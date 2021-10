European Tour Alfred Dunhill Links Championship Par Scores The Associated Press

Friday At Old Course St. Andrews Carnoustie & Kingsbarns, Scotland Purse: $5 million Old Course St. Andrews (O) Yardage: 7,318;…

Friday At Old Course St. Andrews Carnoustie & Kingsbarns, Scotland Purse: $5 million Old Course St. Andrews (O) Yardage: 7,318; Par: 72 Carnoustie Course (C) Yardage: 7,394; Par: 72 Kingsbarns Course (K) Yardage: 7,228; Par: 72 Second Round Tyrrell Hatton, England 64-70_134 -10 K Daniel Gavins, England 67-68_135 -9 C Danny Willett, England 67-69_136 -8 K Haotong Li, China 64-72_136 -8 O Tommy Fleetwood, England 66-71_137 -7 K Jeff Winther, Denmark 66-71_137 -7 K Ewen Ferguson, Scotland 65-73_138 -6 C Alex Noren, Sweden 70-68_138 -2 K Matthieu Pavon, France 68-70_138 -6 O Oliver Fisher, England 68-70_138 -6 O John Murphy, Ireland 69-69_138 -6 K Deyen Lawson, Australia 70-68_138 -6 K Shane Lowry, Ireland 71-67_138 -6 K Renato Paratore, Italy 70-68_138 -6 O Nicolai Hojgaard, Denmark 70-68_138 -6 K Eddie Pepperell, England 68-71_139 -5 C Matthias Schmid, Germany 71-68_139 -5 C Stephen Gallacher, Scotland 71-68_139 -5 O Dean Burmester, South Africa 70-69_139 -5 K Richie Ramsay, Scotland 67-72_139 -5 O Joakim Lagergren, Sweden 67-72_139 -5 C Nicolas Colsaerts, Belgium 64-75_139 -5 C Guido Migliozzi, Italy 68-72_140 -4 K John Catlin, United States 68-72_140 -4 O Adrian Otaegui, Spain 67-73_140 -4 C Troy Merritt, United States 67-73_140 -4 C Adri Arnaus, Spain 64-76_140 -4 C Laurie Canter, England 67-73_140 -4 O Michael Hoey, Northern Ireland 67-73_140 -4 O Lucas Bjerregaard, Denmark 70-70_140 -4 K Yikeun Chang, Korea 67-73_140 -4 O Thomas Aiken, South Africa 69-72_141 -3 O Romain Langasque, France 65-76_141 -3 C Rhys Enoch, Wales 72-69_141 -3 C Martin Kaymer, Germany 69-72_141 -3 K Richard Bland, England 69-72_141 -3 K Scott Hend, Australia 69-72_141 -3 O Rafa Cabrera Bello, Spain 68-73_141 -3 K Nino Bertasio, Italy 67-74_141 -3 C Wilco Nienaber, South Africa 71-70_141 -3 K Ross McGowan, England 71-71_142 -2 O Thomas Pieters, Belgium 72-70_142 -2 K David Horsey, England 73-69_142 -2 C Paul Dunne, Ireland 67-75_142 -2 C Marcel Siem, Germany 71-71_142 -2 K Ben Jones, England 70-72_142 -2 C Billy Horschel, United States 69-73_142 -2 K Alvaro Quiros, Spain 68-74_142 -2 C Sebastian Soderberg, Sweden 68-74_142 -2 C Julian Suri, United States 69-73_142 -2 O Calum Hill, Scotland 73-69_142 -2 K Kristoffer Broberg, Sweden 71-71_142 -2 C David Drysdale, Scotland 71-72_143 -1 K Jordan Smith, England 70-73_143 -1 C Jorge Campillo, Spain 70-73_143 -1 O Jack Senior, England 68-75_143 -1 O Brandon Stone, South Africa 69-74_143 -1 K Joe Long, England 74-69_143 -1 K Chris Paisley, England 70-73_143 -1 O Justin Walters, South Africa 71-72_143 -1 O Oliver Wilson, England 69-74_143 -1 K Alexander Bjork, Sweden 74-69_143 -1 O Joel Stalter, France 70-73_143 -1 O Lorenzo Gagli, Italy 70-73_143 -1 C Tom Lewis, England 68-75_143 -1 C Matthew Southgate, England 70-73_143 -1 C Brett Rankin, Australia 71-72_143 -1 C Mac Meissner, United States 72-71_143 -1 C Alexander Levy, France 67-76_143 -1 K Joachim B. Hansen, Denmark 72-72_144 E O David Law, Scotland 68-76_144 E O Victor Perez, France 71-73_144 E K Matty Lamb, England 71-73_144 E C Marcus Armitage, England 69-75_144 E C Bryden Macpherson, Australia 73-71_144 E K Branden Grace, South Africa 70-74_144 E K Callum Shinkwin, England 72-72_144 E C Sam Horsfield, England 69-75_144 E C M.J. Daffue, South Africa 70-74_144 E O Luke