2020 Baseball Salaries

——— NEW YORK METS Robinson Cano $24,000,000 $8,888,889 Jacob deGrom 18,506,981 8,428,511 Dellin Betances 7,500,000 6,114,815 il-Jed Lowrie 11,250,157 5,583,490…

——— NEW YORK METS Robinson Cano $24,000,000 $8,888,889 Jacob deGrom 18,506,981 8,428,511 Dellin Betances 7,500,000 6,114,815 il-Jed Lowrie 11,250,157 5,583,490 Jeurys Familia 11,580,620 4,708,871 il-Marcus Stroman 12,000,000 4,444,444 Wilson Ramos 10,250,000 4,425,926 Yoenis Cespedes 11,000,000 4,074,074 Rick Porcello 10,000,000 3,703,704 il-Noah Syndergaard 9,700,000 3,592,593 Michael Conforto 8,000,000 2,962,963 Edwin Diaz 5,100,000 1,888,889 Steven Matz 5,000,000 1,851,852 Justin Wilson 5,000,000 1,851,852 Jake Marisnick 3,312,500 1,226,852 Michael Wacha 3,000,000 1,111,111 Brandon Nimmo 2,175,000 805,556 Seth Lugo 2,000,000 740,741 Chasen Shreve 1,500,000 555,556 Eduardo Nunez 1,250,000 462,963 il-Robert Gsellman 1,225,000 453,704 Rene Rivera 1,000,000 370,370 il-Brad Brach 850,000 314,815 il-Jared Hughes 700,000 259,259 Hunter Strickland 700,002 259,260 Pete Alonso 652,521 241,674 Jeff McNeil 617,676 228,769 Amed Rosario 608,780 225,474 J.D. Davis 592,463 219,431 Dominic Smith 578,826 214,380 Paul Sewald 578,125 214,120 Tomas Nido 576,826 213,639 Corey Oswalt 569,750 211,019 Luis Guillorme 566,054 209,650 il-Walker Lockett 566,025 209,639 Drew Smith 566,000 209,630 Andres Gimenez 563,500 208,704 ——— PHILADELPHIA PHILLIES Bryce Harper $27,538,462 $11,168,091 Zack Wheeler 21,500,000 7,962,963 Jake Arrieta 20,000,000 7,407,407 Andrew McCutchen 17,000,000 6,296,296 Jean Segura 14,850,000 5,877,778 Jay Bruce 14,000,000 5,814,815 Didi Gregorius 14,000,000 5,814,815 il-David Robertson 11,000,000 4,074,074 J.T. Realmuto 10,000,000 3,703,704 Aaron Nola 8,500,000 3,462,963 Hector Neris 4,600,000 1,703,704 Vince Velasquez 3,600,000 1,333,333 Jose Alvarez 2,950,000 1,092,593 Zach Eflin 2,625,000 972,222 Neil Walker 2,000,000 740,741 Scott Kingery 1,750,000 805,556 Adam Morgan 1,575,000 583,333 Tommy Hunter 850,000 314,815 Deolis Guerra 750,000 277,778 Andrew Knapp 710,000 262,963 Rhys Hoskins 605,000 224,074 Nick Pivetta 588,000 217,778 il-Seranthony Dominguez 571,500 211,667 il-Ranger Suarez 570,000 211,111 Adam Haseley 569,500 210,926 Roman Quinn 569,000 210,741 Cole Irvin 566,500 209,815 Austin Davis 565,000 209,259 Kyle Garlick 564,500 209,074 Reggie McClain 564,500 209,074 Trevor Kelley 563,500 208,704 Ramon Rosso 563,500 208,704 ——— PITTSBURGH PIRATES il-Gregory Polanco $8,600,000 $3,562,963 il-Chris Archer 9,000,000 3,333,333 Josh Bell 4,800,000 1,777,778 il-Keone Kela 3,725,000 1,379,630 Trevor Williams 2,825,000 1,046,296 Adam Frazier 2,800,000 1,037,037 Joe Musgrove 2,800,000 1,037,037 