Olympic Skateboarding Results

Wednesday

Women

Park

Prelims

1. Misugu Okamoto, Japan, 58.51 (Q).

2. Sky Brown, Britain, 57.40 (Q).

3. Kokona Hiraki, Japan, 52.46 (Q).

4. Sakura Yosozumi, Japan, 45.98 (Q).

5. Bryce Wettstein, United States, 44.50 (Q).

6. Poppy Olsen, Australia, 44.03 (Q).

7. Yndiara Asp, Brazil, 43.23 (Q).

8. Dora Varella, Brazil, 41.59 (Q).

9. Lilly Stoephasius, Germany, 38.37.

10. Isadora Rodrigues Pacheco, Brazil, 37.08.

11. Jordyn Barratt, United States, 35.22.

12. Brighton Zeuner, United States, 34.06.

13. Madeleine Larcheron, France, 32.34.

14. Lizzie Armanto, Finland, 30.01.

15. Zhang Xin, China, 28.16.

16. Julia Benedetti, Spain, 27.76.

17. Amelia Brodka, Poland, 20.17.

18. Bombette Martin, Britain, 16.21.

19. Josefina Tapia Varas, Chile, 9.73.

20. Melissa Williams, South Africa, 8.30.