Donald, England 72-72_144 E C Justin Harding, South Africa 69-75_144 E K Richard Mcevoy, England 72-72_144 E K Julien Guerrier, France 70-74_144 E O Berry Henson, United States 67-77_144 E C Min Woo Lee, Australia 71-73_144 E C Kalle Samooja, Finland 75-69_144 E O Antoine Rozner, France 72-72_144 E K Sami Valimaki, Finland 71-73_144 E O Marc Warren, Scotland 73-71_144 E O Ross Fisher, England 74-71_145 +1 K Steven Brown, England 69-76_145 +1 K Masahiro Kawamura, Japan 70-75_145 +1 K Andy Sullivan, England 73-72_145 +1 C Ben Schmidt, England 72-37_145 +1 K Soren Kjeldsen, Denmark 71-74_145 +1 O Raphael Jacquelin, France 71-74_145 +1 C George Coetzee, South Africa 71-74_145 +1 C Nacho Elvira, Spain 73-72_145 +1 O Johannes Veerman, United States 69-76_145 +1 K Pablo Larrazabal, Spain 69-77_146 +2 O Ryan Fox, New Zealand 75-71_146 +2 C James Morrison, England 71-75_146 +2 O Darren Fichardt, South Africa 71-75_146 +2 O Gavin Green, Malaysia 69-77_146 +2 O Grant Forrest, Scotland 73-73_146 +2 C Thomas Detry, Belgium 72-74_146 +2 K Zander Lombard, South Africa 70-76_146 +2 C Maverick Antcliff, Austria 68-78_146 +2 K Wil Besseling, Netherlands 68-78_146 +2 C Alejandro Canizares, Spain 71-75_146 +2 O Thorbjørn Olesen, Denmark 72-74_146 +2 K Daniel Van Tonder, South Africa 70-76_146 +2 O Benjamin Hebert, France 74-72_146 +2 K Haydn Porteous, South Africa 69-77_146 +2 O Jacques Kruyswijk, South Africa 73-73_146 +2 O Victor Dubuisson, France 72-74_146 +2 K Scott Jamieson, Scotland 77-69_146 +2 O Mike Lorenzo-Vera, France 71-75_146 +2 C Connor Syme, Scotland 71-75_146 +2 O Louis De Jager, South Africa 70-76_146 +2 C Robert Macintyre, Scotland 69-77_146 +2 K Angus Flanagan, England 70-77_147 +3 K Peter Hanson, Sweden 78-69_147 +3 C Graeme Storm, England 73-74_147 +3 O Travis Smyth, Australia 72-75_147 +3 O Francesco Molinari, Italy 72-75_147 +3 K Jason Scrivener, Australia 74-73_147 +3 C Cormac Sharvin, Northern Ireland 75-72_147 +3 O Matthew Jordan, England 72-75_147 +3 K Maximilian Kieffer, Germany 72-75_147 +3 C Chris Wood, England 74-73_147 +3 C Santiago Tarrio, Spain 73-74_147 +3 O Taehee Lee, Korea 73-75_148 +4 K Adrian Meronk, Poland 74-74_148 +4 C Robin Roussel, France 77-71_148 +4 K Josh Geary, New Zealand 70-78_148 +4 O Shubhankar Sharma, India 70-78_148 +4 C Dimitrios Papadatos, Australia 70-78_148 +4 O Ajeetesh Sandhu, India 71-77_148 +4 O Javier Ballesteros, Spain 74-74_148 +4 C Paul Waring, England 71-77_148 +4 C Jaco Ahlers, South Africa 72-76_148 +4 O Thriston Lawrence, South Africa 72-76_148 +4 O Neil Schietekat, South Africa 73-76_149 +5 K Jazz Janewattananond, Thailand 66-83_149 +5 C Jamie Donaldson, Wales 71-78_149 +5 K Francesco Laporta, Italy 77-72_149 +5 K Ricardo Santos, Portugal 72-78_150 +6 O Ashley Chesters, England 72-78_150 +6 O Robert Rock, England 71-79_150 +6 O Marcus Kinhult, Sweden 75-75_150 +6 C Padraig Harrington, Ireland 75-75_150 +6 K Joost Luiten, Netherlands 68-82_150 +6 C Tapio Pulkkanen, Finland 75-75_150 +6 K Denzel Ieremia, New Zealand 76-75_151 +7 O Jack Dyer, England 74-77_151 +7 K Vincent Norrman, Sweden 77-76_153 +9 C Jonathan Caldwell, Northern Ireland 72-81_153 +9 C Russell Chrystie, England 78-76_154 +10 O Martin Rohwer, South Africa 75-80_155 +11 C David Howell, England 76-79_155 +11 O Toto Thimba, Jr., South Africa 78-77_155 +11 O Suradit Yongcharoenchai, Thailand 77-78_155 +11 C Ruan Conradie, South Africa 79-78_157 +13 O Adilson Da Silva, Brazil 78-80_158 +14 O Andrea Pavan, Italy 74-84_158 +14 C Thomas Bjorn, Denmark 76-87_163 +19 C Withdrew Sean Crocker, United States Copyright © 2021 The Associated Press. 