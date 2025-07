2025 MLB All-Star Roster List

Tuesday, July 15 At Truist Park Atlanta American League Starters Catcher — Cal Raleigh, Seattle Mariners First Baseman — Vladimir…

Tuesday, July 15

At Truist Park

Atlanta

American League

Starters

Catcher — Cal Raleigh, Seattle Mariners

First Baseman — Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays

Second Baseman — Gleyber Torres, Detroit Tigers

Shortstop — Jacob Wilson, Athletics

Third Baseman — José Ramírez, Cleveland Guardians

Designated Hitter — Ryan O’Hearn, Baltimore Orioles

Outfield — Aaron Judge, New York Yankees; Javier Báez, Detroit Tigers; Riley Greene, Detroit Tigers

Starting Pitchers — Tarik Skubal, Detroit Tigers; Garrett Crochet, Boston Red Sox; Max Fried, New York Yankees; Hunter Brown, Houston Astros; Jacob deGrom, Texas Rangers; Yusea Kikuchi, Los Angeles Angels; Bryan Woo, Seattle Mariners; Kris Bubic, Kansas City Royals; Shane Smith, Chicago White Sox

Relief Pitchers — Aroldis Chapman, Boston Red Sox; Josh Hader, Houston Astros; Andrés Muñoz, Seattle Mariners

Reserves — C Alejandro Kirk, Toronto Blue Jays; 1B Jonathan Aranda, Tampa Bay Rays; 2B Brandon Lowe, Tampa Bay Rays; 2B Jazz Chisholm Jr., New York Yankees; 3B Alex Bregman, Boston Red Sox; SS Bobby Witt Jr., Kansas City Royals; SS Jeremy Peña, Houston Astros; OF Byron Buxton, Minnesota Twins; OF Steven Kwan, Cleveland Guardians; OF Julio Rodríguez, Seattle Mariners; DH Brent Rooker, Athletics

National League

Catcher — Will Smith, Los Angeles Dodgers

First Baseman — Pete Alonso, New York Mets

Second Baseman — Ketel Marte, Arizona Diamondbacks

Shortstop — Francisco Lindor, New York Mets

Third Baseman — Manny Machado, San Diego Padres

Designated Hitter — Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

Outfield — Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs; Kyle Tucker, Chicago Cubs; Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves

Starting Pitchers — Paul Skenes, Pittsburgh Pirates; Zack Wheeler, Philadelphia Phillies; Chris Sale, Atlanta Braves; Logan Webb, San Francisco Giants; MacKenzie Gore, Washington Nationals; Clayton Kershaw, Los Angeles Dodgers; Matthew Boyd, Chicago Cubs; Freddy Peralta, Milwaukee Brewers; Robbie Ray, San Francisco Giants; Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers

Relief Pitchers — Randy Rodríguez, San Francisco Giants; Edwin Díaz, New York Mets; Jason Adams, San Diego Padres

Reserves — C Hunter Goodman, Colorado Rockies; 1B Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers; 2B Brendan Donovan, St. Louis Cardinals; 3B Eugenio Suárez, Arizona Diamondbacks; 3B Matt Olson, Atlanta Braves; SS Elly De La Cruz, Cincinnati Reds; OF James Wood, Washington Nationals; OF Corbin Carroll, Arizona Diamondbacks; Fernando Tatis Jr., San Diego Padres; Kyle Stowers, Miami Marlins; DH Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies

