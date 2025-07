2025 MLB Draft Selections

Sunday, July 13 At Atlanta FIRST ROUND x-LAD, NYM and NYY penalized 10 draft slots for exceeding the second surcharge…

Sunday, July 13

At Atlanta

FIRST ROUND

x-LAD, NYM and NYY penalized 10 draft slots for exceeding the second surcharge threshold of the Competitive Balance Tax

1. Washington Nationals, Eli Willits, SS, Fort Cobb-Broxton H.S., Okla.

2. Los Angeles Angels, Tyler Bremner, RHP, UC-Santa Barba.

3. Seattle Mariners, Kade Anderson, LHP, LSU.

4. Colorado Rockies, Ethan Holliday, SS, Stillwater H.S., Okla.

5. St. Louis Cardinals, Liam Doyle, LHP, Tennessee.

6. Pittsburgh Pirates, Seth Hernandez, RHP, Corona H.S., Calif.

7. Miami Marlins, Aiva Arquette, SS, Oregon State.

8. Toronto Blue Jays, JoJo Parker, SS, Purvis H.S., Miss.

9. Cincinnati Reds, Steele Hall, SS, Hewitt Trussville H.S., Ala.

10. Chicago White Sox, Billy Carlson, SS, Corona H.S., Calif.

11. The Athletics, Jamie Arnold, LHP, Florida State.

12. Texas Rangers, Gavin Fien, SS, Great Oaks H.S., Calif.

13. San Francisco Giants, Gavin Kilen, SS, Tennessee.

14. Tampa Bay Rays, Daniel Pierce, SS, Mill Creek H.S., Ga.

15. Boston Red Sox, Kyson Witherspoon, RHP, Oklahoma.

16. Minnesota Twins, Marek Houston, SS, Wake Forest.

17. Chicago Cubs, Ethan Conrad, OF, Wake Forest.

18. Arizona Diamondbacks, Kayson Cunningham, SS, Lady Bird Johnson H.S., Texas.

19. Baltimore Orioles, Ike Irish, C, Auburn.

20. Milwaukee Brewers, Andrew Fischer, 3B, Tennessee.

21. Houston Astros, Xavier Neyens, SS, Mt. Vernon H.S., Wash.

22. Atlanta Braves, Tate Southisene, SS, Basic H.S., Nev.

23. Kansas City Royals, Sean Gamble, OF, IMG Academy, Fla.

24. Detroit Tigers, Jordan Yost, SS, Sickle H.S., Fla.

25. San Diego Padres, Kruz Schoolcraft, LHP, Sunset H.S., Ore.

26. Philadelphia Phillies, Gage Wood, RHP, Arkansas.

27. Cleveland Indians, Jace LaViolette, OF, Texas A&M.

Prospect Promotion Incentive Pick

28. Kansas City Royals, Josh Hammond, SS, Wesleyan Christian Academy, N.C.

Compensation Picks

29. Arizona Diamondbacks, Patrick Forbes, RHP, Louisville.

30. Baltimore Orioles, Caden Bodine, C, Coastal Carolina.

31. Baltimore Orioles, Wehiwa Aloy, SS, Arkansas.

32. Milwaukee Brewers, Brady Ebel, SS, Corona H.S., Calif.

Competitive Balance Round A

33. Boston Red Sox (from Milwaukee), Marcus Phillips, RHP, Tennessee.

34. Detroit Tigers, Michael Oliveto, C, Hauppauge H.S., N.Y.

35. Seattle Mariners, Luke Stevenson, C, North Carolina.

36. Minnesota Twins, Riley Quick, RHP, Alabama.

37. Baltimore Orioles, Slater de Brun, OF, Summit H.S., Ore.

x-FIRST ROUND

38. New York Mets, Mitch Voit, TWP, Michigan.

39. New York Yankees, Dax Kilby, SS, Newnan H.S., Ga.

40. Los Angeles Dodgers, Zachary Root, LHP, Arkansas.

Competitive Balance Round A

41. Los Angeles Dodgers (from Boston), Charles Davalan, OF, Arkansas.

42. Tampa Bay (from Athletics), Brendan Summerhill, OF, Arizona.

43. Miami Marlins, Cam Cannarella, OF, Clemson.

SECOND ROUND

44. Chicago White Sox, Jaden Fauske, OF, Nazareth Academy, Ill.

45. Colorado Rockies, JB Middleton, RHP, Southern Mississippi.

46. Miami Marlins, Brandon Compton, OF, Arizona State.

47. Los Angeles Angels, Chase Shores, RHP, LSU.

48. The Athletics, Devin Taylor, OF, Indiana.

49. Washington Nationals, Ethan Petry, OF, South Carolina.

