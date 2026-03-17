Sports on TV for Wednesday, March 18

The Associated Press

March 17, 2026, 5:50 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, March 18

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:40 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Prairie View A&M vs. Lehigh, First Four, Dayton, Ohio

7 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: Navy at Wake Forest, First Round

9 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: Dayton at Bradley, First Round

9:15 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Miami (Ohio) vs. SMU, First Four, Dayton, Ohio

11 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: UIC at California, First Round

ESPNU — NIT Tournament: Saint Joseph’s at Colorado St., First Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Richmond vs. Nebraska, First Four, Durham, N.C.

9 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Stephen F. Austin vs. Missouri St., First Four, Austin, Texas

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

SECN — Louisiana Tech at Mississippi

8 p.m.

SECN — UAB at Mississippi St.

GOLF

6 a.m. (Thursday)

FS1 — LIV Golf League: First Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Boston vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: San Francisco vs. L.A. Dodgers, Phoenix

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Golden State at Boston

9:35 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Houston

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — New Jersey at N.Y. Rangers

9:30 p.m.

TNT — Dallas at Colorado

RUGBY (MEN’S)

4:55 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: Canterbury-Bankstown at Canberra

SOCCER (MEN’S)

2:45 p.m.

FS2 — King Cup: Al Hilal at Al Ahli, Semifinal

4 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Atalanta at Bayern Munich, Round of 16 – Leg 2

7 p.m.

CBSSN — U.S. Open Cup: Hartford Athletic at FC Motown, First Round,

FS1 — CONCACAF Champions Cup: Nashville SC at Inter Miami CF, Round of 16 – Leg 2

9 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions Cup: Philadelphia Union at CF América, Round of 16 – Leg 2

10:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions Cup: San Diego FC at Deportivo Toluca FC, Round of 16 – Leg 2

11 p.m.

FS1 — CONCACAF Champions Cup: Vancouver Whitecaps FC at Seattle, Round of 16 – Leg 2

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 1st Round

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: Atlanta at Nebraska

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

