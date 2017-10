ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Oct. 15 1. Rafael Nadal $12,474,695 2. Roger Federer $10,556,585 3. Alexander Zverev $3,828,170 4. Dominic Thiem $3,235,427 5. Marin Cilic $3,225,410 6. Grigor Dimitrov $2,931,829 7. Stan Wawrinka $2,818,912 8. Kevin Anderson $2,785,983 9. Pablo Carreno Busta $2,500,875 10. Sam Querrey $2,307,909 11. David Goffin $2,186,928 12. Novak Djokovic $2,116,524 13. Andy Murray $2,092,625 14. Nick Kyrgios $1,911,809 15. Juan Martin del Potro $1,858,258 16. Tomas Berdych $1,803,545 17. Albert Ramos-Vinolas $1,691,219 18. Roberto Bautista Agut $1,667,314 19. Feliciano Lopez $1,656,326 20. John Isner $1,564,618 21. Kei Nishikori $1,491,755 22. Jo-Wilfried Tsonga $1,445,616 23. Diego Schwartzman $1,438,908 24. Lucas Pouille $1,435,911 25. Jack Sock $1,422,102 26. Mischa Zverev $1,415,491 27. Milos Raonic $1,409,446 28. Fabio Fognini $1,372,813 29. Pablo Cuevas $1,362,826 30. Gilles Muller $1,341,306 31. Fernando Verdasco $1,211,165 32. Nicolas Mahut $1,205,116 33. Adrian Mannarino $1,198,124 34. Ryan Harrison $1,172,851 35. Karen Khachanov $1,110,788 36. Paolo Lorenzi $1,102,238 37. Lukasz Kubot $1,078,620 38. Marcelo Melo $1,070,249 39. Philipp Kohlschreiber $1,065,352 40. Pierre-Hugues Herbert $1,059,636 41. Robin Haase $1,057,017 42. Andrey Rublev $1,050,360 43. Benoit Paire $1,050,296 44. Gael Monfils $1,043,358 45. David Ferrer $1,009,907 46. Steve Johnson $966,471 47. Viktor Troicki $941,171 48. Richard Gasquet $926,292 49. Alexandr Dolgopolov $917,694 50. John Peers $916,494

