, 5:18. 3, Australia, Z. Arancini, 3:51 (PP). 4, ROC, E. Prokofyeva, 3:23. 5, ROC, A. Serzhantova, 2:05. 6, ROC, N. Glyzina, 1:14 (PP).

Second Quarter_7, Australia, A. Ridge, 6:34. 8, ROC, N. Glyzina, 6:23 (PS). 9, Australia, E. Armit, 1:18. 10, ROC, E. Ivanova, 0:45 (PP).

Third Quarter_11, ROC, M. Bersneva, 4:48. 12, ROC, A. Simanovich, 1:38. 13, Australia, M. Kearns, 1:10 (PP). 14, Australia, B. Halligan, 0:03.

Fourth Quarter_15, ROC, A. Serzhantova, 4:50 (PP). 16, Australia, E. Armit, 4:15 (PP). 17, Australia, B. Halligan, 0:16.

Exclusions_ROC 8 (M. Bersneva 1, N. Glyzina 1, E. Ivanova 1, E. Karimova 1, A. Simanovich 1, V. Vakhitova 1, E. Soboleva 2); Australia 9 (A. Andrews 1, Z. Arancini 1, B. Halligan 1, L. Mihailovic 1, R. Webster 1, H. Buckling 2, B. Knox 2).

4 Minute Exclusions_ROC None; Australia None.

Penalty Fouls_ROC None; Australia 2 (K. Gofers 1, A. Ridge 1).

Ejections_ROC None; Australia None.

Referees_Adrian Alexandrescu, Romania. Xevi Buch, Spain. Ilja Hoepelman, International Swimming Federation. Qi Zhao, International Swimming Federation.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.