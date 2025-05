BANGKOK (AP) — Soldados de Tailandia y Camboya se enfrentan brevemente en una zona fronteriza disputada, según ambos países.

