Live Radio
Home » Sports » World Tour Miami Open Results

The Associated Press

March 17, 2026, 10:27 PM

Tuesday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Tuesday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Qualification

Ignacio Buse (1), Peru, def. Coleman Wong (21), Hong Kong, China, 6-2, 3-6, 6-3.

Arthur Fery, Britain, def. Yunchaokete Bu, China, 6-3, 3-6, 7-5.

Yannick Hanfmann (2), Germany, def. Luca Van Assche (13), France, 6-1, 5-7, 6-3.

Christopher O’Connell (23), Australia, def. Alexander Blockx (9), Belgium, 4-6, 6-4, 6-4.

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Sho Shimabukuro (16), Japan, 6-2, 6-1.

Rafael Jodar (12), Spain, def. Benjamin Bonzi (15), France, 6-4, 6-4.

Liam Draxl, Canada, def. Jay Clarke, Britain, 6-3, 3-6, 6-4.

Marcelo Tomas Barrios Vera (18), Chile, def. Aleksandar Vukic (4), Australia, 6-3, 7-6 (5).

Adam Walton (6), Australia, def. Rinky Hijikata (19), Australia, 6-3, 6-7 (2), 6-1.

Zachary Svajda (11), United States, def. Daniel Merida, Spain, 6-0, 6-7 (2), 6-2.

Mattia Bellucci (7), Italy, def. Murphy Cassone, United States, 3-6, 7-6 (5), 6-3.

Martin Landaluce, Spain, def. Thiago Agustin Tirante (3), Argentina, 3-6, 7-5, 6-4.

Women’s Singles

Qualification

Anastasia Zakharova (5), Russia, def. Rebecca Sramkova (22), Slovakia, 6-3, 6-2.

Linda Fruhvirtova (24), Czechia, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-3, 6-2.

Talia Gibson (19), Australia, def. Kamilla Rakhimova (6), Russia, 6-3, 6-4.

Katie Volynets (10), United States, def. Bianca Andreescu, Canada, 7-5, 6-2.

Aliaksandra Sasnovich (21), Belarus, def. Renata Zarazua (7), Mexico, 6-3, 6-4.

Kimberly Birrell (1), Australia, def. Yuan Yue (23), China, 6-2, 2-6, 6-4.

Lulu Sun (12), New Zealand, def. Donna Vekic (14), Croatia, 6-3, 6-3.

Elvina Kalieva, United States, def. Diane Parry (18), France, 6-4, 6-0.

Rebeka Masarova (17), Switzerland, def. Ella Seidel (3), Germany, 6-1, 5-7, 7-5.

Sinja Kraus (16), Austria, def. Darja Semenistaja (11), Latvia, 6-2, 6-3.

Yuliia Starodubtseva (15), Ukraine, def. Mary Stoiana, United States, 6-2, 6-2.

Viktorija Golubic (2), Switzerland, def. Nikola Bartunkova (13), Czechia, 6-3, 3-6, 7-6 (3).

Women’s Singles

Round of 128

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Simona Waltert, Switzerland, 6-3, 6-4.

Magda Linette, Poland, def. Varvara Gracheva, Russia, 2-6, 6-2, 6-0.

Elsa Jacquemot, France, def. Darja Vidmanova, Czechia, 6-7 (5), 7-5, 7-5.

McCartney Kessler, United States, def. Magdalena Frech, Poland, 2-6, 6-4, 6-2.

Laura Siegemund, Germany, def. Petra Marcinko, Croatia, 6-4, 6-4.

Katie Boulter, Britain, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 7-6 (9), 6-4.

Sorana Cirstea, Romania, def. Zhang Shuai, China, 6-3, 6-4.

Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 6-3, 6-2.

Anna Blinkova, Russia, def. Sofia Kenin, United States, 3-6, 6-1, 6-3.

Camila Osorio, Colombia, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-1, 6-4.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up