2020 MLB Projected Salaries

——— NEW YORK METS Robinson Cano $24,000,000 $148,148 Jacob deGrom 18,506,981 98,809 Marcus Stroman 12,000,000 74,074 Jeurys Familia 11,580,620 67,370 Jed Lowrie 11,250,157 55,556 Wilson Ramos 10,250,000 57,099 Rick Porcello 10,000,000 61,728 Noah Syndergaard 9,700,000 59,877 Michael Conforto 8,000,000 49,383 Dellin Betances 7,500,000 13,580 Yoenis Cespedes 6,000,000 37,037 Edwin Diaz 5,100,000 31,481 Steven Matz 5,000,000 30,864 Justin Wilson 5,000,000 30,864 Jake Marisnick 3,312,500 20,448 Michael Wacha 3,000,000 18,519 Brandon Nimmo 2,175,000 13,426 Seth Lugo 2,000,000 12,346 Robert Gsellman 1,225,000 7,562 Brad Brach 850,000 5,247 Pete Alonso 652,521 4,028 Jeff McNeil 617,676 3,813 Amed Rosario 608,780 3,758 J.D. Davis 592,463 3,657 Dominic Smith 578,826 3,573 Tomas Nido 576,826 3,561 Jacob Rhame 567,000 3,500 Luis Guillorme 566,054 3,494 Walker Lockett 566,025 3,494 Drew Smith 566,000 3,494 ——— PHILADELPHIA PHILLIES Bryce Harper $27,538,462 $160,494 Zack Wheeler 21,500,000 132,716 Jake Arrieta 20,000,000 123,457 Andrew McCutchen 17,000,000 104,938 Jean Segura 14,850,000 87,963 Jay Bruce 14,000,000 80,247 Didi Gregorius 14,000,000 80,247 il-David Robertson 11,000,000 67,901 J.T. Realmuto 10,000,000 61,728 Aaron Nola 8,500,000 49,383 Hector Neris 4,600,000 28,395 Vince Velasquez 3,600,000 22,222 Jose Alvarez 2,950,000 18,210 Zach Eflin 2,625,000 16,204 Scott Kingery 1,750,000 9,259 Adam Morgan 1,575,000 9,722 Tommy Hunter 850,000 5,247 Deolis Guerra 750,000 4,630 Andrew Knapp 710,000 4,383 Rhys Hoskins 605,000 3,735 Nick Pivetta 588,000 3,630 Seranthony Dominguez 571,500 3,528 Victor Arano 570,000 3,519 Ranger Suarez 570,000 3,519 Adam Haseley 569,500 3,515 Roman Quinn 569,000 3,512 Robert Stock 564,500 3,485 Enyel De Los Santos 563,500 3,478 ——— PITTSBURGH PIRATES Chris Archer $9,000,000 $55,556 Gregory Polanco 8,600,000 49,383 Josh Bell 4,800,000 29,630 Keone Kela 3,725,000 22,994 Trevor Williams 2,825,000 17,438 Adam Frazier 2,800,000 17,284 Joe Musgrove 2,800,000 17,284 il-Jameson Taillon 2,250,000 13,889 Jarrod Dyson 2,000,000 12,346 Michael Feliz 1,100,000 6,790 Guillermo Heredia 1,000,000 6,173 Luke Maile 900,000 5,556 J.T. Riddle 850,000 5,247 Chad Kuhl 840,000 5,185 Erik Gonzalez 725,000 4,475 Richard Rodriguez 633,500 3,910 Colin Moran 593,500 3,664 Steven Brault 590,500 3,645 Kyle Crick 590,000 3,642 Jose Osuna 589,500 3,639 Bryan Reynolds 589,500 3,639 Kevin Newman 589,000 3,636 Chris Stratton 588,500 3,633 Jacob Stallings 586,500 3,620 Clay Holmes 579,500 3,577 Mitch Keller 577,500 3,565 Nick Burdi 574,500 3,546 Dovydas Neverauskas 572,000 3,531 Kevin Kramer 570,500 3,522 ——— ST. LOUIS CARDINALS Paul Goldschmidt $25,333,333 $135,802 Yadier Molina 20,000,000 123,457 Matt Carpenter 18,500,000 114,198 Miles Mikolas 17,000,000 97,222 Dexter Fowler 16,500,000 89,506 Carlos Martinez 11,700,000 70,988 Andrew Miller 11,500,000 70,988 Kolten Wong 10,250,000 63,272 Brett Cecil 7,250,000 43,210 Adam Wainwright 5,000,000 30,864 Kwang Hyun Kim 4,000,000 24,691 Brad Miller 2,000,000 12,346 Matt Wieters 2,000,000 12,346 Paul DeJong 1,666,667 9,259 John Gant 1,300,000 8,025 Jack Flaherty 604,500 3,731 Harrison Bader 