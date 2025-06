NBA-2025-Draft-Order-List

The 2025 NBA Draft which begins Wednesday night at 8 p.m. Eastern from the Barclays Center in Brooklyn, N.Y. with…

The 2025 NBA Draft which begins Wednesday night at 8 p.m. Eastern from the Barclays Center in Brooklyn, N.Y. with the second round to be held Thursday night starting at 8 p.m.

First Round

1. Dallas Mavericks

2. San Antonio Spurs

3. Philadelphia 76ers

4. Charlotte Hornets

5. Utah Jazz

6. Washington Wizards

7. New Orleans Pelicans

8. Brooklyn Nets

9. Toronto Raptors

10. Houston Rockets (from Phoenix via Brooklyn; reported traded to Phoenix)

11. Portland Trail Blazers

12. Chicago Bulls

13. Atlanta Hawks (from Sacramento)

14. San Antonio Spurs (from Atlanta)

15. Oklahoma City Thunder (from Miami via the LA Clippers)

16. Memphis Grizzlies (from Orlando)

17. Minnesota Timberwolves (from Detroit via New York, Oklahoma City and Houston)

18. Washington Wizards (from Memphis)

19. Brooklyn Nets (from Milwaukee via New York, Detroit, Portland and New Orleans)

20. Miami Heat (from Golden State)

21. Utah Jazz (from Minnesota)

22. Atlanta Hawks (from the L.A. Lakers via New Orleans)

23. New Orleans Pelicans (from Indiana)

24. Oklahoma City Thunder (from the L.A. Clippers)

25. Orlando Magic (from Denver)

26. Brooklyn Nets (from New York)

27. Brooklyn Nets (from Houston)

28. Boston Celtics

29. Phoenix Suns (from Cleveland via Utah)

30. L.A. Clippers (from Oklahoma City)

Second Round

31. Minnesota Timberwolves (via Utah)

32. Boston Celtics (via Washington)

33. Charlotte Hornets

34. Charlotte Hornets (via New Orleans)

35. Philadelphia 76ers

36. Brooklyn Nets

37. Detroit Pistons (via Toronto)

38. San Antonio Spurs

39. Toronto Raptors (via Portland)

40. New Orleans Pelicans (via Washington)

41. Golden State Warriors (via Miami)

42. Sacramento Kings (via Chicago)

43. Utah Jazz (via Dallas)

44. Oklahoma City Thunder (via Atlanta)

45. Chicago Bulls (via Sacramento)

46. Orlando Magic

47. Milwaukee Bucks (via Detroit)

48. Memphis Grizzlies (via Golden State)

49. Cleveland Cavaliers (via Milwaukee)

50. New York Knicks (via Memphis)

51. Los Angeles Clippers (via Minnesota)

52. Phoenix Suns (via Denver)

53. Utah Jazz (via Los Angeles Clippers)

54. Indiana Pacers

55. Los Angeles Lakers

56. Memphis Grizzlies (via Houston)

57. Orlando Magic (via Boston)

58. Cleveland Cavaliers

59. Houston Rockets (via Oklahoma City)

