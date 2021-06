European Tour Porsche Open 2021 Scores

Monday At Green Eagle Golf Courses Hamburg, Germany Purse: $1.46 million North Course Yardage: 7,717; Par: 73 Final Round Marcus…

Monday At Green Eagle Golf Courses Hamburg, Germany Purse: $1.46 million North Course Yardage: 7,717; Par: 73 Final Round

Marcus Armitage, England 72-71-65_208

Thomas Detry, Belgium 68-73-69_210

Eduardo Molinari, Italy 75-65-70_210

Matthew Southgate, Britain 70-69-71_210

Darius Van Driel, Netherlands 71-69-70_210

Paul Casey, Sweden 75-69-68_212

Benjamin Hebert, France 70-74-69_213

Mikko Korhonen, Finland 74-67-72_213

David Law, Scotland 69-71-73_213

Marcel Schneider, Germany 70-73-70_213

Maverick Antcliff, Austria 71-68-75_214

Sean Crocker, United States 72-71-71_214

Ryan Fox, New Zealand 71-74-69_214

Joost Luiten, Netherlands 76-68-70_214

Renato Paratore, Italy 74-69-71_214

Jordan Smith, England 73-72-69_214

Dale Whitnell, England 71-74-69_214

Wil Besseling, Netherlands 73-72-70_215

Ashley Chesters, England 69-75-71_215

Scott Jamieson, Scotland 70-70-75_215

Tapio Pulkkanen, Finland 72-71-72_215

Kalle Samooja, Finland 74-70-71_215

Jack Senior, England 73-72-70_215

Connor Syme, Scotland 75-69-71_215

Jorge Campillo, Spain 78-67-71_216

David Horsey, England 72-72-72_216

Kurt Kitayama, United States 72-73-71_216

Richie Ramsay, Scotland 77-69-70_216

Alexander Bjork, Sweden 69-74-74_217

Laurie Canter, England 76-67-74_217

Rhys Enoch, Wales 72-73-72_217

Sebastian Heisele, Germany 75-70-72_217

Calum Hill, Scotland 76-68-73_217

Rikard Karlberg, Sweden 70-74-73_217

Masahiro Kawamura, Japan 76-70-71_217

Mike Lorenzo-Vera, France 76-70-71_217

Dimitrios Papadatos, Australia 72-75-70_217

Benjamin Poke, Denmark 70-72-75_217

Ajeetesh Sandhu, India 72-70-75_217

Soren Kjeldsen, Denmark 76-68-74_218

Thorbjorn Olesen 74-72-72_218

Clement Sordet, France 71-73-74_218

Justin Walters, South Africa 75-72-71_218

Bernd Wiesberger, Austria 73-73-72_218

David Drysdale, Scotland 72-72-75_219

Justin Harding, South Africa 77-69-73_219

Nicolai Hojgaard, Denmark 74-73-72_219

Maximilian Kieffer, Germany 74-73-72_219

Adrian Meronk, Poland 75-72-72_219

Matthias Schwab, Austria 71-72-76_219

Ashun Wu, China 69-76-74_219

Yikeun Chang, Korea 72-75-73_220

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 75-71-74_220

Paul Peterson, United States 72-75-73_220

Lucas Bjerregaard, Denmark 76-71-74_221

Rasmus Hojgaard, Denmark 75-70-76_221

Jason Scrivener, Australia 74-40-77_221

Adrian Otaegui, Spain 72-73-77_222

Johannes Veerman, United States 81-66-75_222

Stephen Gallacher, Scotland 74-73-76_223

Josh Geary, New Zealand 72-73-78_224

Bernd Ritthammer, Germany 71-76-80_225

Cormac Sharvin, Northern Ireland 71-75-79_226

Toby Tree, England 74-71-80_225

Pedro Oriol, Spain 73-74-79_226

Emilio Cuartero Blanco, Spain 71-75-82_228