590,100 3,643 John Brebbia 587,600 3,627 Giovanny Gallegos 582,400 3,595 Tommy Edman 581,800 3,591 Dakota Hudson 580,500 3,583 il-Jordan Hicks 578,800 3,573 Tyler Webb 575,800 3,554 Tyler O’Neill 573,400 3,540 Daniel Ponce de Leon 572,800 3,536 Austin Gomber 570,000 3,519 Ryan Helsley 569,000 3,512 Lane Thomas 568,800 3,511 Rangel Ravelo 566,000 3,494 ——— SAN DIEGO PADRES Manny Machado $34,000,000 $185,185 Wil Myers 22,500,000 123,457 Eric Hosmer 21,000,000 123,457 Garrett Richards 8,500,000 52,469 Tommy Pham 7,900,000 48,765 Kirby Yates 7,062,500 43,596 Drew Pomeranz 6,000,000 24,691 Jurickson Profar 5,700,000 35,185 Zach Davies 5,250,000 32,407 Craig Stammen 4,000,000 24,691 Austin Hedges 3,000,000 18,519 Pierce Johnson 2,000,000 12,346 Greg Garcia 1,500,000 9,259 Matt Strahm 1,400,000 8,642 Dinelson Lamet 1,300,000 8,025 Luis Perdomo 950,000 5,864 Joey Lucchesi 599,300 3,699 Fernando Tatis Jr. 591,800 3,653 Emilio Pagan 591,000 3,648 Chris Paddack 588,500 3,633 Cal Quantrill 571,800 3,530 Trey Wingenter 571,300 3,527 Franchy Cordero 571,100 3,525 Jose Castillo 569,800 3,517 Francisco Mejia 569,800 3,517 Luis Torrens 568,800 3,511 Josh Naylor 568,500 3,509 Breyvic Valera 568,000 3,506 Ty France 567,100 3,501 Trent Grisham 566,800 3,499 Michel Baez 566,400 3,496 Andres Munoz 566,300 3,496 Javy Guerra 564,800 3,486 David Bednar 564,300 3,483 Jake Cronenworth 563,500 3,478 il-Anderson Espinoza 563,500 3,478 ——— SAN FRANCISCO GIANTS Buster Posey $22,177,778 $132,099 Johnny Cueto 21,000,000 129,630 Jeff Samardzija 19,800,000 111,111 Brandon Belt 17,200,000 98,765 Brandon Crawford 15,200,000 92,593 Evan Longoria 14,992,802 89,462 Kevin Gausman 9,000,000 55,556 Drew Smyly 4,000,000 24,691 Wilmer Flores 3,000,000 18,519 Hunter Pence 3,000,000 18,519 Tony Watson 3,000,000 18,519 Tyler Anderson 1,775,000 10,957 Donovan Solano 1,375,000 8,488 Alex Dickerson 925,000 5,710 Wandy Peralta 805,000 4,969 Jarlin Garcia 588,500 3,633 Trevor Gott 588,500 3,633 il-Reyes Moronta 588,500 3,633 Dereck Rodriguez 576,000 3,556 Austin Slater 576,000 3,556 Andrew Suarez 576,000 3,556 Tyler Beede 569,750 3,517 Mike Yastrzemski 569,750 3,517 Sam Coonrod 566,625 3,498 Mauricio Dubon 566,625 3,498 il-Aramis Garcia 566,625 3,498 Logan Webb 566,625 3,498 Jaylin Davis 564,750 3,486 Tyler Rogers 564,750 3,486 Dany Jimenez 563,500 3,478 ——— WASHINGTON NATIONALS Max Scherzer $35,920,616 $177,640 Stephen Strasburg 31,631,615 195,257 Patrick Corbin 19,416,667 117,284 Adam Eaton 9,500,000 58,642 Anibal Sanchez 9,000,000 55,556 Will Harris 8,000,000 49,383 Trea Turner 7,450,000 45,988 Sean Doolittle 6,500,000 40,123 Kurt Suzuki 6,000,000 37,037 Starlin Castro 5,000,000 30,864 Daniel Hudson 5,000,000 30,864 Yan Gomes 4,000,000 24,691 Howie Kendrick 4,000,000 24,691 Michael A. Taylor 3,325,000 20,525 Eric Thames 3,000,000 18,519 Asdrubal Cabrera 2,500,000 15,432 Ryan Zimmerman 2,000,000 12,346 Roenis Elias 1,975,000 12,191 Joe Ross 1,500,000 9,259 Wilmer Difo 1,000,000 6,173 Juan Soto 629,400 3,885 Victor Robles 592,800 3,659 Wander Suero 582,200 3,594 Ryne Harper 573,500 3,540 Tanner Rainey 572,200 3,532 Austin Voth 568,900 3,512 Austen Williams 565,100 3,488 Carter Kieboom 564,700 3,486

