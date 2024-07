2024 All Star Rosters

Tuesday, July 16 At Globe Life Field Arlington, Texas American League Starters r-replacement; u-unavailable Catcher — Adley Rutschman, Baltimore Orioles…

Tuesday, July 16

At Globe Life Field

Arlington, Texas

American League

Starters

r-replacement; u-unavailable

Catcher — Adley Rutschman, Baltimore Orioles

First Baseman — Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays

Second Baseman — u-Jose Altuve, Houston Astros, r-Marcus Semien, Texas Rangers

Shortstop — Gunnar Henderson, Baltimore Orioles

Third Baseman — José Ramírez, Cleveland Guardians

Designated Hitter — Yordan Alvarez, Houston Astros

Outfield — Aaron Judge, New York Yankees; Juan Soto, New York Yankees; Steven Kwan, Cleveland Guardians

Pitchers — Garrett Crochet, Chicago White Sox, Tarik Skubal, Detroit Tigers, Tanner Houck, Boston Red Sox, Seth Lugo, Kansas City Royals, Cole Ragans, Kansas City Royals, u-Logan Gilbert, Seattle Mariners, Corbin Burnes, Baltimore Orioles, Tyler Anderson, Los Angeles Angels, Mason Miller, Oakland Athletics, Kirby Yates, Texas Rangers, Clay Holmes, New York Yankees, Emmanuel Clase, Cleveland Guardians, r-Andrés Muñoz, Seattle Mariners

Reserves — C Salvador Perez, Kansas City Royals, u-SS Carlos Correa, Minnesota Twins, u-3B Rafael Devers, Boston Red Sox, u-OF Kyle Tucker, Houston Astros, 1B Josh Naylor, Cleveland Guardians, 3B Isaac Parades, Tampa Bay Rays, SS Bobby Witt Jr., Kansas City Royals, OF Jarren Duran, Boston Red Sox, OF Riley Greene, Detroit Tigers, DH David Fry, Cleveland Guardians, r-Will Castro, Minnesota Twins, r-Jordan Westburg, Baltimore Orioles, r-Anthony Santander, Baltimore Orioles, r-Corey Seager, Texas Rangers.

National League

Starters

Catcher — William Contreras, Milwaukee Brewers

First Baseman — Bryce Harper, Philadelphia Phillies

Second Baseman — Ketel Marte, Arizona Diamondbacks

Shortstop — Trea Turner, Philadelphia Phillies

Third Baseman — Alec Bohm, Philadelphia Phillies

Designated Hitter — Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

Outfield — Christian Yelich, Milwaukee Brewers; Jurickson Profar, San Diego Padres; u-Fernando Tatis Jr., San Diego Padres, r-Teoscar Hernández, Los Angeles Dodgers

Pitchers — u-Ranger Suárez, Philadelphia Phillies, u-Tyler Glasnow, Los Angeles Dodgers, Shota Imanaga, Chicago Cubs, Reynaldo López, Atlanta Braves, Logan Webb, San Francisco Giants, Paul Skenes, Pittsburgh Pirates, u-Chris Sale, Atlanta Braves, u-Zack Wheeler, Philadelphia Phillies, u-Ryan Helsley, St. Louis Cardinals, Tanner Scott, Miami Marlins, Robert Suarez, San Diego Padres, Matt Strahm, Philadelphia Phillies, Jeff Hoffman, Philadelphia Phillies, r-Max Fried, Atlanta Braves, r-Hunter Greene, Cincinnati Reds, r-Cristopher Sánchez, Philadelphia Phillies, r-Kyle Finnegan, Washington Nationals.

Reserves — C Will Smith, Los Angeles Dodgers, SS Mookie Betts, Los Angeles Dodgers, 1B Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers, SS Elly De La Cruz, Cincinnati Reds, SS CJ Abrams, Washington Nationals, 3B Ryan McMahon, Colorado Rockies, OF Jackson Merrill, San Diego Padres, OF Heliot Ramos, San Francisco Giants, OF Bryan Reynolds, Pittsburgh Pirates, DH Marcell Ozuna, Atlanta Braves, 1B Luis Arraez, San Diego Padres, 1B Pete Alonso, New York Mets

