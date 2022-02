Tuesday’s Speedskating Start List

Tuesday Men’s Team Pursuit Semifinals Semifinal 1 1. Netherlands (Marcel Bosker; Sven Kramer; Patrick Roest). 2. Norway (Hallgeir Engebraaten; Peder…

Tuesday

Men’s Team

Pursuit

Semifinals

Semifinal 1

1. Netherlands (Marcel Bosker; Sven Kramer; Patrick Roest).

2. Norway (Hallgeir Engebraaten; Peder Kongshaug; Sverre Lunde Pedersen).

Semifinal 2

1. ROC (Daniil Aldoshkin; Sergei Trofimov; Ruslan Zakharov).

2. United States (Ethan Cepuran; Casey Dawson; Emery Lehman).

Finals

Final A

1. ROC (Daniil Aldoshkin; Alexander Rumyantsev; Sergei Trofimov; Ruslan Zakharov).

2. Norway (Hallgeir Engebraaten; Allan Dahl Johansson; Peder Kongshaug; Sverre Lunde Pedersen).

Final B

1. Netherlands (Jorrit Bergsma; Marcel Bosker; Sven Kramer; Patrick Roest).

2. United States (Ethan Cepuran; Casey Dawson; Emery Lehman; Joey Mantia).

Final D

1. China (Lian Ziwen; Wang Haotian; Xu Fu).

2. Italy (Davide Ghiotto; Andrea Giovannini; Michele Malfatti).

Final C

1. South Korea (Chung Jae Won; Kim Minseok; Park Seonghyeon).

2. Canada (Jordan Belchos; Ted-Jan Bloemen; Tyson Langelaar).

Women’s Team

Pursuit

Semifinals

Semifinal 1

1. ROC (Elizaveta Golubeva; Evgeniia Lalenkova; Natalia Voronina).

2. Japan (Ayano Sato; Miho Takagi; Nana Takagi).

Semifinal 2

1. Netherlands (Antoinette de Jong; Irene Schouten; Ireen Wust).

2. Canada (Ivanie Blondin; Valerie Maltais; Isabelle Weidemann).

Finals

Final A

1. Canada (Ivanie Blondin; Valerie Maltais; Alexa Scott; Isabelle Weidemann).

2. Japan (Misaki Oshigiri; Ayano Sato; Miho Takagi; Nana Takagi).

Final B

1. ROC (Elizaveta Golubeva; Anastasiia Grigoreva; Evgeniia Lalenkova; Natalia Voronina).

2. Netherlands (Antoinette de Jong; Marijke Groenewoud; Irene Schouten; Ireen Wust).

Final D

1. Belarus (Ekaterina Sloeva; Yauheniya Varabyova; Maryna Zuyeva).

2. Poland (Karolina Bosiek; Natalia Czerwonka; Magdalena Czyszczon).

Final C

1. Norway (Marit Fjellanger Boehm; Sofie Karoline Haugen; Ragne Wiklund).

2. China (Adake Ahenaer; Han Mei; Li Qishi).

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.