il-Jameson Taillon 2,250,000 833,333 Jarrod Dyson 2,000,000 740,741 Robbie Erlin 1,500,000 555,556 Derek Holland 1,250,000 462,963 Michael Feliz 1,100,000 407,407 Guillermo Heredia 1,000,000 370,370 il-Luke Maile 900,000 333,333 John Ryan Murphy 900,000 333,333 il-J.T. Riddle 850,000 314,815 Chad Kuhl 840,000 311,111 Erik Gonzalez 725,000 268,519 Phillip Evans 650,000 240,741 Richard Rodriguez 633,500 234,630 Colin Moran 593,500 219,815 Steven Brault 590,500 218,704 Kyle Crick 590,000 218,519 Jose Osuna 589,500 218,333 Bryan Reynolds 589,500 218,333 Kevin Newman 589,000 218,148 Chris Stratton 588,500 217,963 Jacob Stallings 586,500 217,222 Clay Holmes 579,500 214,630 Mitch Keller 577,500 213,889 Cole Tucker 577,500 213,889 Nik Turley 575,000 212,963 Nick Burdi 574,500 212,778 Jason Martin 572,000 211,852 Dovydas Neverauskas 572,000 211,852 il-Kevin Kramer 570,500 211,296 J.T. Brubaker 563,500 208,704 ——— ST. LOUIS CARDINALS Paul Goldschmidt $25,333,333 $11,481,481 Yadier Molina 20,000,000 7,407,407 Matt Carpenter 18,500,000 6,851,852 Dexter Fowler 16,500,000 7,370,370 Miles Mikolas 17,000,000 7,083,333 Carlos Martinez 11,700,000 4,459,259 Andrew Miller 11,500,000 4,259,259 Kolten Wong 10,250,000 3,796,296 Adam Wainwright 5,000,000 1,851,852 Kwang Hyun Kim 4,000,000 1,481,481 il-Brad Miller 2,000,000 740,741 Matt Wieters 2,000,000 740,741 Paul DeJong 1,666,667 722,222 John Gant 1,300,000 481,481 Jack Flaherty 604,500 223,889 Harrison Bader 590,100 218,556 il-John Brebbia 587,600 217,630 il-Giovanny Gallegos 582,400 215,704 Tommy Edman 581,800 215,481 Dakota Hudson 580,500 215,000 il-Jordan Hicks 578,800 214,370 Tyler Webb 575,800 213,259 Tyler O’Neill 573,400 212,370 Daniel Ponce de Leon 572,800 212,148 Austin Gomber 570,000 211,111 Austin Dean 569,100 210,778 Ryan Helsley 569,000 210,741 Lane Thomas 568,800 210,667 Andrew Knizner 566,900 209,963 Junior Fernandez 566,000 209,630 Rangel Ravelo 566,000 209,630 Edmundo Sosa 563,500 208,704 Kodi Whitley 563,500 208,704 ——— SAN DIEGO PADRES Manny Machado $34,000,000 $15,111,111 Wil Myers 22,500,000 9,907,407 Eric Hosmer 21,000,000 8,407,407 Drew Pomeranz 6,000,000 3,481,481 Garrett Richards 8,500,000 3,148,148 Tommy Pham 7,900,000 2,925,926 Kirby Yates 7,062,500 2,615,741 Jurickson Profar 5,700,000 2,111,111 Zach Davies 5,250,000 1,944,444 Craig Stammen 4,000,000 1,481,481 Austin Hedges 3,000,000 1,111,111 Pierce Johnson 2,000,000 740,741 Greg Garcia 1,500,000 555,556 Matt Strahm 1,400,000 518,519 Dinelson Lamet 1,300,000 481,481 Luis Perdomo 950,000 351,852 Joey Lucchesi 599,300 221,963 Fernando Tatis Jr. 591,800 219,185 Emilio Pagan 591,000 218,889 Chris Paddack 588,500 217,963 Tim Hill 585,750 216,944 Cal Quantrill 571,800 