2021 Baseball Draft Order The Associated Press

Houston Astros forfeited their first and second round picks First Round 1. Pittsburgh Pirates 2. Texas Rangers 3. Detroit Tigers 4. Boston Red Sox 5. Baltimore Orioles 6. Arizona Diamondbacks 7. Kansas City Royals 8. Colorado Rockies 9. Los Angeles Angels 10. New York Mets 11. Washington Nationals 12. Seattle Mariners 13. Philadelphia Phillies 14. San Francisco Giants 15. Milwaukee Brewers 16. Miami Marlins 17. Cincinnati Reds 18. St. Louis Cardinals 19. Toronto Blue Jays 20. New York Yankees 21. Chicago Cubs 22. Chicago White Sox 23. Cleveland Indians 24. Atlanta Braves 25. Oakland Athletics 26. Minnesota Twins 27. San Diego Padres 28. Tampa Bay Rays 29. Los Angeles Dodgers Compensation Picks 30. Cincinnati Reds (Trevor Bauer) Competitive Balance-Round A 31. Miami Marlins 32. Detroit Tigers 33. Milwaukee Brewers 34. Tampa Bay Rays 35. Cincinnati Reds 36. Minnesota Twins Second Round 37. Pittsburgh Pirates 38. Texas Rangers 39. Detroit Tigers 40. Boston Red Sox 41. Baltimore Orioles 42. Arizona Diamondbacks 43. Kansas City Royals 44. Colorado Rockies 45. Los Angeles Angels 46. New York Mets 47. Washington Nationals 48. Seattle Mariners 49. Philadelphia Phillies 50. San Francisco Giants 51. Milwaukee Brewers 52. Miami Marlins 53. Cincinnati Reds 54. St. Louis Cardinals 55. New York Yankees 56. Chicago Cubs 57. Chicago White Sox 58. Cleveland Indians 59. Atlanta Braves 60. Oakland Athletics 61. Minnesota Twins 62. San Diego Padres 63. Tampa Bay Rays Competitive Balance-Round B 64. Pittsburgh Pirates 65. Baltimore Orioles 66. Kansas City Royals 67. Arizona Diamondbacks 68. Colorado Rockies 69. Cleveland Indians 70. St. Louis Cardinals 71. San Diego Padres Third Round 72. Pittsburgh Pirates 73. Texas Rangers 74. Detroit Tigers 75. Boston Red Sox 76. Baltimore Orioles 77. Arizona Diamondbacks 78. Kansas City Royals 79. Colorado Rockies 80. Los Angeles Angels 81. New York Mets 82. Washington Nationals 83. Seattle Mariners 84. Philadelphia Phillies 85. San Francisco Giants 86. Milwaukee Brewers 87. Houston Astros 88. Miami Marlins 89. Cincinnati Reds 90. St. Louis Cardinals 91. Toronto Blue Jays 92. New York Yankees 93. Chicago Cubs 94. Chicago White Sox 95. Cleveland Indians 96. Atlanta Braves 97. Oakland Athletics 98. Minnesota Twins 99. San Diego Padres 100. Tampa Bay Rays 101. Los Angeles Dodgers Fourth Round 102. Pittsburgh Pirates 103. Texas Rangers 104. Detroit Tigers 105. Boston Red Sox 106. Baltimore Orioles 107. Arizona Diamondbacks 108. Kansas City Royals 109. Colorado Rockies 110. Los Angeles Angels 111. New York Mets 112. Washington Nationals 113. Seattle Mariners 114. Philadelphia Phillies 115. San Francisco Giants 116. Milwaukee Brewers 117. Houston Astros 118. Miami Marlins 119. Cincinnati Reds 120. St. Louis Cardinals 121. Toronto Blue Jays 122. New York Yankees 123. Chicago Cubs 124. Chicago White Sox 125. Cleveland Indians 126. Atlanta Braves 127. Oakland Athletics 128. Minnesota Twins 129. San Diego Padres 130. Tampa Bay Rays 131. Los Angeles Dodgers Compensation Picks 132. Houston Astros (George Springer) Remaining Rounds Pittsburgh Pirates Texas Rangers Detroit Tigers Boston Red Sox Baltimore Orioles Arizona Diamondbacks Kansas City Royals Colorado Rockies Los Angeles Angels New York Mets Washington Nationals Seattle Mariners Philadelphia Phillies San Francisco Giants Milwaukee Brewers Houston Astros Miami Marlins Cincinnati Reds St. Louis Cardinals Toronto Blue Jays New York Yankees Chicago Cubs Chicago White Sox Cleveland Indians Atlanta Braves Oakland Athletics Minnesota Twins San Diego Padres Tampa Bay Rays Los Angeles Dodgers