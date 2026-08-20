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BMW Championship Scores

The Associated Press

August 20, 2026, 7:12 PM

Thursday

At Bellerive Country Club

Saint Louis, Mo.

Purse: $20 million

Yardage: 7,448; Par: 70

First Round

Wyndham Clark 34-30—64
Chris Gotterup 32-32—64
Rory McIlroy 33-31—64
J.J. Spaun 30-34—64
Gary Woodland 31-33—64
Matt Fitzpatrick 31-34—65
Ryo Hisatsune 32-33—65
Jacob Bridgeman 34-32—66
Alex Fitzpatrick 34-32—66
Michael Thorbjornsen 32-34—66
Ludvig Åberg 34-32—66
Akshay Bhatia 33-34—67
Patrick Cantlay 31-36—67
Eric Cole 32-35—67
Russell Henley 34-33—67
Sungjae Im 36-31—67
Jake Knapp 34-33—67
Maverick McNealy 34-33—67
Kristoffer Reitan 34-33—67
Justin Thomas 35-32—67
Ben Griffin 35-33—68
Robert MacIntyre 34-34—68
Collin Morikawa 35-33—68
Aaron Rai 33-35—68
Adam Scott 35-33—68
Michael Brennan 33-36—69
Nicolas Echavarria 33-36—69
Tommy Fleetwood 34-35—69
Min Woo Lee 36-33—69
Justin Rose 35-34—69
Alex Smalley 34-35—69
Ryan Gerard 35-35—70
Si Woo Kim 36-34—70
Matthew McCarty 37-33—70
J.T. Poston 33-37—70
Xander Schauffele 34-36—70
Sam Burns 35-36—71
Rickie Fowler 35-36—71
Ryan Fox 37-34—71
Viktor Hovland 34-37—71
Alex Noren 35-36—71
Sahith Theegala 33-38—71
Cameron Young 37-34—71
Tom Kim 36-36—72
Kurt Kitayama 35-37—72
Hideki Matsuyama 36-36—72
Scottie Scheffler 38-34—72
Bud Cauley 35-38—73
Nicolai Højgaard 35-38—73
Sepp Straka 38-35—73

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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