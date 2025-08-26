Live Radio
2026 Washington Nationals Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:11 PM

March 26 at Chicago Cubs

March 28 at Chicago Cubs

March 29 at Chicago Cubs

March 30 at Philadelphia

March 31 at Philadelphia

April 1 at Philadelphia

April 3 L.A. Dodgers

April 4 L.A. Dodgers

April 5 L.A. Dodgers

April 6 St. Louis

April 7 St. Louis

April 8 St. Louis

April 10 at Milwaukee

April 11 at Milwaukee

April 12 at Milwaukee

April 13 at Pittsburgh

April 14 at Pittsburgh

April 15 at Pittsburgh

April 16 at Pittsburgh

April 17 San Francisco

April 18 San Francisco

April 19 San Francisco

April 20 Atlanta

April 21 Atlanta

April 22 Atlanta

April 23 Atlanta

April 24 at Chicago White Sox

April 25 at Chicago White Sox

April 26 at Chicago White Sox

April 28 at N.Y. Mets

April 29 at N.Y. Mets

April 30 at N.Y. Mets

May 1 Milwaukee

May 2 Milwaukee

May 3 Milwaukee

May 5 Minnesota

May 6 Minnesota

May 7 Minnesota

May 8 at Miami

May 9 at Miami

May 10 at Miami

May 12 at Cincinnati

May 13 at Cincinnati

May 14 at Cincinnati

May 15 Baltimore

May 16 Baltimore

May 17 Baltimore

May 18 N.Y. Mets

May 19 N.Y. Mets

May 20 N.Y. Mets

May 21 N.Y. Mets

May 22 at Atlanta

May 23 at Atlanta

May 24 at Atlanta

May 25 at Cleveland

May 26 at Cleveland

May 27 at Cleveland

May 29 San Diego

May 30 San Diego

May 31 San Diego

June 1 Miami

June 2 Miami

June 3 Miami

June 5 at Arizona

June 6 at Arizona

June 7 at Arizona

June 8 at San Francisco

June 9 at San Francisco

June 10 at San Francisco

June 12 Seattle

June 13 Seattle

June 14 Seattle

June 15 Kansas City

June 16 Kansas City

June 17 Kansas City

June 19 at Tampa Bay

June 20 at Tampa Bay

June 21 at Tampa Bay

June 22 Philadelphia

June 23 Philadelphia

June 24 Philadelphia

June 25 Philadelphia

June 26 at Baltimore

June 27 at Baltimore

June 28 at Baltimore

June 29 at Boston

June 30 at Boston

July 1 at Boston

July 3 Pittsburgh

July 4 Pittsburgh

July 5 Pittsburgh

July 6 Houston

July 7 Houston

July 8 Houston

July 10 N.Y. Yankees

July 11 N.Y. Yankees

July 12 N.Y. Yankees

July 17 at Athletics

July 18 at Athletics

July 19 at Athletics

July 20 at Colorado

July 21 at Colorado

July 22 at Colorado

July 24 Arizona

July 25 Arizona

July 26 Arizona

July 27 Toronto

July 28 Toronto

July 29 Toronto

July 30 at Atlanta

July 31 at Atlanta

Aug. 1 at Atlanta

Aug. 2 at Atlanta

Aug. 3 at Philadelphia

Aug. 4 at Philadelphia

Aug. 5 at Philadelphia

Aug. 6 at Philadelphia

Aug. 7 Cincinnati

Aug. 8 Cincinnati

Aug. 9 Cincinnati

Aug. 11 Chicago Cubs

Aug. 12 Chicago Cubs

Aug. 13 Chicago Cubs

Aug. 14 at N.Y. Mets

Aug. 15 at N.Y. Mets

Aug. 16 at N.Y. Mets

Aug. 18 at Texas

Aug. 19 at Texas

Aug. 20 at Texas

Aug. 21 at Miami

Aug. 22 at Miami

Aug. 23 at Miami

Aug. 24 Colorado

Aug. 25 Colorado

Aug. 26 Colorado

Aug. 27 Colorado

Aug. 28 Miami

Aug. 29 Miami

Aug. 30 Miami

Aug. 31 Miami

Sept. 1 Atlanta

Sept. 2 Atlanta

Sept. 4 at L.A. Dodgers

Sept. 5 at L.A. Dodgers

Sept. 6 at L.A. Dodgers

Sept. 7 at San Diego

Sept. 8 at San Diego

Sept. 9 at San Diego

Sept. 11 L.A. Angels

Sept. 12 L.A. Angels

Sept. 13 L.A. Angels

Sept. 15 Philadelphia

Sept. 16 Philadelphia

Sept. 18 at St. Louis

Sept. 19 at St. Louis

Sept. 20 at St. Louis

Sept. 21 at Detroit

Sept. 22 at Detroit

Sept. 23 at Detroit

Sept. 25 N.Y. Mets

Sept. 26 N.Y. Mets

Sept. 27 N.Y. Mets

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

