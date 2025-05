2025 Draft Lottery 1. Dallas Mavericks 2. San Antonio Spurs 3. Philadelphia 76ers 4. Charlotte Hornets 5. Utah Jazz 6.…

2025 Draft Lottery

1. Dallas Mavericks

2. San Antonio Spurs

3. Philadelphia 76ers

4. Charlotte Hornets

5. Utah Jazz

6. Washington Wizards

7. New Orleans Pelicans

8. Brooklyn Nets

9. Toronto Raptors

10. Houston Rockets (from Phoenix via Brooklyn)

11. Portland Trail Blazers

12. Chicago Bulls

13. Atlanta Hawks (from Sacramento)

14. San Antonio Spurs (from Atlanta)

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.