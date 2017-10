Nationals 5, Cubs 0

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 3 1 1 0 2 0 .067 Werth lf 4 0 0 0 0 2 .071 Goodwin lf 0 0 0 0 0 0 — b-Kendrick ph-lf 1 0 0 0 0 0 .000 Harper rf 3 0 0 0 2 1 .133 Zimmerman 1b 4 0 0 0 1 0 .188 Murphy 2b 5 1 1 0 0 2 .125 Rendon 3b 4 1 1 0 1 0 .143 Wieters c 2 1 0 0 2 0 .000 Taylor cf 3 1 1 4 1 2 .273 Strasburg p 2 0 0 0 0 0 .000 a-Lind ph 1 0 1 0 0 0 1.000 Madson p 0 0 0 0 0 0 — Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 5 5 4 9 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Jay cf 3 0 0 0 0 1 .143 Bryant 3b 4 0 0 0 0 4 .200 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 2 .267 Contreras c 4 0 1 0 0 0 .182 Zobrist lf 4 0 1 0 0 2 .200 Russell ss 4 0 0 0 0 3 .143 Heyward rf 2 0 1 0 1 1 .250 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Duensing p 0 0 0 0 0 0 — Wilson p 0 0 0 0 0 0 — Baez 2b 3 0 0 0 0 0 .000 Arrieta p 1 0 0 0 0 1 .000 Lester p 1 0 0 0 0 0 .000 Edwards p 0 0 0 0 0 0 — Happ rf 0 0 0 0 1 0 .000 Totals 29 0 3 0 3 14

Washington 001 000 040—5 5 1 Chicago 000 000 000—0 3 2

a-singled for Strasburg in the 8th. b-grounded out for Goodwin in the 8th.

E_Strasburg (1), Russell (1), Duensing (1). LOB_Washington 10, Chicago 6. 2B_Turner (1), Rendon (1), Zobrist (2). HR_Taylor (1), off Davis. RBIs_Taylor 4 (4). SB_Harper (1). S_Strasburg.

Runners left in scoring position_Washington 5 (Werth 2, Zimmerman, Murphy, Kendrick); Chicago 3 (Rizzo, Russell, Baez). RISP_Washington 1 for 7; Chicago 0 for 6.

Runners moved up_Russell. GIDP_Baez.

DP_Washington 1 (Turner, Murphy, Zimmerman).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg, W, 1-1 7 3 0 0 2 12 106 0.00 Madson 1 0 0 0 1 1 27 3.86 Doolittle 1 0 0 0 0 1 12 0.00 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, L, 0-1 4 2 1 0 5 4 90 0.00 Lester 3 2-3 1 1 1 1 3 55 1.86 Edwards 0 0 2 2 2 0 15 19.29 Davis 0 2 1 1 1 0 11 4.50 Duensing 2-3 0 0 0 0 0 9 0.00 Wilson 2-3 0 0 0 0 0 9 0.00

Edwards pitched to 2 batters in the 8th.

Davis pitched to 3 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Edwards 1-1, Duensing 2-0, Wilson 1-0. HBP_Madson (Jay). WP_Arrieta, Edwards, Madson.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Jerry Layne; Second, Will Little; Third, Cory Blaser; Right, Fieldin Culbreth; Left, Ron Kulpa.

T_3:57. A_42,264 (41,072).

