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BMW Championship Par Scores

The Associated Press

August 20, 2026, 7:12 PM

Thursday

At Bellerive Country Club

Saint Louis, Mo.

Purse: $20 million

Yardage: 7,448; Par: 70

First Round

Wyndham Clark 34-30—64 -6
Chris Gotterup 32-32—64 -6
Rory McIlroy 33-31—64 -6
J.J. Spaun 30-34—64 -6
Gary Woodland 31-33—64 -6
Matt Fitzpatrick 31-34—65 -5
Ryo Hisatsune 32-33—65 -5
Jacob Bridgeman 34-32—66 -4
Alex Fitzpatrick 34-32—66 -4
Michael Thorbjornsen 32-34—66 -4
Ludvig Åberg 34-32—66 -4
Akshay Bhatia 33-34—67 -3
Patrick Cantlay 31-36—67 -3
Eric Cole 32-35—67 -3
Russell Henley 34-33—67 -3
Sungjae Im 36-31—67 -3
Jake Knapp 34-33—67 -3
Maverick McNealy 34-33—67 -3
Kristoffer Reitan 34-33—67 -3
Justin Thomas 35-32—67 -3
Ben Griffin 35-33—68 -2
Robert MacIntyre 34-34—68 -2
Collin Morikawa 35-33—68 -2
Aaron Rai 33-35—68 -2
Adam Scott 35-33—68 -2
Michael Brennan 33-36—69 -1
Nicolas Echavarria 33-36—69 -1
Tommy Fleetwood 34-35—69 -1
Min Woo Lee 36-33—69 -1
Justin Rose 35-34—69 -1
Alex Smalley 34-35—69 -1
Ryan Gerard 35-35—70 E
Si Woo Kim 36-34—70 E
Matthew McCarty 37-33—70 E
J.T. Poston 33-37—70 E
Xander Schauffele 34-36—70 E
Sam Burns 35-36—71 +1
Rickie Fowler 35-36—71 +1
Ryan Fox 37-34—71 +1
Viktor Hovland 34-37—71 +1
Alex Noren 35-36—71 +1
Sahith Theegala 33-38—71 +1
Cameron Young 37-34—71 +1
Tom Kim 36-36—72 +2
Kurt Kitayama 35-37—72 +2
Hideki Matsuyama 36-36—72 +2
Scottie Scheffler 38-34—72 +2
Bud Cauley 35-38—73 +3
Nicolai Højgaard 35-38—73 +3
Sepp Straka 38-35—73 +3

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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