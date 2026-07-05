John Deere Classic Par Scores

Sunday
At TPC Deere Run
Silvis, Ill.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,327; Par: 71
Final Round
|Chris Gotterup
|66-68-68-62—264
|-20
|Max Homa
|67-66-68-64—265
|-19
|Lucas Glover
|63-65-69-69—266
|-18
|Lee Hodges
|64-66-67-69—266
|-18
|Ben Kohles
|65-67-66-68—266
|-18
|Doug Ghim
|69-65-65-68—267
|-17
|Mac Meissner
|67-70-66-64—267
|-17
|Jackson Suber
|68-64-66-69—267
|-17
|Zac Blair
|63-68-67-70—268
|-16
|Ryo Hisatsune
|67-65-69-67—268
|-16
|Zach Johnson
|64-70-66-68—268
|-16
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68-68-65—269
|-15
|Blades Brown
|69-66-67-67—269
|-15
|Tyler Duncan
|66-66-71-66—269
|-15
|Rickie Fowler
|70-69-63-68—270
|-14
|Stephan Jaeger
|64-72-68-66—270
|-14
|Matt Kuchar
|72-66-65-67—270
|-14
|Chandler Phillips
|69-67-65-69—270
|-14
|Preston Stout
|66-69-66-69—270
|-14
|Kevin Yu
|66-72-66-66—270
|-14
|Zecheng Dou
|67-69-68-67—271
|-13
|Ben Griffin
|69-65-70-67—271
|-13
|Harry Higgs
|67-68-69-67—271
|-13
|David Lipsky
|67-65-71-68—271
|-13
|Troy Merritt
|66-66-70-69—271
|-13
|Keegan Bradley
|70-69-69-64—272
|-12
|Jacob Bridgeman
|67-70-68-67—272
|-12
|Emiliano Grillo
|70-66-67-69—272
|-12
|William Mouw
|66-68-68-70—272
|-12
|Pontus Nyholm
|68-66-69-69—272
|-12
|Davis Thompson
|69-69-66-68—272
|-12
|Erik Van Rooyen
|70-69-64-69—272
|-12
|Michael Brennan
|66-68-72-67—273
|-11
|Davis Chatfield
|69-66-70-68—273
|-11
|Nick Dunlap
|67-72-67-67—273
|-11
|Tom Hoge
|73-64-67-69—273
|-11
|David Skinns
|72-67-66-68—273
|-11
|Matt Wallace
|67-71-70-65—273
|-11
|Eric Cole
|76-63-70-65—274
|-10
|Pierceson Coody
|69-68-67-70—274
|-10
|Trace Crowe
|69-69-69-67—274
|-10
|Lanto Griffin
|67-72-69-66—274
|-10
|Beau Hossler
|70-67-66-71—274
|-10
|Karl Vilips
|72-65-68-69—274
|-10
|Aaron Wise
|66-69-67-72—274
|-10
|Joel Dahmen
|66-71-71-67—275
|-9
|Mark Hubbard
|72-67-68-68—275
|-9
|Mackenzie Hughes
|72-67-70-66—275
|-9
|Tom Kim
|67-68-69-71—275
|-9
|Keita Nakajima
|70-69-68-68—275
|-9
|Adrien Dumont De Chassart
|72-67-71-66—276
|-8
|Luke Gutschewski
|67-68-72-69—276
|-8
|Chan Kim
|68-67-71-70—276
|-8
|Max McGreevy
|71-68-69-68—276
|-8
|Keith Mitchell
|73-66-69-68—276
|-8
|J.T. Poston
|68-69-71-68—276
|-8
|Andrew Putnam
|67-68-67-74—276
|-8
|Austin Eckroat
|71-67-69-70—277
|-7
|Tony Finau
|70-68-68-71—277
|-7
|Peter Malnati
|71-66-69-71—277
|-7
|Austin Smotherman
|66-69-70-72—277
|-7
|Jordan Spieth
|70-69-69-69—277
|-7
|Hayden Springer
|66-68-71-72—277
|-7
|Will Gordon
|70-69-71-68—278
|-6
|Davis Riley
|65-72-71-71—279
|-5
|Camilo Villegas
|71-67-73-68—279
|-5
|Zachary Bauchou
|69-70-72-69—280
|-4
|Rafael Campos
|66-71-72-71—280
|-4
|Patrick Fishburn
|65-71-71-73—280
|-4
|Steven Fisk
|68-68-73-71—280
|-4
|Jonathan Byrd
|69-70-72-70—281
|-3
|A.J. Ewart
|67-72-70-72—281
|-3
|Sungjae Im
|68-69-68-76—281
|-3
|Michael Feagles
|69-70-74-69—282
|-2
|Fabian Gomez
|72-67-75-68—282
|-2
|Nicholas Lindheim
|69-68-76-69—282
|-2
|Ryan Voois
|68-70-72-74—284
|E
|Gordon Sargent
|67-69-74-76—286
|+2
|Ryan Brehm
|68-69-77-74—288
|+4
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