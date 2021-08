Olympic Table Tennis Results

Monday Men’s Team Round of 16 Japan (Tomokazu Harimoto; Koki Niwa; Jun Mizutani), def. Australia (David Powell; Heming Hu; Xin…

Monday

Men’s Team

Round of 16

Japan (Tomokazu Harimoto; Koki Niwa; Jun Mizutani), def. Australia (David Powell; Heming Hu; Xin Yan), 3-0.

Match 1

Japan (Koki Niwa; Jun Mizutani), def. Australia (Heming Hu; Xin Yan), 11-7, 11-3, 11-8.

Match 2

Tomokazu Harimoto, Japan, def. David Powell, Australia, 11-4, 11-9, 11-7.

Match 3

Jun Mizutani, Japan, def. Xin Yan, Australia, 11-4, 11-1, 11-9.

Match 4

Tomokazu Harimoto, Japan, vs. Heming Hu, Australia, TBD.

Match 5

Koki Niwa, Japan, vs. David Powell, Australia, TBD.

