European Tour Dubai Duty Free Irish Open Scores

Saturday At Mount Juliet Estate – Thomastown Kilkenny, Ireland Purse: $3.56 million Yardage: 7,250; Par: 72 a-amateur Third Round

Lucas Herbert, Australia 64-67-70_201

Johannes Veerman, United States 65-70-67_202

Justin Harding, South Africa 69-70-65_204

Rikard Karlberg, Sweden 71-67-67_205

Francesco Laporta, Italy 68-69-68_205

Dale Whitnell, England 67-67-71_205

Andrew Johnston, England 67-70-69_206

Richie Ramsay, Scotland 67-69-70_206

Jason Scrivener, Australia 67-69-70_206

Grant Forrest, Scotland 66-67-73_206

Andy Sullivan, England 67-66-73_206

Aaron Rai, England 69-71-67_207

Tommy Fleetwood, England 67-72-68_207

Thomas Pieters, Belgium 70-69-68_207

Sean Crocker, United States 67-70-70_207

Antoine Rozner, France 68-68-71_207

Richard Bland, England 69-66-72_207

James Morrison, England 70-68-70_208

Steven Brown, England 68-69-71_208

Adrian Otaegui, Spain 69-66-73_208

Maverick Antcliff, Austria 69-72-68_209

Cormac Sharvin, Northern Ireland 73-67-69_209

Zander Lombard, South Africa 69-71-69_209

Gaganjeet Bhullar, India 71-68-70_209

Chris Paisley, England 68-71-70_209

Wil Besseling, Netherlands 69-69-71_209

Jeff Winther, Denmark 70-68-71_209

John Catlin, United States 69-68-72_209

Min Woo Lee, Australia 68-68-73_209

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 67-68-74_209

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-72-70_210

Takumi Kanaya, Japan 71-68-71_210

Martin Kaymer, Germany 67-70-73_210

Julien Guerrier, France 68-68-74_210

Marc Warren, Scotland 71-70-70_211

Graeme McDowell, Northern Ireland 74-67-70_211

Darren Fichardt, South Africa 73-68-70_211

Connor Syme, Scotland 69-71-71_211

Darius Van Driel, Netherlands 72-68-71_211

Fabrizio Zanotti, Paraguay 68-72-71_211

Jack Senior, England 72-68-71_211

David Law, Scotland 73-66-72_211

Matthew Jordan, England 69-69-73_211

Jordan Smith, England 69-69-73_211

David Howell, England 71-67-73_211

Aaron Cockerill, Canada 68-70-73_211

Adri Arnaus, Spain 67-69-75_211

Toby Tree, England 72-69-71_212

Pablo Larrazabal, Spain 69-72-71_212

Justin Walters, South Africa 69-71-72_212

Sihwan Kim, United States 72-68-72_212

Benjamin Hebert, France 70-69-73_212

Rory Mcilroy, Northern Ireland 72-67-73_212

Maximilian Kieffer, Germany 71-67-74_212

Gregory Havret, France 67-69-76_212

Marcus Armitage, England 68-68-76_212

Shubhankar Sharma, India 74-67-72_213

Dave Coupland, England 73-68-72_213

Nicolas Colsaerts, Belgium 67-73-73_213

Shane Lowry, Ireland 70-69-74_213

Rasmus Hojgaard, Denmark 70-71-73_214

Vincent Norrman, Sweden 68-72-74_214

Oliver Farr, Wales 72-66-76_214

Alexander Bjork, Sweden 72-66-76_214

Garrick Porteous, England 70-70-75_215

Alexander Levy, France 68-73-75_216

Scott Jamieson, Scotland 68-73-77_218

Kurt Kitayama, United States 69-72-82_223

Raphael Jacquelin, France 70-70-83_223

