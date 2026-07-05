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John Deere Classic Par Scores

The Associated Press

July 5, 2026, 5:54 PM

Sunday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,327; Par: 71

Final Round

Chris Gotterup 66-68-68-62—264 -20
Max Homa 67-66-68-64—265 -19
Lucas Glover 63-65-69-69—266 -18
Lee Hodges 64-66-67-69—266 -18
Ben Kohles 65-67-66-68—266 -18
Doug Ghim 69-65-65-68—267 -17
Mac Meissner 67-70-66-64—267 -17
Jackson Suber 68-64-66-69—267 -17
Zac Blair 63-68-67-70—268 -16
Ryo Hisatsune 67-65-69-67—268 -16
Zach Johnson 64-70-66-68—268 -16
Christiaan Bezuidenhout 68-68-68-65—269 -15
Blades Brown 69-66-67-67—269 -15
Tyler Duncan 66-66-71-66—269 -15
Rickie Fowler 70-69-63-68—270 -14
Stephan Jaeger 64-72-68-66—270 -14
Matt Kuchar 72-66-65-67—270 -14
Chandler Phillips 69-67-65-69—270 -14
Preston Stout 66-69-66-69—270 -14
Kevin Yu 66-72-66-66—270 -14
Zecheng Dou 67-69-68-67—271 -13
Ben Griffin 69-65-70-67—271 -13
Harry Higgs 67-68-69-67—271 -13
David Lipsky 67-65-71-68—271 -13
Troy Merritt 66-66-70-69—271 -13
Keegan Bradley 70-69-69-64—272 -12
Jacob Bridgeman 67-70-68-67—272 -12
Emiliano Grillo 70-66-67-69—272 -12
William Mouw 66-68-68-70—272 -12
Pontus Nyholm 68-66-69-69—272 -12
Davis Thompson 69-69-66-68—272 -12
Erik Van Rooyen 70-69-64-69—272 -12
Michael Brennan 66-68-72-67—273 -11
Davis Chatfield 69-66-70-68—273 -11
Nick Dunlap 67-72-67-67—273 -11
Tom Hoge 73-64-67-69—273 -11
David Skinns 72-67-66-68—273 -11
Matt Wallace 67-71-70-65—273 -11
Eric Cole 76-63-70-65—274 -10
Pierceson Coody 69-68-67-70—274 -10
Trace Crowe 69-69-69-67—274 -10
Lanto Griffin 67-72-69-66—274 -10
Beau Hossler 70-67-66-71—274 -10
Karl Vilips 72-65-68-69—274 -10
Aaron Wise 66-69-67-72—274 -10
Joel Dahmen 66-71-71-67—275 -9
Mark Hubbard 72-67-68-68—275 -9
Mackenzie Hughes 72-67-70-66—275 -9
Tom Kim 67-68-69-71—275 -9
Keita Nakajima 70-69-68-68—275 -9
Adrien Dumont De Chassart 72-67-71-66—276 -8
Luke Gutschewski 67-68-72-69—276 -8
Chan Kim 68-67-71-70—276 -8
Max McGreevy 71-68-69-68—276 -8
Keith Mitchell 73-66-69-68—276 -8
J.T. Poston 68-69-71-68—276 -8
Andrew Putnam 67-68-67-74—276 -8
Austin Eckroat 71-67-69-70—277 -7
Tony Finau 70-68-68-71—277 -7
Peter Malnati 71-66-69-71—277 -7
Austin Smotherman 66-69-70-72—277 -7
Jordan Spieth 70-69-69-69—277 -7
Hayden Springer 66-68-71-72—277 -7
Will Gordon 70-69-71-68—278 -6
Davis Riley 65-72-71-71—279 -5
Camilo Villegas 71-67-73-68—279 -5
Zachary Bauchou 69-70-72-69—280 -4
Rafael Campos 66-71-72-71—280 -4
Patrick Fishburn 65-71-71-73—280 -4
Steven Fisk 68-68-73-71—280 -4
Jonathan Byrd 69-70-72-70—281 -3
A.J. Ewart 67-72-70-72—281 -3
Sungjae Im 68-69-68-76—281 -3
Michael Feagles 69-70-74-69—282 -2
Fabian Gomez 72-67-75-68—282 -2
Nicholas Lindheim 69-68-76-69—282 -2
Ryan Voois 68-70-72-74—284 E
Gordon Sargent 67-69-74-76—286 +2
Ryan Brehm 68-69-77-74—288 +4

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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