211,778 il-Trey Wingenter 571,300 211,593 il-Jose Castillo 569,800 211,037 Francisco Mejia 569,800 211,037 Josh Naylor 568,500 210,556 Ty France 567,100 210,037 Trent Grisham 566,800 209,926 il-Andres Munoz 566,300 209,741 Javy Guerra 564,800 209,185 David Bednar 564,300 209,000 Jake Cronenworth 563,500 208,704 il-Anderson Espinoza 563,500 208,704 il-Jorge Mateo 563,500 208,704 Edward Olivares 563,500 208,704 ——— SAN FRANCISCO GIANTS Jeff Samardzija $19,800,000 $8,466,667 Johnny Cueto 21,000,000 7,777,778 il-Brandon Belt 17,200,000 7,125,926 Brandon Crawford 15,200,000 5,755,556 il-Evan Longoria 14,992,802 5,867,716 Kevin Gausman 9,000,000 3,333,333 Drew Smyly 4,000,000 1,481,481 Wilmer Flores 3,000,000 1,111,111 Hunter Pence 3,000,000 1,111,111 Tony Watson 3,000,000 1,111,111 Pablo Sandoval 2,000,000 740,741 Tyler Anderson 1,775,000 657,407 Donovan Solano 1,375,000 509,259 Alex Dickerson 925,000 342,593 Wandy Peralta 805,000 298,148 Darin Ruf 800,000 296,296 Rob Brantly 625,000 231,481 il-Jarlin Garcia 588,500 217,963 Trevor Gott 588,500 217,963 il-Reyes Moronta 588,500 217,963 Austin Slater 576,000 213,333 Tyler Heineman 575,000 212,963 Shaun Anderson 569,750 211,019 il-Tyler Beede 569,750 211,019 Mike Yastrzemski 569,750 211,019 Sam Coonrod 566,625 209,861 Mauricio Dubon 566,625 209,861 il-Aramis Garcia 566,625 209,861 Conner Menez 566,625 209,861 Logan Webb 566,625 209,861 Jaylin Davis 564,750 209,167 Tyler Rogers 564,750 209,167 Caleb Baragar 563,500 208,704 Rico Garcia 563,500 208,704 Dany Jimenez 563,500 208,704 Joe McCarthy 563,500 208,704 ——— WASHINGTON NATIONALS Max Scherzer $35,920,616 $17,801,286 Stephen Strasburg 31,631,615 11,715,413 Patrick Corbin 19,416,667 7,453,704 Adam Eaton 9,500,000 3,518,519 Anibal Sanchez 9,000,000 3,333,333 Will Harris 8,000,000 2,962,963 Trea Turner 7,450,000 2,759,259 Sean Doolittle 6,500,000 2,407,407 Kurt Suzuki 6,000,000 2,222,222 Starlin Castro 5,000,000 1,851,852 Daniel Hudson 5,000,000 1,851,852 Yan Gomes 4,000,000 1,481,481 Howie Kendrick 4,000,000 1,481,481 Michael A. Taylor 3,325,000 1,231,481 Eric Thames 3,000,000 1,111,111 Asdrubal Cabrera 2,500,000 925,926 il-Roenis Elias 1,975,000 731,481 Emilio Bonifacio 1,000,000 370,370 Wilmer Difo 1,000,000 370,370 Javy Guerra 1,000,000 370,370 Sam Freeman 800,000 296,296 il-Juan Soto 629,400 233,111 Victor Robles 592,800 219,556 il-Wander Suero 582,200 215,630 Erick Fedde 577,700 213,963 Ryne Harper 573,500 212,407 Tanner Rainey 572,200 211,926 Austin Voth 568,900 210,704 Andrew Stevenson 568,600 210,593 Raudy Read 564,800 209,185 Carter Kieboom 564,700 209,148 James Bourque 564,500 209,074 Kyle Finnegan 563,500 208,704

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.