Sports on TV for Wednesday, March 18

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, March 18
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:40 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Prairie View A&M vs. Lehigh, First Four, Dayton, Ohio
7 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: Navy at Wake Forest, First Round
9 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: Dayton at Bradley, First Round
9:15 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Miami (Ohio) vs. SMU, First Four, Dayton, Ohio
11 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: UIC at California, First Round
ESPNU — NIT Tournament: Saint Joseph’s at Colorado St., First Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Richmond vs. Nebraska, First Four, Durham, N.C.
9 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Stephen F. Austin vs. Missouri St., First Four, Austin, Texas
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
SECN — Louisiana Tech at Mississippi
8 p.m.
SECN — UAB at Mississippi St.
GOLF
6 a.m. (Thursday)
FS1 — LIV Golf League: First Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Boston vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: San Francisco vs. L.A. Dodgers, Phoenix
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Golden State at Boston
9:35 p.m.
ESPN — L.A. Lakers at Houston
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — New Jersey at N.Y. Rangers
9:30 p.m.
TNT — Dallas at Colorado
RUGBY (MEN’S)
4:55 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: Canterbury-Bankstown at Canberra
SOCCER (MEN’S)
2:45 p.m.
FS2 — King Cup: Al Hilal at Al Ahli, Semifinal
4 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Atalanta at Bayern Munich, Round of 16 – Leg 2
7 p.m.
CBSSN — U.S. Open Cup: Hartford Athletic at FC Motown, First Round,
FS1 — CONCACAF Champions Cup: Nashville SC at Inter Miami CF, Round of 16 – Leg 2
9 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions Cup: Philadelphia Union at CF América, Round of 16 – Leg 2
10:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions Cup: San Diego FC at Deportivo Toluca FC, Round of 16 – Leg 2
11 p.m.
FS1 — CONCACAF Champions Cup: Vancouver Whitecaps FC at Seattle, Round of 16 – Leg 2
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 1st Round
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: Atlanta at Nebraska
