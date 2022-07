Tour de France Results

Sunday 21st (Final) Stage A 115.6-km (71.8-mile) Paris La Defense Arena—Paris Champs-Elysees 1. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Deceuninck, 2:58:32. 2. Dylan…

Sunday 21st (Final) Stage A 115.6-km (71.8-mile) Paris La Defense Arena—Paris Champs-Elysees

1. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Deceuninck, 2:58:32.

2. Dylan Groenewegen, Netherlands, Team BikeExchange-Jayco, same time.

3. Alexander Kristoff, Norway, Intermarche-Wanty-Gobert, same time.

4. Jasper Stuyven, Belgium, Trek-Segafredo, same time.

5. Peter Sagan, Slovakia, Total Energies, same time.

6. Jeremy Lecroq, France, B&B Hotels-KTM, same time.

7. Danny van Poppel, Netherlands, BORA-hansgrohe, same time.

8. Caleb Ewan, Australia, Lotto Soudal, same time.

9. Hugo Hofstetter, France, Team Arkea-Samsic, same time.

10. Fred Wright, Great Britain, Bahrain Victorious, same time.

Also

24. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, same time.

45. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, same time.

79. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, :51 behind.

83. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, :53.

90. Joe Dombrowski, United States, Astana-Qazaqstan, :53.

114. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, 1:52.

Overall Standings

1. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, 79:33:20.

2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 2:43 behind.

3. Geraint Thomas, Great Britain, Ineos Grenadiers, 7:22.

4. David Gaudu, France, Groupama-FDJ, 13:39.

5. Aleksandr Vlasov, Russia, Bora-Hansgrohe, 15:46.

6. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Sasmic, 16:33.

7. Romain Bardet, France, Team DSM, 18:11.

8. Louis Meintjes, South Africa, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, 18:44.

9. Alexey Lutsenko, Kazakhstan, Astana-Qazaqstan Team, 22:56.

10. Adam Yates, Great Britain, Ineos Grenadiers, 24:52.

Also

13. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 46:57 behind.

18. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 1:02:29.

20. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, 1:31:19.

21. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 1:33:57.

43. Joe Dombrowski, United States, Astana-Qazaqstan, 2:37:51.

67. Quinn Simmons, United States, Trek Segafredo, 3:30:44.

Young Riders Standings

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 79:36:03.

2. Thomas Pidcock, Great Britain, Ineos Grenadiers, 58:32 behind.

3. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates, 1:28:36.

4. Matteo Jorgenson, United States, Movistar Team, 1:31:14.

5. Andreas Leknessund, Norway, Team DSM, 1:54:48.

6. Michael Storer, Australia, Groupama-FDJ, 2:20:32.

7. Georg Zimmerman, Germany, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, 2:36:57.

8. Kevin Geniets, Luxembourg, Groupama-FDJ, 2:45:25.

9. Fred Wright, United Kingdom, Bahrain Victorious, 3:01:25.

10. Stan Dewulf, Belgium, AG2R Citroen Team, 3:26:35.

Mountain Standings

1. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, 72 points.

2. Simmon Geschke, Germany, COFIDIS, 65.

2. Giulio Ciccone, Italy, Trek-Segafredo, 61.

4. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 61.

5. Wout van Aert, Belgium, Jumbo-Visma, 59.

6. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 52.

7. Louis Meintjes, South Africa, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, 39.

8. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 37.

9. Pierre Latour, France, TotalEnergies, 35.

10. Geraint Thomas, Great Britain, Ineos Grenadiers, 32.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.