All-Star Skills Results

Friday At Enterprise Center St. Louis FASTEST SKATER Mathew Barzal, New York Islanders, 13.175 seconds Connor McDavid, Edmonton Oilers, 13.215…

Friday At Enterprise Center St. Louis FASTEST SKATER

Mathew Barzal, New York Islanders, 13.175 seconds

Connor McDavid, Edmonton Oilers, 13.215

Chris Kreider, New York Rangers, 13.509

Jack Eichel, Buffalo Sabres, 13.540

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche, 13.895

Anthony Duclair, Ottawa Senators, 14.005

Travis Konecny, Philadelphia Flyers, 14.113

Quinn Hughes, Vancouver Canucks, 14.263

___

SAVE STREAK

Jordan Binnington, St. Louis Blues, 10 saves

Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning, 9

Frederik Andersen, Toronto Maple Leafs, 7

Jacob Markstrom, Vancouver Canucks, 5

Braden Holtby, Washington Capitals, 5

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets, 4

David Rittich, Calgary Flames, 4

Tristan Jarry, Pittsburgh Penguins, 4

___

ACCURACY SHOOTING

Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes, 9.505 seconds

Leon Draisaitl, Edmonton Oilers, 10.257

Jonathan Huberdeau, Florida Panthers, 13.704

Alex Pietrangelo, St. Louis Blues, 13.763

Tyler Bertuzzi, Detroit Red Wings, 13.868

Mark Scheifele, Winnipeg Jets, 15.160

Tomas Hertl, San Jose Sharks, 17.161

Nico Hischier, New Jersey Devils, 19.550

___

HARDEST SHOT

Shea Weber, Montreal Canadiens, 106.5 mph

John Carlson, Washington Capitals, 104.5

Elias Pettersson, Vancouver Canucks, 102.4

Mark Giordano, Calgary Flames, 102.1

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning, 102.1

Seth Jones, Columbus Blue Jackets, 98.8

___

SHOOTING STARS

Mitchell Marner, Toronto Maple Leafs, 22

Patrick Kane, Chicago Blackhawks, 22

Matthew Tkachuk, Calgary Flames, 20

Marie-Philip Poulin, Canadian Elite, 15

David Perron, St. Louis Blues, 14

Tyler Seguin, Dallas Stars, 14

Hilary Knight, United States Elite, 14

Ryan O’Reilly, St. Louis Blues, 14

David Pastrnak, Boston Bruins, 10

Brady Tkachuk, Ottawa Senators, 6

Sudden Death Tie Breaker

Patrick Kane, Chicago Blackhawks, 2

Mitchell Marner, Toronto Maple Leafs, 0

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.