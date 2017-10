Cavaliers-Wizards, Box

By The Associated Press

CLEVELAND (94)

Green 8-14 2-2 19, Osman 2-5 2-2 6, Zizic 3-5 1-2 7, Felder 5-13 1-1 12, Korver 5-11 0-0 11, Jefferson 2-7 4-6 8, Holland 4-5 3-4 14, Frye 1-5 0-0 3, Perkins 3-6 1-2 7, Tavares 0-1 0-0 0, Calderon 3-6 0-0 7. Totals 36-78 14-19 94.

WASHINGTON (102)

Oubre Jr. 5-11 1-2 12, Porter Jr. 1-4 0-0 2, Gortat 2-3 1-1 5, Wall 2-6 1-1 6, Beal 3-5 3-3 11, Young 0-1 0-0 0, Scott 4-12 0-0 8, McCullough 3-5 0-0 6, Ochefu 1-2 0-0 2, Mahinmi 0-0 1-4 1, Sloan 5-14 1-3 12, Meeks 3-7 4-4 13, Felix 4-6 4-4 13, Satoransky 3-8 2-2 8, McClellan 1-2 0-0 3. Totals 37-86 18-24 102.

Cleveland 29 27 13 25— 94 Washington 38 17 25 22—102

3-Point Goals_Cleveland 8-22 (Holland 3-4, Felder 1-2, Green 1-2, Frye 1-3, Calderon 1-3, Korver 1-5, Jefferson 0-1, Osman 0-1, Tavares 0-1), Washington 10-29 (Meeks 3-4, Beal 2-3, McClellan 1-1, Wall 1-2, Oubre Jr. 1-2, Felix 1-3, Sloan 1-6, Porter Jr. 0-1, Scott 0-2, McCullough 0-2, Satoransky 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Cleveland 36 (Zizic 8), Washington 42 (Scott, Oubre Jr. 5). Assists_Cleveland 27 (Felder 11), Washington 17 (Satoransky 5). Total Fouls_Cleveland 22, Washington 20. A_12,984 (20,356).

