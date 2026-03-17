World Tour Miami Open Results

Tuesday
At Hard Rock Stadium
Miami Gardens
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
MIAMI GARDENS (AP) _ Results Tuesday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Qualification
Ignacio Buse (1), Peru, def. Coleman Wong (21), Hong Kong, China, 6-2, 3-6, 6-3.
Arthur Fery, Britain, def. Yunchaokete Bu, China, 6-3, 3-6, 7-5.
Yannick Hanfmann (2), Germany, def. Luca Van Assche (13), France, 6-1, 5-7, 6-3.
Christopher O’Connell (23), Australia, def. Alexander Blockx (9), Belgium, 4-6, 6-4, 6-4.
Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Sho Shimabukuro (16), Japan, 6-2, 6-1.
Rafael Jodar (12), Spain, def. Benjamin Bonzi (15), France, 6-4, 6-4.
Liam Draxl, Canada, def. Jay Clarke, Britain, 6-3, 3-6, 6-4.
Marcelo Tomas Barrios Vera (18), Chile, def. Aleksandar Vukic (4), Australia, 6-3, 7-6 (5).
Adam Walton (6), Australia, def. Rinky Hijikata (19), Australia, 6-3, 6-7 (2), 6-1.
Zachary Svajda (11), United States, def. Daniel Merida, Spain, 6-0, 6-7 (2), 6-2.
Mattia Bellucci (7), Italy, def. Murphy Cassone, United States, 3-6, 7-6 (5), 6-3.
Martin Landaluce, Spain, def. Thiago Agustin Tirante (3), Argentina, 3-6, 7-5, 6-4.
Women’s Singles
Qualification
Anastasia Zakharova (5), Russia, def. Rebecca Sramkova (22), Slovakia, 6-3, 6-2.
Linda Fruhvirtova (24), Czechia, def. Varvara Lepchenko, United States, 6-3, 6-2.
Talia Gibson (19), Australia, def. Kamilla Rakhimova (6), Russia, 6-3, 6-4.
Katie Volynets (10), United States, def. Bianca Andreescu, Canada, 7-5, 6-2.
Aliaksandra Sasnovich (21), Belarus, def. Renata Zarazua (7), Mexico, 6-3, 6-4.
Kimberly Birrell (1), Australia, def. Yuan Yue (23), China, 6-2, 2-6, 6-4.
Lulu Sun (12), New Zealand, def. Donna Vekic (14), Croatia, 6-3, 6-3.
Elvina Kalieva, United States, def. Diane Parry (18), France, 6-4, 6-0.
Rebeka Masarova (17), Switzerland, def. Ella Seidel (3), Germany, 6-1, 5-7, 7-5.
Sinja Kraus (16), Austria, def. Darja Semenistaja (11), Latvia, 6-2, 6-3.
Yuliia Starodubtseva (15), Ukraine, def. Mary Stoiana, United States, 6-2, 6-2.
Viktorija Golubic (2), Switzerland, def. Nikola Bartunkova (13), Czechia, 6-3, 3-6, 7-6 (3).
Women’s Singles
Round of 128
Ajla Tomljanovic, Australia, def. Simona Waltert, Switzerland, 6-3, 6-4.
Magda Linette, Poland, def. Varvara Gracheva, Russia, 2-6, 6-2, 6-0.
Elsa Jacquemot, France, def. Darja Vidmanova, Czechia, 6-7 (5), 7-5, 7-5.
McCartney Kessler, United States, def. Magdalena Frech, Poland, 2-6, 6-4, 6-2.
Laura Siegemund, Germany, def. Petra Marcinko, Croatia, 6-4, 6-4.
Katie Boulter, Britain, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 7-6 (9), 6-4.
Sorana Cirstea, Romania, def. Zhang Shuai, China, 6-3, 6-4.
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 6-3, 6-2.
Anna Blinkova, Russia, def. Sofia Kenin, United States, 3-6, 6-1, 6-3.
Camila Osorio, Colombia, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-1, 6-4.
