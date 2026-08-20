BMW Championship Par Scores

Thursday
At Bellerive Country Club
Saint Louis, Mo.
Purse: $20 million
Yardage: 7,448; Par: 70
First Round
|Wyndham Clark
|34-30—64
|-6
|Chris Gotterup
|32-32—64
|-6
|Rory McIlroy
|33-31—64
|-6
|J.J. Spaun
|30-34—64
|-6
|Gary Woodland
|31-33—64
|-6
|Matt Fitzpatrick
|31-34—65
|-5
|Ryo Hisatsune
|32-33—65
|-5
|Jacob Bridgeman
|34-32—66
|-4
|Alex Fitzpatrick
|34-32—66
|-4
|Michael Thorbjornsen
|32-34—66
|-4
|Ludvig Åberg
|34-32—66
|-4
|Akshay Bhatia
|33-34—67
|-3
|Patrick Cantlay
|31-36—67
|-3
|Eric Cole
|32-35—67
|-3
|Russell Henley
|34-33—67
|-3
|Sungjae Im
|36-31—67
|-3
|Jake Knapp
|34-33—67
|-3
|Maverick McNealy
|34-33—67
|-3
|Kristoffer Reitan
|34-33—67
|-3
|Justin Thomas
|35-32—67
|-3
|Ben Griffin
|35-33—68
|-2
|Robert MacIntyre
|34-34—68
|-2
|Collin Morikawa
|35-33—68
|-2
|Aaron Rai
|33-35—68
|-2
|Adam Scott
|35-33—68
|-2
|Michael Brennan
|33-36—69
|-1
|Nicolas Echavarria
|33-36—69
|-1
|Tommy Fleetwood
|34-35—69
|-1
|Min Woo Lee
|36-33—69
|-1
|Justin Rose
|35-34—69
|-1
|Alex Smalley
|34-35—69
|-1
|Ryan Gerard
|35-35—70
|E
|Si Woo Kim
|36-34—70
|E
|Matthew McCarty
|37-33—70
|E
|J.T. Poston
|33-37—70
|E
|Xander Schauffele
|34-36—70
|E
|Sam Burns
|35-36—71
|+1
|Rickie Fowler
|35-36—71
|+1
|Ryan Fox
|37-34—71
|+1
|Viktor Hovland
|34-37—71
|+1
|Alex Noren
|35-36—71
|+1
|Sahith Theegala
|33-38—71
|+1
|Cameron Young
|37-34—71
|+1
|Tom Kim
|36-36—72
|+2
|Kurt Kitayama
|35-37—72
|+2
|Hideki Matsuyama
|36-36—72
|+2
|Scottie Scheffler
|38-34—72
|+2
|Bud Cauley
|35-38—73
|+3
|Nicolai Højgaard
|35-38—73
|+3
|Sepp Straka
|38-35—73
|+3
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.