2026 Washington Nationals Schedule

March 26 at Chicago Cubs
March 28 at Chicago Cubs
March 29 at Chicago Cubs
March 30 at Philadelphia
March 31 at Philadelphia
April 1 at Philadelphia
April 3 L.A. Dodgers
April 4 L.A. Dodgers
April 5 L.A. Dodgers
April 6 St. Louis
April 7 St. Louis
April 8 St. Louis
April 10 at Milwaukee
April 11 at Milwaukee
April 12 at Milwaukee
April 13 at Pittsburgh
April 14 at Pittsburgh
April 15 at Pittsburgh
April 16 at Pittsburgh
April 17 San Francisco
April 18 San Francisco
April 19 San Francisco
April 20 Atlanta
April 21 Atlanta
April 22 Atlanta
April 23 Atlanta
April 24 at Chicago White Sox
April 25 at Chicago White Sox
April 26 at Chicago White Sox
April 28 at N.Y. Mets
April 29 at N.Y. Mets
April 30 at N.Y. Mets
May 1 Milwaukee
May 2 Milwaukee
May 3 Milwaukee
May 5 Minnesota
May 6 Minnesota
May 7 Minnesota
May 8 at Miami
May 9 at Miami
May 10 at Miami
May 12 at Cincinnati
May 13 at Cincinnati
May 14 at Cincinnati
May 15 Baltimore
May 16 Baltimore
May 17 Baltimore
May 18 N.Y. Mets
May 19 N.Y. Mets
May 20 N.Y. Mets
May 21 N.Y. Mets
May 22 at Atlanta
May 23 at Atlanta
May 24 at Atlanta
May 25 at Cleveland
May 26 at Cleveland
May 27 at Cleveland
May 29 San Diego
May 30 San Diego
May 31 San Diego
June 1 Miami
June 2 Miami
June 3 Miami
June 5 at Arizona
June 6 at Arizona
June 7 at Arizona
June 8 at San Francisco
June 9 at San Francisco
June 10 at San Francisco
June 12 Seattle
June 13 Seattle
June 14 Seattle
June 15 Kansas City
June 16 Kansas City
June 17 Kansas City
June 19 at Tampa Bay
June 20 at Tampa Bay
June 21 at Tampa Bay
June 22 Philadelphia
June 23 Philadelphia
June 24 Philadelphia
June 25 Philadelphia
June 26 at Baltimore
June 27 at Baltimore
June 28 at Baltimore
June 29 at Boston
June 30 at Boston
July 1 at Boston
July 3 Pittsburgh
July 4 Pittsburgh
July 5 Pittsburgh
July 6 Houston
July 7 Houston
July 8 Houston
July 10 N.Y. Yankees
July 11 N.Y. Yankees
July 12 N.Y. Yankees
July 17 at Athletics
July 18 at Athletics
July 19 at Athletics
July 20 at Colorado
July 21 at Colorado
July 22 at Colorado
July 24 Arizona
July 25 Arizona
July 26 Arizona
July 27 Toronto
July 28 Toronto
July 29 Toronto
July 30 at Atlanta
July 31 at Atlanta
Aug. 1 at Atlanta
Aug. 2 at Atlanta
Aug. 3 at Philadelphia
Aug. 4 at Philadelphia
Aug. 5 at Philadelphia
Aug. 6 at Philadelphia
Aug. 7 Cincinnati
Aug. 8 Cincinnati
Aug. 9 Cincinnati
Aug. 11 Chicago Cubs
Aug. 12 Chicago Cubs
Aug. 13 Chicago Cubs
Aug. 14 at N.Y. Mets
Aug. 15 at N.Y. Mets
Aug. 16 at N.Y. Mets
Aug. 18 at Texas
Aug. 19 at Texas
Aug. 20 at Texas
Aug. 21 at Miami
Aug. 22 at Miami
Aug. 23 at Miami
Aug. 24 Colorado
Aug. 25 Colorado
Aug. 26 Colorado
Aug. 27 Colorado
Aug. 28 Miami
Aug. 29 Miami
Aug. 30 Miami
Aug. 31 Miami
Sept. 1 Atlanta
Sept. 2 Atlanta
Sept. 4 at L.A. Dodgers
Sept. 5 at L.A. Dodgers
Sept. 6 at L.A. Dodgers
Sept. 7 at San Diego
Sept. 8 at San Diego
Sept. 9 at San Diego
Sept. 11 L.A. Angels
Sept. 12 L.A. Angels
Sept. 13 L.A. Angels
Sept. 15 Philadelphia
Sept. 16 Philadelphia
Sept. 18 at St. Louis
Sept. 19 at St. Louis
Sept. 20 at St. Louis
Sept. 21 at Detroit
Sept. 22 at Detroit
Sept. 23 at Detroit
Sept. 25 N.Y. Mets
Sept. 26 N.Y. Mets
Sept. 27 N.Y. Mets