50. Pittsburgh Pirates, Angel Cervantes, RHP, Warren H.S., Calif.

51. Cincinnati Reds, Aaron Watson, RHP, Trinity Christian Academy, Fla.

52. Texas Rangers, AJ Russell, RHP, Tennessee.

53. Tampa Bay Rays, Cooper Flemming, SS, Ganesha H.S., Calif.

54. Minnesota Twins, Quentin Young, SS, Oaks Christian H.S., Calif.

55. St. Louis Cardinals, Ryan Mitchell, SS, Houston H.S., Tenn.

56. Chicago Cubs, Kane Kepley, OF, North Carolina.

57. Seattle Mariners, Nick Becker, SS, Don Bosco Prep H.S., N.J.

58. Baltimore Orioles, Joseph Dzierwa, LHP, Michigan State.

59. Milwaukee Brewers, J.D. Thompson, LHP, Vanderbilt.

60. Atlanta Braves, Alex Lodise, SS, Florida State.

61. Kansas City Royals, Michael Lombardi, RHP, Tulane.

62. Detroit Tigers, Malachi Witherspoon, RHP, Oklahoma.

63. Philadelphia Phillies, Cade Obermueller, LHP, Iowa.

64. Cleveland Guardians, Dean Curley, SS, Tennessee.

65. Los Angeles Dodgers, Cam Leiter, RHP, Florida State.

Competitive Balance Round B

66. Cleveland Guardians, Aaron Walton, OF, Arizona.

67. Tampa Bay Rays, Dean Moss, OF, IMG Academy, Fla.

68. Milwaukee Brewers, Frank Cairone, Delsea Regional H.S., N.J.

69. Baltimore Orioles, JT Quinn, RHP, Georgia.

70. Cleveland Guardians (from Arizona), Will Hynes, RHP, Lorne Park S.S., Ontario.

71. Kansas City Royals, Justin Lamkin, LHP, Texas A&M.

72. St. Louis Cardinals, Tanner Franklin, RHP, Tennessee.

73. Pittsburgh Pirates, Murf Gray, 3B, Fresno State.

74. Colorado Rockies, Max Belyeu, OF, Texas.

Compensation Pick

75. Boston Red Sox, Henry Godbout, SS, Virginia.

THIRD ROUND

76. Chicago White Sox, Kyle Lodise, SS, Georgia Tech.

77. Colorado Rockies, Ethan Hedges, 3B, Southern Cal.

78. Miami Marlins, Max Williams, OF, Florida State.

79. Los Angeles Angels, Johnny Slawinski, LHP, Johnson H.S., Texas.

80. Washington Nationals, Landon Harmon, RHP, East Union H.S., Miss.

81. Toronto Blue Jays, Jake Cook, LHP, Southern Mississippi.

82. Pittsburgh Pirates, Easton Carmichael, C, Oklahoma.

83. Cincinnati Reds, Mason Morris, RHP, Mississippi.

84. Texas Rangers, Josh Owens, TWP, Providence Academy, Tenn.

85. San Francisco Giants, Trevor Cohen, OF, Rutgers.

86. Tampa Bay Rays, Taitn Gray, C, Dallas Center-Grimes H.S., Iowa.

87. Boston Red Sox, Anthony Eyanson, RHP, LSU.

88. Minnesota Twins, James Ellwanger, RHP, Dallas Baptist.

89. St. Louis Cardinals, Jack Guerevitch, 1B, San Diego.

90. Chicago Cubs, Dominick Reid, RHP, Abilene Christian.

91. Seattle Mariners, Griffin Hugus, RHP, Miami.

92. Arizona Diamondbacks, Brian Curley, RHP, Georgia.

93. Baltimore Orioles, RJ Austin, OF, Vanderbilt.

94. Milwaukee Brewers, Jacob Morrison, RHP, Coastal Carolina.

95. Houston Astros, Ethan Frey, OF, LSU.

96. Atlanta Braves, Cody Miller, SS, East Tennessee State.

97. Kansas City Royals, Cameron Millar, Alhambra H.S., Calif.

98. Detroit Tigers, Ben Jacobs, LHP, Arizona State.

99. San Diego Padres, Ryan Wideman, OF, Western Kentucky.

100. Philadelphia Phillies, Cody Bowker, RPH, Vanderbilt.

101. Cleveland Guardians, Nolan Schubart, OF, Oklahoma State.

102. New York Mets, Antonio Jimenez, SS, Central Florida.

103. New York Yankees, Kaeden Kent, SS, Texas A&M.

104. Los Angeles Dodgers, Landyn Vidourek, OF, Cincinnati.

Compensation Pick

105. Los Angeles Angels, Nate Snead, RHP, Tennessee.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.