2021 Baseball Draft Selections

Ninth Round

253. Pittsburgh Pirates, Luke Brown, OF, Louisville.

254. Texas Rangers, Liam Hicks, C, Arkansas St.

255. Detroit Tigers, Garrett Burhenn, RHP, Ohio St.

256. Boston Red Sox, Tyler Miller, 3B, Auburn.

257. Baltimore Orioles, Ryan Higgins, 3B, Fresno St.

258. Arizona Diamondbacks, Jake Rice, LHP, Kennesaw St.

259. Kansas City Royals, Parker Bates, OF, Louisiana Tech.

260. Colorado Rockies, Cullen Kafka, RHP, Oregon.

261. Los Angeles Angels, Braden Olthoff, RHP, Tulane.

262. New York Mets, Levi David, RHP, Northwestern St.

263. Washington Nationals, Cole Quintanilla, RHP, Texas

264. Seattle Mariners, Spencer Packard, OF, Campbell.

265. Philadelphia Phillies, Gavin Tonkel, OF, Heritage H.S., Calif.

266. San Francisco Giants, Mat Olsen, RHP, Central Arizona.

267. Milwaukee Brewers, Brannon Jordan, RHP, South Carolina.

268. Houston Astros, Aaron Brown, LHP, Middle Tennessee.

269. Miami Marlins, Jake Schrand, RHP, Wright St.

270. Cincinnati Reds, Jack Rogers, OF, Sam Houston.

271. St. Louis Cardinals, Trent Baker, RHP, Angelo St.

272. Toronto Blue Jays, Conor Larkin, RHP, Penn St.

273. New York Yankees, Chandler Champlain, UC San Diego.

274. Chicago Cubs, Chase Watkins, LHP, Oregon St.

275. Chicago White Sox, Gil Luna, LHP, Arizona.

276. Cleveland Indians, Will Dion, LHP, McNeese St.

277. Atlanta Braves, Liam McGill, C, Bryant.

278. Oakland Athletics, Shane McGuire, C, UC San Diego.

279. Minnesota Twins, Patrick Winkel, C, Connecticut.

280. San Diego Padres, Garrett Hawkins, RHP, University of British Columbia

281. Tampa Bay Rays, Alex Ayala, LHP, Florida South Western St.

282. Los Angeles Dodgers, Lael Lockhart, LHP, Arkansas.

Tenth Round

283. Pittsburgh Pirates, Justin Meis, RHP, E. Michigan.

284. Texas Rangers, CJ Widger, LHP, Rowan Col at Gloucester County, N.J.

285. Detroit Tigers, Austin Schultz, SS, Kentucky.

286. Boston Red Sox, Matt Litwicki, RHP, Indiana.

287. Baltimore Orioles, Billy Cook, 3B, Pepperdine.

288. Arizona Diamondbacks, Hugh Fisher, LHP, Vanderbilt.

289. Kansas City Royals, Shane Connolly, LHP, Virginia Tech.

290. Colorado Rockies, Zach Kokoska, OF, Kansas St.

291. Los Angeles Angels, Andrew Peters, RHP, South Carolina.

292. New York Mets, Keyshawn Askew, LHP, Clemson.

293. Washington Nationals, Darren Baker, 2B, California.

294. Seattle Mariners, Jordan Jackson, RHP, Georgia Southern.

295. Philadelphia Phillies, Logan Cerny, OF, Troy.

296. San Francisco Giants, Vaun Browns, OF, Florida Southern.

297. Milwaukee Brewers, Wes Clarke, 1B, South Carolina.

298. Houston Astros, Michael Sandle, OF, South Alabama.

299. Miami Marlins, Hunter Perdue, RHP, Florida St.

300. Cincinnati Reds, Donovan Benoit, RHP, Tulane.

301. St. Louis Cardinals, Osvaldo Tovalin, 3B, Azusa Pacific.

302. Toronto Blue Jays, Connor Cooke, RHP, Louisiana-Lafayette.

303. New York Yankees, Benjamin Cowles, SS, Maryland.

304. Chicago Cubs, Peter Matt, OF, Duke.

305. Chicago White Sox, Tommy Sommer, LHP, Indiana.

306. Cleveland Indians, Franco Aleman, RHP, Florida.

307. Atlanta Braves, Dylan Spain, RHP, N/A.

308. Oakland Athletics, Jack Winkler, SS, San Francisco.

309. Minnesota Twins, Ernie Yake, SS, Gonzaga.

310. San Diego Padres, Colton Bender, C, Quinnipiac.

311. Tampa Bay Rays, Austin Vernon, RHP, NC Central.

312. Los Angeles Dodgers, Michael Hobbs, RHP, St. Mary’s College.

